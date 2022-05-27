張曼玉曾被梁朝偉批演技差！默默耕耘蛻變影后 曾1年高達12部電影

張曼玉主演的《女飛賊再現江湖》日前就宣布將翻拍成劇集，陳法拉亦會參與演出。實力派女演員、金像影后張曼玉一向都是圈內公認的演技派，卻被梁朝偉批演技差？張曼玉過往有《花樣年華》、《旺角卡門》、《甜蜜蜜》等代表作，是香港的影壇代表之一，曾斬獲金像獎、金馬獎等多個獎項。不過張曼玉的影后之路非一帆風順，出道初期就曾被梁朝偉狠批不會演戲，一起來回顧張曼玉由花瓶蛻變成金像影后的演藝歷程吧！



張曼玉因參加香港小姐勇奪亞軍及最上鏡小姐的佳績而入行並簽約無綫電視，拍攝了她首部電視劇《畫出彩虹》開始了演藝之路，一場喊戲只需5秒就可以馬上哭出來，第一部劇集就備受當時的導演王晶賞識。此後，張曼玉就獲得不少珍貴的演出機會，與成龍、周潤發、張國榮、梁家輝等當紅男星合作。當中，與張國榮和梅艷芳一起主演的電影《緣分》更讓張曼玉勇奪第4屆香港電影金像獎最佳新演員獎的提名，前途無可限量。

張曼玉在1985年因為在電影《警察故事》中飾演成龍的女朋友而在韓國人氣急升。

然而，出道以來一直順風順水的張曼玉在遇上梁朝偉後，就第一次踢到了鐵板。張曼玉於1984年與梁朝偉合作拍攝《新紮師兄》，有多場對手戲。雖然當時的張曼玉演技備受圈中人肯定，但梁朝偉卻不以為然，更認為張曼玉演技差，不禁於片場狠批張曼玉，要求她離開劇組：「妳不懂演戲，回家吧。」

梁朝偉一度非常瞧不起我！ 張曼玉

張曼玉在遇上梁朝偉後，就第一次踢到了鐵板。（視覺中國）

好勝心強的張曼玉遭梁朝偉如此批評後決定發奮圖強，更加努力磨練演技，漸漸蛻變成為能獨當一面的女主角，更是票房保證，曾經一年的產量高達12部電影，當中包括《旺角卡門》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》等經典電影，先後多次獲提名香港金像獎，更曾5奪香港金像獎最佳女主角，榮獲影后殊榮。除了香港金像獎外，張曼玉亦揚威海外，多次於台灣金馬獎、康城影展等獲獎。後來梁朝偉亦再次與張曼玉合作拍攝《花樣年華》，張曼玉的演技比《新紮師兄》時大大提升，令梁朝偉另眼相看：「張曼玉是唯一一個我想再次合作的演員。」

張曼玉多次斬獲影后寶座。（gettyimages）

以下就與大家一起回顧張曼玉的3大經典電影角色：

張曼玉電影角色｜《旺角卡門》阿娥

《旺角卡門》可說是張曼玉的演藝生涯的重要作品之一，張曼玉首次與王家衛導演合作，與劉德華一同演出。電影講述一個出身卑微的吉卜賽姑娘，她對愛情十分執着，與黑幫老大「阿華」發展出一段戀情，最後卻沒有好結果的悲劇。張曼玉於《旺角卡門》中精彩演繹了阿娥這個角色，更令她首次獲香港金像獎最佳女主角提名。

張曼玉電影角色｜《旺角卡門》阿娥(《旺角卡門》劇照)

張曼玉電影角色｜《甜蜜蜜》李翹

《甜蜜蜜》由陳可辛執導，張曼玉和黎明主演，電影講述黎小軍遇到了同樣由內地來香港工作的李翹，因為共同喜愛鄧麗君而相識相愛的故事。張曼玉於《甜蜜蜜》中的演出備受肯定，令她橫掃了台灣金馬獎和香港金像獎的「最佳女主角」殊榮。

張曼玉電影角色｜《甜蜜蜜》李翹(《甜蜜蜜》劇照)

張曼玉電影角色｜《花樣年華》蘇麗珍

張曼玉於《花樣年華》再度與梁朝偉及王家衛導演合作，電影講述報館編輯周慕雲與妻子搬進一棟上海人聚居的大廈，與蘇麗珍和她那位在日資公司上班的丈夫相遇，後來發現兩人的伴侶互相有婚外情，之後蘇麗珍和周慕雲亦產生了微秒的感情。戲中梁朝偉與張曼玉的化學反應亦令他們成為了經典的銀幕情侶之一，而張曼玉亦憑《花樣年華》蘇麗珍一角拿下金馬獎和金像獎「最佳女主角」。

張曼玉電影角色｜《花樣年華》蘇麗珍(《花樣年華》劇照)