萬聖節必看片單！精選10部Netflix驚悚恐怖片　《第8夜》不能錯過

萬聖節即將來列了，不喜愛吵鬧的派對，不妨選套恐佈片，邀請朋友到家裡一起看，同樣充滿節日氣氛！這次選了十套 Netflix 驚悚恐怖片推薦給大家，每套劇情都絕看到你心驚膽戰、毛骨悚然，讓你過一個超有代入感的萬聖節！



【萬聖節電影︳Netflix 驚悚恐怖片推介】1：第8夜 The 8th Night

《第8夜》是以七件離奇命案組成，而且加上宗教元素恐怖加倍！（Netflix@第8夜）

《第8夜》由李聖旻、南多凜、朴海俊及金裕貞主演，結合佛教傳説，以七件離奇命案為主題的驚悚電影。宗教加上命案簡直恐怖加倍，推薦給大家！故事講述金濬徹博士為了證明挖出的「赤紅之眼」不是造假，無意中喚醒了這個「不可甦醒之物」。傳說中「赤紅之眼」只要每晚都附身在一個人身上，並在第8天找到「漆黑之眼」，封印就會瓦解並找回力量，亦是人類的世界末日！一道封印，七具死狀離奇的屍體！而守護者僧人是否能在期限內完成封印呢？

【萬聖節電影︳Netflix 驚悚恐怖片推介】2：奪命催眠 Hypnotic

《奪命催眠》故事內容充滿詭異、可怕情節！（Netflix@奪命催眠）

《奪命催眠》是由Kate Siegel 主演的驚悚片，她曾經參演過《鬼入侵》《鬼莊園》《午夜彌撒》，相信會帶來一部精彩的恐怖片。《奪命催眠》講述年輕女子Jenn，因無法走出喪子創傷及遭受一連串的打擊後，覺得遇到人生瓶頸，希望能改變目前的生活，決定去尋求神秘的催眠師幫助。經過幾次治療後，慢慢發現自己記憶斷片，並注意到催眠師的詭異行為以及不為人知的過往，心生害怕的她，找上警探幫忙……。

【萬聖節電影︳Netflix 驚悚恐怖片推介】3：古祭 The Old Ways

《古祭》結合傳統儀式及惡靈元素，永遠猜不到劇情走向。（Netflix@古祭）

《古祭》了結合傳統儀式元素，有別於一般恐佈片，它是以「惡靈」為題材，驚悚程度大大升級！《古祭》是由Brigitte Kali Canales飾演主角Cristina。故事講述她是墨西哥原住民出身的美國女記者，打算去到墨西哥的某個小村莊裡，做關於當地的失落部落文化的報導，卻慘遭深信她被惡魔附身的當地人綁架。當Cristina想辦法逃出時，卻發現體內有著驚人的變化，讓她在痛苦的驅魔儀式中找到真相與內心自我。

【萬聖節電影︳Netflix 驚悚恐怖片推介】4：恐怖睡前故事 Nightbooks

《恐怖睡前故事》改編自兒童小説，給人感覺驚悚度不高！（Netflix@恐怖睡前故事）

《恐怖睡前故事》是Netflix原創奇幻恐怖電影，改編自J. A. White的同名兒童小説，是一個小朋友對抗女巫的故事，給人感覺驚悚度不高！故事講述一位熱愛恐怖故事的小男孩Alex，不慎落入女巫Natacha所設下的圈套，被監禁在她的公寓裡。他必須每晚說一個驚悚童話故事，才能保住性命。同時，Alex認識了同樣被關在那裡的Yazmin，兩人決定聯手合作，用盡一切辦法逃離魔法公寓。

【萬聖節電影︳Netflix 驚悚恐怖片推介】5：家有訪嚇 There's Someone Inside Your House

《家有訪嚇》是由《怪奇物語》、《詭屋驚兇實錄》的團隊制作，恐怖有保證！（Netflix@家有訪嚇）

《家有訪嚇》是由《怪奇物語》、《詭屋驚兇實錄》的團隊制作， 恐怖、驚悚程度有保證！故事講述一位高三轉學生 Makani 與其他同學成了一名面具殺手的目標，對方不斷潛藏在各種建築物中，伺機斬殺落單的學生。而殺手除了戴著印有同學樣貌的逼真面具去恐嚇受害者，並要將對方最不可告人的秘密曝光。同樣擁有不為人知過去的Makani，決定與朋友們一起展開調查，搶在自己成為下一個受害者之前，找出兇手的身份！

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