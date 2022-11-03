季前賽｜李敏霸氣演繹Edan家姐受讚賞！入行12年靠精湛哭戲終跑出

ViuTV 熱播劇《季前賽》已播出近過半，除了 MIRROR 四位成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）和邱士縉（Stanley）及ERROR 兩位成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）備受劇迷的矚目外，當中不少配角因其出色的演出亦受到關注。在《季前賽》劇中，飾演呂爵安惡家姐的李敏就是其中之一，她一登場不怒自威的女強人氣場，就被許多網友大讚！而且這也不是李敏第一次因演技而被受關注，剛播畢的《野人老師》以及2020年的劇集《二月廿九》都可看到她的精湛演出，當時李敏也被盛讚好戲之人。



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季前賽｜李敏劇中飾演呂爵安「惡家姐」 。（截至 ViuTV）

季前賽｜李敏劇中飾演呂爵安姐姐 完美詮釋口硬心軟形象

季前賽｜李敏在劇中與父親交談中提及家人時，細膩柔和的演技備受好評。（截至 ViuTV）

在《季前賽》中，李敏飾演呂爵安的姐姐，因媽媽在兩人年少時就過身了，身為長女的她便要擔起照顧家庭的責任，所以在劇中李敏的個性硬朗、處事果斷，但面對弟弟呂爵安又是口硬心軟的姐姐。在不少李敏要責罵弟弟呂爵安惹禍的場景，無論是眼神還是對白都讓人聯想到家裡的「惡家姐」。而李敏當與劇中父親交談中提及媽媽和弟弟時，柔和又有帶點生硬的語氣，以及掩蓋不住的溫柔眼神，把一位將生活負擔背在身上的長女完美詮釋。

季前賽｜李敏在《野人老師》精湛哭戲 被封「ViuTV眼淚女王」

季前賽｜李敏在《野人老師》精湛哭戲 被封「ViuTV眼淚女王」（截至 ViuTV）

除了《季前賽》外，李敏在剛播畢的《野人老師》中飾演怪獸家長也大獲好評。在該劇中李敏飾演一名律師母親，被兩個兒子在「學校法庭」中控訴密集的學習安排，令他們非常辛苦，但當她為自己辯護道出職場媽媽的辛酸，及事後回想起自己當初也只是想兩個兒子健康成長，忍不住的大哭，引起不少同樣是職場媽媽的共鳴，以及網友們大讚演技自然。

季前賽｜ 33歲李敏在演藝圈浮沉10年 曾患上抑鬱症和焦慮症

季前賽｜ 33歲李敏在演藝圈浮沉10年，曾患上抑鬱症和焦慮症（IG@ranyayaya）

現年33歲的李敏入行已經12年，在頭10年未簽過任何經理人公司，因為她希望自己工作能由自己作主。但也因演藝圈競爭大，未有簽約公司的她初期演出機會並不多，讓她開始質疑是自己能力問題。

而且李敏曾接受傳媒訪問時透露，受到原生家庭影響，情緒比較特別敏感，所以在負面情緒不斷累積下，在2012年患上抑鬱症和焦慮症，即使接受了藥物治療，但生活和工作也是受到影響。後來李敏放下香港的工作，出走至加拿大進行工作假期，期間她喜歡上做甜品，找到了新的滿足感。

季前賽｜ 李敏去簽約ViuTv 成為旗下藝人，接連拍攝《季前賽》及《野人老師》兩劇。（IG@ranyayaya）

李敏簽約 ViuTV 成為旗下藝人，接連拍攝《季前賽》及《野人老師》，逐漸走進觀眾視野，演技也被備受認可。而李敏對演藝工作的熱情的喜愛，也開始獲得回報！