暖男是潛在恐怖情人？ 源自1938年懸疑電影《煤氣燈下》

「恐怖情人」大家一定有聽過，不外乎就是那些控制慾很強、喜歡操縱另一半的人。其實並不然，女生們所憧憬的「暖男」很有可能也是潛在的心理操縱者。有時候，「情感操縱」不只發生在情侶關係之間，還有親人、上司下屬，或者關係比較好的人之間。我們可能在無意之間說出了一些話，成為了「操縱者」，或助長恐怖情人的「被操縱者」，而常常都在不知道的情況下深陷其中，這樣的現象我們稱之為「煤氣燈效應」。



「煤氣燈效應」（Gaslighting）來自1938年一部電影《煤氣燈下》。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

「煤氣燈效應」是甚麼？

「煤氣燈效應」是指一個人或一個團體，使用某種手段，逐漸影響受害者變得懷疑自己的記憶力、感知與判斷力，最後產生認知失調，繼而對其心理操縱的現象，是一種隱藏的有毒關係。「煤氣燈效應」（Gaslighting）這術語來自1938年一部電影《煤氣燈下》，講述一個原本美麗自信的女子，在丈夫精心設計的詭計中，慢慢的變得懷疑自我，一步一步被操控的故事。

《煤氣燈下》講述一個原本美麗自信的女子，在丈夫精心設計的詭計中，慢慢的變得懷疑自我。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

1944年翻拍電影《煤氣燈下》中，在英國倫敦的桑頓廣場9號宅，舉世聞名的歌劇演唱家愛麗絲在自己家中被殺害了，從小和她一同生活的姪女寶拉只好到意大利投靠愛麗絲的好朋友。女主角寶拉在意大利愛上了和她練唱伴奏的鋼琴家安東，短短認識了20天，在濃情蜜意下，寶拉答應了安東的求婚。安東表示自己的夢想是在倫敦廣場的一個小屋與心愛的人生活在一起，寶拉瞬間勾起以前的傷痛回憶，但看著充滿期待的安東，她決定與愛人搬回桑頓廣場9號屋。

搬回去以後，安東提議把已故愛麗絲的東西搬上閣樓，免得寶拉觸景傷情。收拾過程中，寶拉在舊書裡發現了一封信，一個叫鮑爾的人寫給姨媽愛麗絲的，還沒看畢，安東一手把信搶了過去，急忙解釋他只是不想讓愛人再次為過去的事情煩惱才這麼做的，寶拉由錯愕轉為感動，但不對勁的事情才剛開始。

安東聲稱是母親留下來的珍貴寶物。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

男主角有控制慾？

宅裏住了4個人，安東夫妻和一老一年輕女僕人，結婚三個月紀念到了，寶拉因為第一次出門感到很高興。出門前，安東送了一枚胸針給她，說是母親留下來的珍貴寶物，可是胸針好像壞了，安東建議在胸針拿去修理前，放入手袋免得弄丟。安東一邊拿過胸針，一邊說道：「你知道的，你很容易弄丟東西」，聽起來只是打鬧的對話，安東的語氣卻很堅定，反覆叮囑寶拉好好保管胸針。途中寶拉發現胸針離奇消失了，心想難道真的是自己弄丟了嗎？

安東一步一步操控妻子。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

一直緊張的回到家，安東問寶拉拿胸針去修理，寶拉不得不承認胸針弄丟了。安東沒有責怪寶拉，只是緩緩說了一句「我不是告訴你要小心了嗎，寶拉」。懊惱的寶拉再次確認安東是否真的把胸針放進包包裡面了，安東只是淡淡的說「你不記得了嗎？」寶拉開始懷疑自己的記性。

之後寶拉發現房間的煤氣燈有時會忽暗忽明，還有閣樓傳來的腳步聲，於是寶拉將一切告訴安東，安東每次都鎮定的安慰寶拉「是你太累出現幻覺」，事情並沒有發生，只是寶拉的妄想，因此要她乖乖待在家裡休息，也不讓其他人見她。一次寶拉提出異議，安東就第一次在她面前發火，寶拉認為對方是為她好才這樣做，所以也順從了。

安東在寶拉面前發火，寶拉認為對方是為她好才這樣做，所以順從了。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

長期待在家裡的寶拉變得鬱鬱不樂，安東突然說今晚和寶拉去看歌劇，寶拉驚喜萬分，不久又轉回疑惑，她不記得安東之前有說過出門的事，安東說只是給她的驚喜，寶拉聽到後高興的對安東又親又抱，還愉快的唱起歌來。突然安東臉色大變，說牆上的畫不見了，認為是寶拉精神恍惚下偷的。

雖然寶拉極力否認，但在對方的逼迫下去找那幅畫，卻在樓梯轉角處找到該畫，寶拉更不敢相信自己了，有可能家裡好幾次不見東西都是自己所為。出門看歌劇的事也到此為止，安東吩咐寶拉還是在房間裡待著，自己就以散心為由出門了。丈夫離開不久，閣樓又再次傳來咚咚聲響，煤氣燈也變暗，寶拉情緒接近崩潰、心神不寧。

丈夫離開不久，閣樓又再次傳來咚咚聲響，煤氣燈也變暗，寶拉變得心神不寧。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

後來寶拉收到了愛麗絲以往好友寄來的音樂晚會邀約，安東沒有跟寶拉商量就拒絕了邀請，這次寶拉不聽了，決意出門。安東見狀連忙改口陪她同去。晚會中，安東用懷疑的眼光告訴寶拉自己的懷錶不見了，寶拉疑惑的愣了一下，果然又在自己的包包裡找到了懷錶。

寶拉當場大哭，現場的觀眾都用看到精神病的眼光看著她，安東馬上帶她帶離現場。剛好在晚會、曾是愛麗絲姨媽的仰慕者的一位警探卡梅倫都看在眼裡，一番觀察後，讓他聯想起一直沒查出兇手的愛麗絲兇殺案。

寶拉當場大哭，現場的觀眾都用看到精神病的眼光看著她，安東馬上帶她帶離現場。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

男主角正是潛在恐怖情人

安東和寶拉回到家後，碎碎唸著早就說寶拉精神有問題，不該出去丟人現眼。寶拉迷糊的說著自從發現鮑爾那封信開始，丈夫就不斷說自己有問題。安東憤怒的反駁寶拉，根本沒什麼信件，當天她也是對著空氣讀出信件而已，還說她母親也是精神病患者，最後發瘋在精神病院裡死去，寶拉大受打擊，再次被說服，接受自己有病的事實。

安東得意的出門去了，警探卡梅倫也偷偷跟著，不過卻跟丟了，只在巷子對面碰到同僚。可是巷子裡沒有岔道，唯一合理解釋就是安東依然留在那棟房子裡，經過一番調查後發現一切寶拉所謂的「妄想」，都是安東在背後刻意操縱安排的陰謀。

一番調查後發現一切寶拉所謂的「妄想」，都是安東在背後刻意操縱安排的陰謀。（1944年電影《煤氣燈下》劇照）

心理師︰不必要的照顧，背後有強大「控制慾」

台灣臨床心理師許乃文表示，任何人都有成為恐怖情人的潛質，差異只在於程度與模式。除了異常的行為情緒值得提高警覺，如果無緣無故過度展露貼心、關心，有時是需要特別注意的對象。伴侶如果給予不必要的照顧，背後可能是強大的「控制慾」在作祟。當對方的付出遠超過自己的需求，就愈難抽離出對方的掌控。伴侶甚至容易產生「我對你這麼好，你為什麼讓我傷心？」的情緒勒索心態。

許乃文心理師表示，有些人對於情緒的敏感度較低，或缺乏同理心，在臨床上屬於心理疾病的一種，與先天的大腦的結構有關，但並不表示日後就一定會變成恐怖情人。不過，在「人格違常」的診斷類別中，確實有些行為特質成為恐怖情人的機率較高。在一段關係中，如果發現自己付出很多努力，對方依舊不滿意，覺得力不從心時，應重新審視這段關係是否對自己有害。以下3點是容易被操控的原因。

1. 不夠熟悉就交往

「日久見人心」，選擇伴侶時，切勿相識數天、數週就決定投入關係。電影《煤氣燈下》正正就是好例子，寶拉只認識安東短短20天就答應嫁給他了，連對方是怎樣的人都還不清楚，自然容易落入對方圈套。因此與伴侶充分相處後再進行交往，是較為恰當的選擇。

2. 社交圈被任意削弱

許乃文心理師表示，如果伴侶不讓你參與他的社交圈，交往模式永遠只有兩個人相處，要注意可能是強烈的「佔有慾」表現，切勿將這種佔有慾當作「浪漫關係」，對方有可能藉此削弱你的社交範圍與支持系統，常用的手段是誇大外界的危險性，詆毀除了操縱者以外的親密關係，告訴受害者自己才是最關心你、最可信的，營造出「幸好你還有我」的氛圍。就像安東要求寶拉留在家，也不允許他人探望她，將她徹底與外界隔離，這樣她就沒辦法從思路清晰的旁觀者口中得知自己被操縱的事實，也無法尋求幫助，越陷越深。

3. 喜歡被保護的感覺

我們可能覺得很期待，為什麼許多人反覆投入恐怖情人懷抱？許乃文心理師分析，內心希望被照顧、被保護者，容易傾向與「強壯」、「強勢」的伴侶建立關係，而行為過度強勢者同時也是恐怖情人的高風險群，容易陷入不健康感情的惡性循環。電影裡寶拉每次提出質疑的時候，安東都會憤怒解釋自己只是為她好，單純的寶拉也相信了，變得依賴和加深對安東的好印象，這樣安東要操縱她就更易如反掌了。

事實上，最有效避免墮入心理操縱的圈套之方法，就是了解心理操縱的「玩法」。YouTuber維思維在影片裡面講解過「煤氣燈操縱」的5個步驟，讓大家防範於未然。第一步，是說謊與假裝，對方會假裝聽不到或聽不懂你在說什麼；第二步，是否認與竄改，當你提出質疑時，對方會極力否認，試圖改寫事實，用虛假證詞否認你的認知；

操縱者會試圖改寫事實，用虛假證詞否認你的認知。（YouTuber維思維影片截圖）

第三步，偏離和轉移焦點，一般人到了這一步還是沒那麼容易相信操縱者的話，但當你提出證據時，操縱者會開始轉移焦點，可能會發怒說出「你現在是懷疑我」等等的話，將重心偏離；第四步，冷處理，惱羞成怒的操縱者可能會擺出一副「我在幫你，你卻不領情」、「你讓我很失望」、或者「你自己反省一下是誰的問題」的模樣，表現的好像他才是受害者；第五步，不斷循環，「你又來了！」、「你自己想想為何會變成現在這樣！」這些話不斷的重複，受害者就會產生自我懷疑和否定。

惱羞成怒的操縱者會表現的好像他才是受害者。（YouTuber維思維影片截圖）

當一個人的自信和自我認同瓦解時，隨之而來就是自我懷疑、否定、自卑，最後陷入操縱。不過「煤氣燈效應」是一隻手掌拍不響的，「操縱者」和「被操縱者」雙方都有責任。操縱者通常都是「自戀型人格」，可能是地位較高的男性；相反，被操縱者大多是比較順服別人的、自我意識脆弱、自尊較低的。當一方不斷要求服從，另一方又給予妥協的時候，才強化了操縱的行為，變本加厲。