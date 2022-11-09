下流上車族 | 26歲羅毓儀演學生妹零違和感！盤點圈中5位童顏女星

【下流上車族 | 羅毓儀】熱播的TVB台慶劇《下流上車族》中18歲學生車蔓蔓（羅毓儀 飾）一角成為城中熱話，全因飾演該角的演員羅毓儀年紀已接近26歲，卻毫無違和感。其實圈內也有不少童顏女星，讓我們一起重溫一下5位童顏女星，看看有沒有說中你心裡的人選？



圈中童顏女星 | 1. 羅毓儀

下流上車族 | 現年26歲的羅毓儀（Yuki）擁有一副童顏外表。（IG @yukyukyukee）

現年26歲的羅毓儀（Yuki）擁有一副童顏外表，近日在TVB台慶劇《下流上車族》飾演郭柏妍的妹妹、18歲的學生妹，而實際上羅毓儀的實際年齡比郭柏妍（25歲）還要大一點。但憑著嬌小的身形和一副無害的童顏臉孔，入行3年經已成為大台御用學生妹角色，更被網民激讚毫無違和感。

圈中童顏女星 | 2. 唐寧

童顏女星｜童星出身、現年40歲的唐寧已是一對子女的媽媽。（IG @leilakong1205）

說到童顏女星，不得不提的一定是唐寧了。童星出身、現年40歲的唐寧已是一對子女的媽媽，近年淡出銀幕，把生活重心放在家庭。由1989年入行至今33年的唐寧像讓時間凍結一樣，看上去仍然是少女一名，笑起來十分可愛有感染力，是一代女神。今年唐寧重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程短片，親力親為教授如何維修家裡，亦不時在IG大方分享素顏照，網民紛紛留言盛讚：「童顏的天花板」、「零毛孔」和「短髮太清新」等。

童顏女星｜由1989年入行至今33年的唐寧像讓時間凍結一樣，看上去仍然是少女一名。（IG @leilakong1205）

圈中童顏女星 | 3. 糖妹（黃山怡）

童顏女星｜糖妹仍然經常被安排飾演較為年輕的角色。（IG @kandybubu）

大家對糖妹的印象或許是綁起高丸子頭、齊瀏海、穿著可愛的連身短裙，很難想像她已經是35歲的輕熟女了。童顏外表加上嬌小身形，糖妹仍然經常被安排飾演較年輕的角色，例如：曾在劇集《童時愛上你》中綁起孖辮裝的小朋友，可愛程度絕對可以跟真正的小朋友打成一片！

圈中童顏女星 | 4. 樂瞳

童顏女星｜被譽為「童顏女神」的樂瞳在2011年無綫電視劇《點解阿Sir係阿Sir》中飾演反叛女學生，人氣急升。（IG @loktungcilla）

被譽為「童顏女神」的樂瞳在2011年無綫電視劇《點解阿Sir係阿Sir》中飾演反叛女學生，人氣急升，並於同年首次競逐「2011年萬千星輝頒獎典禮」的「飛躍進步女藝員」獎。作為香港元祖級「宅男女神」的樂瞳近年已經淡出娛樂圈，但經常會在社交平台上傳美照。相片中的樂瞳保養得宜，完全看不出已經36歲。

圈中童顏女星 | 5. 李綺雯

童顏女星｜38歲的李綺雯於17歲參加亞視女優選拔賽奪冠入行，曾獲「連登仔」盛讚是童顏極限。（IG @le.e.man）

38歲的李綺雯於17歲參加亞視女優選拔賽奪冠入行，曾獲「連登仔」盛讚是童顏極限。從她的舊電視劇照可見，她與多年前的模樣變化不大，是繼唐寧之外被封為「最強童顏」第2位。不過李綺雯則謙虛表示唐寧比自己更美、更童顏，並大讚對方皮膚好。