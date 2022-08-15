烏克蘭真人版長髮公主破15萬粉絲追蹤　5護髮秘訣：每週只洗1次頭

頭髮護理｜擁有如「長髮公主」般的長髮是不少女生的童年幻想，但長大後就會發現原來保養長髮是一件非常麻煩的事。烏克蘭就有位網紅 Alena Kravchenko 自5歲開始就沒再剪過頭髮，30年來一直悉心打理，讓髮絲保持順滑光澤，她更被稱為「真人版長髮公主」，一起看看她的5大秀髮保養技巧，長髮女生們也可以參考一下！



烏克蘭有位網紅 Alena Kravchenko 擁有一把接近200cm長的秀髮，她曾分享指，因為媽媽自小就跟她灌輸「女生就是要留長髮」的概念，所以她就從5歲開始就沒再剪過頭髮了。留了足足30年，現時的髮長竟然長到至腳底！

烏克蘭有位網紅 Alena Kravchenko 自5歲開始就沒再剪過頭髮，30年來一直悉心打理，讓髮絲保持順滑光澤，她更被稱為「真人版長髮公主」（alona__kravchenko＠IG）

憑著一把金色秀髮及傲人的身材，成功吸納到不少粉絲，現時社交平台的追蹤人數已達15萬人。擁有這把長髮可讓她打造各式各樣的頭髮造型，她曾穿上一身粉紫色公主服配搭綁上了花朵的長辮，簡直是神還原了迪士尼動畫《魔髮奇緣》中的長髮公主樂佩，難怪這位「真人版長髮公主」吸引到這麼多人追蹤！

烏克蘭網紅Alena Kravchenko神還原了迪士尼動畫《魔髮奇緣》中的長髮公主樂佩。（alona__kravchenko＠IG）

先不要說是一把長達200cm的秀髮，平日我們要打理一把長過膊頭的長髮都已經要花很大的心力精力，Alena 的一把秀髮相當柔順而且不毛躁，更是充滿光澤，究竟她是怎樣保護髮質的呢？立即看看 Alena 的5大護髮秘訣！

真人版長髮公主｜護膚秘訣1：每週洗一次頭髮

相信頭髮又長又多的女生們也深深明白到，洗頭吹頭是一件多麼麻煩的事！Alena 這一把長髮單單要洗乾淨，己經要花費起碼半小時，所以她從小就養成了一週只洗一次頭的習慣。不過可能因為 Alena 的居住地較乾燥才可以做到，在香港又熱又濕的環境下，恐怕只是2天沒洗頭，秀髮就會變得又油又扁塌了！

真人版長髮公主｜護膚秘訣：每週洗一次頭髮（alona__kravchenko＠IG）

真人版長髮公主｜護膚秘訣2：讓髮絲自然風乾

為免對髮絲造成傷害，Alena 在洗頭後不會用吹風機把頭髮吹乾，會讓髮絲自然風乾！Alena 又指，她也不會使用捲髮棒、直髮夾等等的加熱產品，減低影響髮質的機會，看得出要保養一把秀髮確實需要很大的心力與耐性啊！

真人版長髮公主｜護膚秘訣：讓髮絲自然風乾（alona__kravchenko＠IG）

真人版長髮公主｜護膚秘訣3：濕髮狀態不梳頭

很多女生在梳頭時都會遇到一個難題，就是究竟應在濕髮還是乾髮的狀態下梳頭呢？ Alena 就表示自己並不會在濕髮狀態下用梳子梳頭髮，因為髮絲浸濕後，頭髮表層的角質會變得特別柔軟和敏感，在這情況下梳頭很容易會傷害到髮絲上的毛鱗片，令髮絲容易斷裂、變得毛躁及失去光澤，大家也不妨注意一下梳髮的時間吧！

真人版長髮公主｜護膚秘訣：濕髮狀態不梳頭（alona__kravchenko＠IG）

真人版長髮公主｜護膚秘訣4：使用天然護髮油

洗完頭後雖然不能立即梳頭，但若髮絲出現打結情況，Alena 就會在髮絲上塗抹適量天然護髮油，然後再用手指輕輕撥開，令髮絲回復順滑。

真人版長髮公主｜護膚秘訣：使用天然護髮油（alona__kravchenko＠IG）

真人版長髮公主｜護膚秘訣5：從不染髮

雖然明知道染髮電髮必定會對髮質造成損害，但不少女生都會因為「貪靚」而去剪染電，但如果要保養一把柔順光澤的秀髮，有時也要忍忍手啊！作為「真人版長髮公主」的Alena 就表示自己從來沒有染過髮，因為染髮會對髮質造成損害之餘，又會破壞了髮質原有的光澤！

真人版長髮公主｜護膚秘訣：從不染髮（alona__kravchenko＠IG）

保養長髮並不容易，但 Alena 就認為「只要有一顆想要長髮的決心，以及對長髮無限的愛，任何人都可以跟我一樣有一頭漂亮的秀髮」。Alena 的頭髮長度比她的身高更要長，她曾笑指走路時有時也會不小心踩到而跌倒，「長髮公主」確實不易當啊！