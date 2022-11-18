法證先鋒V｜楊梓菁文武雙全　獲讚劇中最性感、冀成「楊紫瓊2.0」

【法證先鋒V｜楊梓菁】劇集《法證先鋒V》終於播出。今輯故事人物全新展開，只有楊梓菁（原名楊柳青）及鄭俊弘的故事線，依然繼續有份。其中楊梓菁飾演的唐心悅，已紮職成警長，為袁偉豪的下屬，個性較為強勢。而現實中的她，也是充滿女強人特質，予人獨立聰穎的感覺。



【法證先鋒V｜楊梓菁】楊梓菁於《法證先鋒》的故事線，在今輯繼續有份出演。(IG@wiyona)

【法證先鋒V｜楊梓菁】楊梓菁曾任ViuTV主持。(IG@wiyona)

【法證先鋒V｜楊梓菁】自小懂事、主持起家

娛樂圈人才輩出，要從中突圍得到注意，背後付出不少心力，還有一點點的運氣。楊梓菁現時的事業成就，全憑自己一手打造，自小因父親身體差，孝順的她便任兼職，以幫補家計，與他人童年相較，少了不少玩樂時間。她其後靠清晰的口才，於電視台舉辦的《CEO選拔賽》中，贏得「最受歡迎CEO獎」，並始於主持界發展，在《Now觀星台》任節目主持，2016年亦有份主持ViuTV節目《巨門陣》，與伍家謙和馬啟仁成拍擋。

【法證先鋒V｜楊梓菁】楊梓菁於《溏心風暴3》的表現獲讚。(劇照)

法證先鋒V｜楊梓菁是《法證先鋒IV》最性感女星？

獲得豐富主持經驗後，楊梓菁轉戰電視劇，專心鑽研演技。她先後出演《三一如三》及《反黑》，再亮相無綫台慶劇《溏心風暴3》，飾演黃宗澤的其中一位名模女友Jenny，她憑身手敏捷表現，獲得觀眾關注及賞識。自此，她得到更多演出機會，如《解決師》的Tracy，在劇中全裸出浴，為當時拍劇生涯中最性感的演出，吸引到不少觀眾討論和注意。而在《法證先鋒IV》中，更有網民讚其是「最索嗰個。」

【法證先鋒V｜楊梓菁】楊梓菁曾夢想成為動作演員。(IG@wiyona)

【法證先鋒V｜楊梓菁】她曾為武打弄得五勞七傷。(IG@wiyona)

法證先鋒V｜楊梓菁為武打負傷休克

為予人耳目一新形象，以在行內突出自己，楊梓菁萌生新方向發展——動作演員，同時望成為楊紫瓊和楊盼盼等知名度高的打女。她決心學習詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌及綜合格鬥等武術，朝著目標前進，成功獲得「新一代打女」的稱號。武打不時弄到損手爛腳，或影響女星的外貌和觀感，然而楊梓菁為理想選擇不錫身，曾為《歡樂滿東華》籌款表演「單車疊羅漢」，練得五勞七傷，以致每逢落雨舊患疼痛。

有次，她在拍攝電影《入鐵籠》時，因與師姐對打，而不稍弄到肋骨移位，稍為郁動也劇痛無比，其後更從半空倒地，一度休克。她曾在受訪時形容，情況好比「有條骨插住心口」，可想而知嚴重程度，而她亦需休養9個月至痊癒。不過，她當時的專業精神，得到同劇前輩葛民煇大讚「捱得」。

【法證先鋒V｜楊梓菁】楊梓菁對時尚方面甚有興趣。(IG@wiyona)

法證先鋒V｜楊梓菁開拓興趣事業

娛樂圈收入猶如過山車，可說是不穩定，還會因人氣下滑，而少了工作機會。故不少藝人都備有後路，如創業等，讓收入更穩定，從中得到安全感。楊梓菁也不例外，早在2009年開設時尚服飾店「VIVALADIVA」，及後與其他女藝人合資開另一新店。喜歡武打的她，亦跟藝人林子超合資，開辦健身藝術學校，將興趣拓展成更遠大的事業。