季前賽｜葛綽瑤演痴女被指影射私追？愛心爆棚忙中抽空為浪浪送暖

【季前賽｜葛綽瑤】青春偶像劇《季前賽》播出一半，相信劇情將加快推進，其中由葛綽瑤（Yoyo）飾演的何瑪莉（河馬），與阿孝（姜濤飾）的感情發展升溫，令人期待兩人往後發展。是次為葛綽瑤的處女演出，她將痴女角色演繹生動，令人既愛又恨，甚至有網民認為，其角色正好影射「私追」粉絲，會找機會潛入偶像家接近對方。雖劇中行為或令人感冒犯，但現實中的葛綽瑤，則是位愛笑的氣質女生，令人心裡不禁被其行為融化。



【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤曾被友人指為「笑容擔當」。(IG@yoyo_kot)

【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤於《季前賽》的角色，被網民認為影射「私追」粉絲。(IG@yoyo_kot)

第一次在電視看到葛綽瑤，是播放《全民造星4》的時候。那時她展現出多才多藝，擁有8級芭蕾舞資格，亦曾學聲樂、加入合唱團，加上甜美外表，整個包裝非常矚目。自言沒自信的她，在鏡頭前表現由然自得，這多虧參賽前曾任傳媒主播的關係，讓其習慣面對鏡頭，做回自己。其中的魅力必殺技，應是她的「煞食微笑」，連其他參賽者都推舉其為「笑容擔當」，而且為人感性，曾指自己易受觸動，「是個較眼淺的人」，這麼可愛的女生，難怪會惹人憐惜。

葛綽瑤在比賽中曾遭淘汰，結果令人感可惜，甚至連出名嚴苛的「花姐」黃慧君，也豪言「放棄Mirror也要簽她。」可想而知她予人好感度超高，而最後她亦被救回，直至15強止步。

【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤現時的演藝發展成績，不輸同期出道的Collar。(IG@yoyo_kot)

【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤接拍不少產品廣告。(IG@yoyo_kot)

【季前賽｜葛綽瑤】發展不輸Collar



雖然落敗，未能成女團Collar其中一員，但自小懷演藝夢的葛綽瑤，一直都朝目標努力，嘗試從其他路徑達成心願。她曾報考演藝學院，落選後選擇修讀幼兒教育，冀做音樂老師，其後參加《全民造星4》，終於成功入行，從廣告代言、MV拍攝、綜藝節目，甚至現時首拍電視劇，都慢慢步向自己的理想，發展不輸Collar。雖暫未能出歌和表演，但她曾在訪問中，表示這不代表她已經放棄，態度依然堅定。

我會不斷進修增值自己，人的一生是要不斷學習，要有所提升。 葛綽瑤

她的追夢故事亦勉勵不少感前路迷惘的人：「路，是自己走出來的，即便前路被堵，但其實拐個彎便可，一切只是時間的問題。」

【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤形象親切。(IG@yoyo_kot)

【季前賽｜葛綽瑤】葛綽瑤會抽空當浪浪義工。(IG@yoyo_kot)

【季前賽｜葛綽瑤】為浪浪送暖



不少人都曾就偶像是個人設，部分私下生活卻是另一回事。不過，形象親切體貼的葛綽瑤，拋走偶像包袱後，為人依然易相處，甚至愛心爆棚。她是位喜歡小動物的女生，不時會於社交媒體分享愛犬照片，即使工作繁忙緊湊，她仍會抽時間當義工，到「浪浪之家」幫助，為被離棄的狗隻送暖。直至現時，對葛綽瑤而言，還是演藝的開始，期待往後看見更多樣性的她。