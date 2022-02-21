俄國網紅發起愛自己運動　摒棄世俗審美觀：你的每道傷疤其實很美

撰文：WIW-Women In Work
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最近無意間看到一個影片，旁白扮演敘事者的角色，雖然聽不懂她口中的外語在說什麼，但畫面有不同女性的身影交錯，有人身上布滿傷痕；有人缺少一條腿；而有人則是頂著一顆光頭現身。這些女性的鎖骨下方位置，大多寫著「#СоМнойВсёТак」的文字，令編者在好奇心驅使下上網搜尋，發現這是來自一位擁有近百萬粉絲的俄羅斯 KOL 所發起的「AllIsFineWithMe」運動。

#減肥釀成厭食症，搞得身心亂七八糟

現年 19 歲的 Tysya，由於在小時候喜歡上一位女明星，為了想成為像對方一樣光鮮亮麗又有名氣的人，明明身體都尚未完全發育，居然展開了不健康的節食減肥法。還在成長階段的她，跟隨著世俗「瘦就是美」的病態審美觀，追求過度纖細的身材曲線。沒想到年紀輕輕就患上了厭食症，把身心都搞得亂七八糟。

俄羅斯百萬網紅 Родная 發起「#AllIsFineWithMe」運動。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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幸好在家人的開導下，Tysya 終於正視身體出現的問題，並且為修正錯誤的瘦身觀念，她添購了基本的運動器材，更大量閱讀營養學的相關書籍，運用最科學的方式學習健身和飲食，以正確的方法瘦身。然而，Tysya 不曾忘記夢想，她開始在 Instagram 分享自己的生活點滴與健身和營養學心得，同時希望不要有人像她一樣，犯同樣的錯誤。

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#大眾對美麗的標準，摧毀了女孩的生活

到了人類首次見到黑洞真面目、日本進入令和時代，以及巴黎聖母院被大火吞噬的 2019 年，國際社會可說是發生了許多大事，而 Tysya 則是想藉由一己之力，拋磚引玉地邀請女性欣賞自己的不完美。她邀請多位女性拍攝影片，無論是長粉刺痘痘、身形豐腴，還是帶有燒傷疤痕，影片當中的她們全都穿著淺米色的內衣，且臉上泛出淺淺的笑容。而 Tysya 作為敘事者，堅定地說著：「大眾對美麗的標準，摧毀了女孩的生活、自尊和健康。」指出世人對美的定義過於狹隘，導致女性對自己的外表總是苛刻要求，似乎要變得更瘦更白才算是漂亮女生，還要修圖才敢把照片放到社群媒體，以免落人口實。

於是，曾經因過度減肥而患上厭食症的 Tysya 站出來，呼籲大家不該執著於身體的缺陷，要相信「我很好」，才是真正的愛自己。在了解整個 #AllIsFineWithMe 的緣由之後，編者下意識的看著自己右手手指，那是幾週前不小心弄傷的傷口，雖然目前已經差不多癒合，且表面長出新皮，我每每看到仍會覺得不堪，甚至將平時戴的戒指換手戴。

當下，我想起那些身穿淺米色內衣的俄羅斯女性，她們溫柔的表情像是一種邀約，邀請我正視自己的傷疤，接受並喜歡自己現在的樣子。這樣的腦內劇場，於我而言猶如一種寬慰，提醒著我要擁抱每一個面向的自己。畢竟，誰都不能評斷我們是否美麗——除了我們自己！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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