季前賽｜童愛玲低調復出幕前凍齡有法　昔日「男神磁石」為愛息影

【童愛玲｜季前賽】ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，現年49歲的童愛玲在劇中飾演姜濤媽媽，童愛玲出場後瞬間引起網民討論！童愛玲是90年代的女神級演員，當年曾與馮德倫、梁朝偉、黎明等男神級演員合作，獲封「男神磁石」！不過，後來與台灣富商結婚，並誕下兒子後就淡出娛樂圈，專心照顧家庭。

暫別幕前多年，繼早前接拍了電影《喜歡妳是你》復出拍戲，最近又參演劇集《季前賽》，童愛玲在劇中與姜濤合作，她坦言自己喜歡姜濤，所以因為他而參與劇集演出。久違現身幕前，不少網民都大讚她凍齡有法，完全看不出她即將踏入50歲，凍齡保養全靠4招！



【童愛玲｜季前賽】童愛玲是90年代的女神級演員，當年曾與馮德倫、梁朝偉、黎明等男神級演員合作，獲封「男神磁石」！（eileentung＠IG）

【童愛玲｜季前賽】ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，現年49歲的童愛玲在劇中飾演姜濤媽媽，童愛玲出場後瞬間引起網民討論！（eileentung＠IG）

季前賽｜童愛玲是90年代女神級演員 獲封「男神磁石」

現年49歲的童愛玲出生於台灣，在大學畢業後，憑著出眾的外貌與氣質獲劉德華的經理人張國忠所賞識，把她簽約到旗下，並邀請她到香港發展，並於1993年參與第一部電影《火蝴蝶》而正式出道！

出道不久，童愛玲與黎明合作拍攝廣告「天地線」之《天地情緣》，憑著廣告中「阿May」一角而成功令觀眾留下深刻印象，其後參演《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《流氓醫生》等電影，亦令「童愛玲」的名字更廣為人知。童愛玲雖然參與的作品不算多，但就曾與馮德倫、梁朝偉、黎明、劉青雲等男神級演員合作過，難怪被封為「男神磁石」！

【童愛玲｜季前賽】童愛玲雖然參與的作品不算多，但就曾與馮德倫、梁朝偉、黎明、劉青雲等男神級演員合作過，難怪被封為「男神磁石」！（《流氓醫生》截圖）

季前賽｜童愛玲嫁青梅竹馬富商後隱退幕前 專心照顧家庭

2003年，童愛玲跟台灣富商王敦民結婚，有指兩人本來是中學同學，是青梅竹馬，在讀書時期王敦民已經暗戀童愛玲，但就沒有跟對方表白，直到後來才重遇，終修成正果，拍拖3年後結婚。童愛玲在婚後誕下了兒子，其後就淡出娛樂圈，專心照顧家庭，享受少奶奶生活。

近年兒子已長大成人，童愛玲也逐漸開始復出幕前，她早前接拍了以同性戀為題材的校園愛情電影《喜歡妳是你》，在戲中飾演楊偲泳的媽媽，久違現身大銀幕令一眾觀眾都相當驚喜！

【童愛玲｜季前賽】近年兒子已長大成人，童愛玲也逐漸開始復出幕前！（eileentung＠IG）

季前賽｜49歲童愛玲低調復出零走樣 公開4招凍齡保養秘訣

另外，網民亦大讚童愛玲凍齡有法，完全看不出她即將踏入50歲！童愛玲的肌膚與身形也保養得宜，也是全靠獨有的凍齡秘訣！童愛玲平日沒有化妝也堅持要用卸妝油為臉部肌膚徹底清潔，讓後續的保養品更易吸收。她每天早上都會為臉部按摩，幫助臉部去水腫及拉提輪廓，日常亦會靠敷面膜滋潤肌膚，為臉部帶來緊緻效果幫助瘦面。

【童愛玲｜季前賽】網民亦大讚童愛玲凍齡有法，完全看不出她即將踏入50歲！（eileentung＠IG）

【童愛玲｜季前賽】童愛玲有打拳及行山的習慣，透過全身運動燃燒脂肪、塑造完美體態線條（eileentung＠IG）

除了護膚之外，運動也對凍齡相當重要，從童愛玲的社交平台照片可見，她有打拳及行山的習慣，透過全身運動燃燒脂肪、塑造完美體態線條，難怪童愛玲的身材依舊苗條！