超能使者｜黃庭鋒棄教師高薪厚職入行追夢　自知遲起步比人更努力

【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】TVB劇集《超能使者》現正熱播，重頭劇《法證先鋒V》亦將於今晚（14/11）開播！作為無綫上位小生的黃庭鋒，在這2大重點劇集中也有不少戲份，分別在《超能使者》中飾演陳展鵬弟弟，以及在《法證先鋒V》中飾演化驗員，入行7年的他於近年在演藝路上發展越來越順利，更連續3年獲提名「飛躍進步男藝員獎」。當年他放棄在國際學校當體育老師的高薪厚職，毅然決定入行闖一闖，今日總算以成績證明了昔日的決定是對的！



【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】入行7年的黃庭鋒於近年在演藝路上發展越來越順利，更連續3年獲提名「飛躍進步男藝員獎」。（tingfung0602＠IG）

超能使者｜黃庭鋒棄教師高薪厚職決心入行追夢 因俊朗外貌被學生抄牌壓力大

現年34歲的黃庭鋒，入行前是一位體育老師，或許因為其俊朗的外貌，令他到中學實習期間，被一位女同學在2樓或3樓大叫下來，問他拿電郵，當時校長更要在他身邊，令他大感尷尬！作為老師，黃庭鋒深明不可以與學生私下接觸，即使學生要求交換Facebook，他都謊稱自己沒玩，即使後來轉教小學，情況依然沒有好轉，因為同樣會有學生家長向他「抄牌」，令他感到相當為難及大壓力。

加上，黃庭鋒坦言認為教師工作沉悶，看到上司主任的樣子，根本無法接受自己20年後的人生如此苦悶，所以就毅然放棄在國際學校的教席，決心入行追夢。黃庭鋒本來在 now TV 擔任體育節目主持，後來經人介紹加入了無綫電視，開始由主持做到拍劇。

黃庭鋒曾透露，當初決定入行時，父母表示相當擔心，教師工作穩定，收入也不錯，但演員的工作相對被動，加上娛樂圈始終是個大染缸，怕黃庭鋒會學壞！不過，即使身邊人都反對，黃庭鋒依然決心入行。

每當我遇到困難時，會用充滿挑戰性的角度來看待。 黃庭鋒

【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】黃庭鋒棄教師高薪厚職決心入行追夢。（tingfung0602＠IG）

超能使者｜黃庭鋒入行不久機會多 疑被追債至電視城？

入行不久，黃庭鋒已得到不少擔任主持的機會，亦開始參與不少劇集演出，工作機會不斷獲公司力捧，或許是人紅自然容易得罪人。於2019年，黃庭鋒被人在TVB外牆上追債，有人在外牆以黑色噴漆噴上「TVB黃庭鋒欠債還$」，事發後黃庭鋒在社交平台上公開交代事件，表示自己與家人並沒有牽涉任何金錢糾紛，對於被抹黑表示驚訝。

入行至今近7年，黃庭鋒機會不斷，在TVB重頭劇《超能使者》及《法證先鋒V》中亦有不少戲份，他亦曾先後獲提名3次「飛躍進步男藝員」，相信他的努力與進步也是有目共睹的，開始稍有成績並未有學壞，黃庭鋒父母也開始感到放心，並支持他繼續追夢。

【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】黃庭鋒先後獲提名3次「飛躍進步男藝員」。（tingfung0602＠IG）

超能使者｜黃庭鋒贏台慶$100萬大獎成功上車

黃庭鋒私下也是個孝順子！提到黃庭鋒這名字，除了會記起他主持過某某節目，參演過甚麼劇集，還有就是在2018年台慶時贏得100萬大獎！當時贏得51萬現金及總值49萬的禮品，本來他打算把錢給媽媽任用，並作為父母遊澳洲的使費，但最後就受母親啟發，把獎金用作付首期，在2020年購入天水圍Wetland Seasons Park 3期新樓盤，令黃庭鋒成功上車，瞬間榮升為業主！

【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】提到黃庭鋒這名字，除了會記起他主持過某某節目，參演過甚麼劇集，還有就是在2018年台慶時贏得100萬大獎！（《萬千星輝賀台慶》截圖）

【黃庭鋒｜超能使者｜法證先鋒V】黃庭鋒私下也是個孝順子！（tingfung0602＠IG）

黃庭鋒27歲才入行，比同期上位小生都要遲起步，但他並沒有氣餒：「別人做100%，我做足120%」，努力做好自己，令自己進步。期待黃庭鋒日後會有更多作品，讓觀眾們看到他的進步。