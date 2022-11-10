Jennifer Aniston驚爆患不孕症　多年承受與畢彼特離婚莫須有罪名

【Jennifer Aniston︳Brad Pitt】53歲荷里活女星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）接受時尚雜誌《Allure》專訪，替雜誌拍攝一系列高尺度性感照片，只貼比基尼胸貼正面示人，並以長髮遮住重要部位，展現健身成果，寓意「現在的我沒有什麼好隱瞞的」，籍此傳達驚人訊息，直指當年傳媒對她的惡意指控是非常不公道。



53歲荷里活女星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）接受時尚雜誌《Allure》專訪。（時尚雜誌《Allure》封面）

珍妮花安妮斯頓與畢彼特（Brad Pitt）有過5年婚姻，當時各大媒體紛紛批評她只愛工作，她的自私一手促成離婚收場的局面。珍妮花承認自己年輕時因為全心投入事業，疏忽了結婚生子的可能性。同時也首度打破沉默，透露自己其實一直飽受不孕症的困擾，坦言自己已嘗試了每種方法，包括：試管嬰兒、喝中國茶和各種大家想像得到的方法。

珍妮花首度打破沉默，透露自己其實一直飽受不孕症的困擾。（時尚雜誌《Allure》）

珍妮花稱最遺憾的是年輕時沒有凍卵，表示：

如果當初有人能對我說『去凍卵、為自己做一件事』，我真的願意付出任何代價，當時就是沒想到這件事，所以我現在是這樣，船已經開走了。 Jennifer Aniston（珍妮花安妮斯頓）

她希望透過訪談與照片，鼓勵女性坦率地面對人生抉擇。珍妮花稱那些關於其丈夫畢彼特離開、結束婚姻皆因為她不肯給他生孩子的說法完全是謊言。

珍妮花希望透過訪談與照片，鼓勵女性坦率地面對人生抉擇。（Getty Image）

珍妮花安妮斯頓早年曾演出經典情境喜劇《老友記》（《Friends》），並因飾演「Rachel」一角廣為人知。去年她接受《THR》訪問時，曾表示那些說風涼話的人真的不知道她經歷什麼，也不知道其身體狀況，對她一無所知。現在53 歲的她首度開腔揭露自己的秘密是因為，她已經看開、解脫了，以豁然開朗的心境公告天下自己已經跨越了這個巨大的障礙。不用再去想「我可以生孩子嗎？」、不需要去考慮這些問題。珍妮花也談及到現階段對愛情的態度，她大方且充滿熱情地表示：