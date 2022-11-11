100種女生 | 張蔓姿堅信交往不一定結婚　寄語年輕人不要隨波逐流

100種女生︳說起張蔓姿（Gigi），很多人腦海第一個浮現的都是一對雙胞胎，不過她們神似的外表下，性格卻有著截然不同的地方。張蔓姿認為妹妹較優雅，自己則衝動一點、是個急性子的女生。剛剛推出新歌《自救日常》的張蔓姿由唱作至MV執導一手包辦，不禁讓人好奇她的創作靈感來自哪裡、私底下的生活又是怎樣的？



張蔓姿專訪 | 張蔓姿坦言自己的靈感來自兩方面：日常生活和想像。（鄭子峰 攝）

張蔓姿認為親身感受就是源源不絕的創作題材

作為唱作歌手，張蔓姿坦言自己的靈感來自兩方面：日常生活和想像。她非常享受創作，基本上每一天都在創作的情緒裡面，已經成為生命的一部分，不會有「很辛苦，現在要絞盡腦汁想一首歌」的想法。可能跟某個人聊天，對方說了一句很有啟發性的話，已經可以建立一個題材。遇到某一個人，也是自己的經歷，可以寫在歌詞裡。她認為來自自己的真實情感就是最好的題材，其代表作《深夜浪漫》、《panda》都是自己的親身經歷。

我沒有特地逼迫自己去創作，可能是我本身熱愛這個東西，所以已經進駐我體內。看到什麼，都覺得可以與創作帶上關係。 張蔓姿

至於想像， 很多時候不是單純的幻想，而是基於真實事件再加以想像。譬如：看過的書、電影中，可能有些內容或訊息衝擊到自己，就可以寫成歌曲，至今暫時未遇到過瓶頸位。

張蔓姿因舞台劇與音樂「結緣」

張蔓姿專訪 | 中學的時候，張蔓姿參與了英文話劇團舉辦的音樂劇，發現了自己很喜歡演戲。（鄭子峰 攝）

中學的時候，張蔓姿參與了英文話劇團舉辦的音樂劇，發現了自己很喜歡演戲，立志進入演藝學院，所以由中三、四開始，每年演藝學院開放日她都有去。成功入讀後，她認為自己遇到很多機遇：有導演找她彈琴、參加Directing workshop、跟朋友邊排戲邊作曲，自己會因應劇情或劇本創作純音樂。

張蔓姿很喜歡這種感覺，覺得和演員很有聯繫。後來又有導演問她要不要試一下填詞，所以在演藝學院已經一嚐過填詞的滋味。張蔓姿因為舞台劇與音樂「結緣」，她直言兩者是環環緊扣、密不可分的。戲劇有配樂；唱歌也有演戲或角色來輔助自己。不論是音樂還是戲劇，都是她生命中不能缺少的東西。

張蔓姿理想的靈魂伴侶是《不言自明》

張蔓姿專訪 | 張蔓姿覺得自己的擇偶條件就是靈魂伴侶，她不在乎對方的身份、財力。（鄭子峰 攝）

張蔓姿直言以前也交往過幾次，小時候會覺得「誰很帥，如果以後的伴侶能像他一樣就好了」。如今卻覺得相處舒服最重要，能快樂簡單過日子已經足夠。張蔓姿覺得自己的擇偶條件就是靈魂伴侶，她不在乎對方的身份、財力，反而在乎溝通、靈魂能否同步和連結在一起。加上自己是一個比較感性的人，不會看太多外在條件，比較看重心靈是否相通。

張蔓姿認為靈魂伴侶可以是有共同興趣，抑或一凹一凸、互補不足都可以。她其中一首作品《不言自明》就是她尋覓伴侶時想要的狀態。當二人在同一個「頻道」，跟他分享很多事情的時候，對彼此的同理和感受力都是異於常人的，對於某些人說的話，你會覺得很懂他。她笑言跟妹妹張蔓莎就是例子了，有時會剛好想到同一件事情，能感受得大家很快。她哭，張蔓姿會零秒陪她哭。 張蔓姿覺得如果遇到很極端的大事，例如不幸地她快要死了，妹妹應該會感覺到，也就是發揮雙生兒心靈感應的時候了。

張蔓姿專訪 | 再過兩年就踏入30歲的張蔓姿依然相信，自己可以找到容易感受到雙方的伴侶。（鄭子峰 攝）

再過兩年就踏入30歲的張蔓姿依然相信，自己可以找到容易感受到雙方的伴侶。她稱每個女孩子都想有穩定的戀愛關係，但自己對這方面很隨緣。尤其在這個時代，她堅信交往不一定要結婚，也不看重，覺得兩個人在一起就足夠了。

張蔓姿直白、真摯曲風讓人產生共鳴

每位歌手都有自己的節奏，張蔓姿認為做自己相信的音樂就已經奠定了風格，因為每個人想的事情都不一樣。「有些人說我的歌有一種Vibe（氛圍），但連我自己都形容不到。我的粉絲給了我一個稱號－『EMOGI』，因為覺得《LOVELOST》這首歌很『EMO』。」很多人問張蔓姿是不是有特別去尋找個人風格，但其實並沒有。她認為曲風和個人風格是自然而成的，就是連作歌的旋律也沒有特別去想，很自然就哼了出來。

張蔓姿專訪 | 張蔓姿喜歡自成一角、很直白，寫歌詞也一樣。（鄭子峰 攝）

張蔓姿喜歡自成一角、很直白，寫歌詞也一樣。「寧願自己一個在房間裏靜一點」，張蔓姿笑言她會直接這樣寫出來。但是原來隨心、淺白又有真實情感的歌詞會讓很多人都會有共鳴。因為自己是用心寫每一首歌和說故事，所以認為真摯與有靈魂是最重要的。

張蔓姿坦言自己一直很喜歡盧凱彤（Ellen），覺得她在做自己的音樂，沒有隨波逐流。在她的音樂上面，張蔓姿能看到她的風格以及特性。看過盧凱彤的訪問以後，覺得她是用作品說話，而且是很有才華的人。張蔓姿在不同領域也有很多欣賞的歌手，林宥嘉、李友廷、dream pop樂隊「men i trust」、王菲、竇靖童和方大同等。

張蔓姿稱有幸成為香港樂壇的一員

張蔓姿專訪 | 張蔓姿感恩相比起她所遇到的幸運，這些小阻滯都顯得很微不足道。（鄭子峰 攝）

張蔓姿感恩自己的人生很一帆風順，即使遇過一些小阻滯，但相比起她所遇到的幸運，這些都顯得很微不足道。張蔓姿認為發生在自己身上的事已經很好了，因為這個世界還有很多很有才華、很棒的人，她自覺只是其中一個被人發掘的。張蔓姿謙虛表示並沒有覺得自己特別厲害，因此有人欣賞到自己某一些特質、能躋身這麼百花齊放的香港樂壇，分享音樂給大家，已經非常幸運。

被問到最喜歡自己哪一首作品的時候，張蔓姿笑言自己很自戀，因為看到這條問題時，她覺得每一首都那麼喜歡，不過透露最近經常聽《一樣》，可能因為這陣子天氣比較冷，孤單感強。

張蔓姿專訪 | 《深夜浪漫》也是她個人很喜歡的，帶點少女情懷。（鄭子峰 攝）

聽這首歌其實蠻開愉快的，帶出其實沒有什麼需要不開心，大家都可以找到自己的樂園。至於讓「張蔓姿」這個名字廣為人知的經典－《深夜浪漫》也是她個人很喜歡的，帶點少女情懷。她回憶當時只是在很短的時間、一夜之間作了這首歌。她稱在整個過程裡面，這首歌帶給她的是非常神奇的，因為沒有預計過這麼多人會喜歡，而一開始只是想分享自己的親身經歷。這首深夜創作而產生的《深夜浪漫》，可能代表著一些很細微的事也可以讓人產生共鳴。

張蔓姿姊妹現在也一起睡覺、過生日

張蔓姿從小與妹妹關係要好，她回憶小時候曾一起參加海港城兒童歌唱比賽，自己得亞軍，妹妹則獲季軍。張蔓姿表示很難忘，早一陣子才再看了一次當時用DV機拍的影片。後來她們入讀同一所幼稚園和小學，更試過不小心調換了對方的書包。張蔓姿認為自己有一種「我是姊姊」的想法，所以通常都會遷就妹妹，而且很疼她，小時候連互相搶玩具也不會。

張蔓姿專訪 | 張蔓姿每一年生日也跟妹妹一起過，甚至到現在也一起睡覺。（鄭子峰 攝）

雖然家人經常灌輸「年紀較大要照顧年紀小的」這個概念，但她覺得雙胞胎其實不太需要區分，而且她們本來就很支持對方，看見對方表演的時候會莫名地感動。她們小時候會為小事吵架，但15分鐘後就會好。而且人越大就沒什麼需要動氣，所以從來沒試過大吵架。基本上張蔓姿每一年生日也跟妹妹一起過，甚至到現在也一起睡覺。旁人常常覺得她們關係和感情很好， 而她自己也感恩，種種日常發生的瑣碎事都讓她覺得「有她（張蔓莎）真的太好了」。

張蔓姿的座右銘：第一首作品《我有我姿態》

張蔓姿專訪 | 張蔓姿的人生座右銘是「找到自己的paradise（樂園），不要隨波逐流。（鄭子峰 攝）

張蔓姿的人生座右銘是「找到自己的paradise（樂園），不要隨波逐流，不要迎合別人，正如我第一首作品《我有我姿態》，知道是自己對自己的人生負責，不需要因為別人的評價而跟其他人比較。」張蔓姿堅信只要有自己的態度，其他已經用不著害怕和介意了，又寄語想入行但不敢放膽踏出一步的年輕人：一定要行動。

有很多人會說「我想怎樣怎樣」，我經常會很坦白地說：「你想的話一定要去努力，沒有東西是空想就會有」。 張蔓姿

張蔓姿的打氣不會只說「加油」，因為「想」就更加要證明給上天、自己看－為什麼自己想。她鼓勵年輕人不要空想，要進步、努力。世界上有天才波，但不是每個人都有。機會是留給有準備的人，雖然有準備也不一定有機會，但應該隨時準備好自己。

張蔓姿日常面對批評只能「自救」

張蔓姿專訪 | 張蔓姿每一晚睡覺之前都會反思一下自己有沒有做得不好的地方。（鄭子峰 攝）

網路世界很多批評和惡意中傷，被問及該如何自處時，張蔓姿認為就是自己的新歌《自救日常》，任何人都會面對批評，不是置之不理，我們可以思考，看一下那些批評，因為有些可能是有道理的，但是一定要存有批判性思考。不論是誰、是不是藝人也好，都必須具備反思的能力。

張蔓姿每一晚睡覺之前都會反思一下自己，不是嚴苛那種，但會想一下今天自己有沒有做得不好的地方，看到留言會想一下是不是真的如此呢，當你問自己，如果不是的話就繼續做該做的事情。但如果真的是自己不足，便更加要努力證明給別人看你不是這樣的。張蔓姿會祈禱，但覺得面對批評沒得不開心，因為：

進入娛樂圈就好像一個套餐，他會給你飲料，批評就是套餐的飲料。 張蔓姿

張蔓姿專訪 | 剛出的新歌《自救日常》，希望透過歌曲、創作感染別人。（鄭子峰 攝）

既然不可能沒有批評，找到一個接受批評而繼續進步的方式是至關重要的，沉下去也無補於事。剛出的新歌《自救日常》，希望透過歌曲、創作感染別人。這陣子社會大氣候可能讓大家很不開心，太多不正常的事情發生，但還是要繼續生存，也不可以一直難過下去，張蔓姿認為「自救」正正是大家需要的東西。不論是自我對話、沉思、沉澱一下，還是給自己休息的時間也好，需要以種種方法讓自己不要再沉浸於悲傷的情緒。

這首歌曲伴隨的MV是張蔓姿本人執導的，因為創作的過程中有很多畫面。想要帶出的訊息是除了別人的安慰，自己的醒覺也很重要。張蔓姿認為在沮喪、迷失的時候，「自救」這個題材很鼓勵到別人，也想陪伴大家經歷艱難的時刻，直言「得你自己救到自己」是真的，到了某些瞬間，真的只有自己可以告訴自己「我可以的」。平日遇到問題時，她會問自己、寫日記去釋放情緒和想不明白的東西。尤其妹妹性格較多愁善感，愛胡思亂想、鑽牛角尖、較為負面，張蔓姿很喜歡安慰她，帶來正能量。