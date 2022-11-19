面相｜緊記一口訣旺夫兼招財！史上最旺夫3大特徵天生有錢兼好命

旺夫面相｜從古至今男人不但求窈窕淑女，假若娶下對自己有幫助，並且帶來好運的老婆就更好了！在相學角度旺夫的女人多數都會嫁給一位有能力的男人。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了「3種旺夫招財」的面相，擁有以下特徵的女士不但旺夫兼招財興家運，且婚後更賺錢，快來看看自己身邊有沒有朋友具有以下特徵吧！



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黃友輔老師表示，在相學角度上，有一個口訣「三圓、三厚、三璇璣」，只要能夠中一至兩項的話已經是屬於這一類的人了。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底旺夫的面相特徵有那些呢？

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜1. 三圓



「三圓」是指人有三個圓，若果擁有三個圓已經屬於旺夫面相。首先第一個「圓」是鼻子圓；即是準頭看起來是圓圓的，在面相學角度準頭是代表兩個重要的位置，一個是夫星、一個就是財帛。由於鼻子是財帛宮又是夫星，簡單而言鼻子長得好就是又有錢又旺夫。

旺夫面相｜三圓（youtube@命運好好玩 官方頻道）

第二個「圓」是額圓，即是額頭不能太低又不能太高，額圓顧名思義是頭圓，代表聰明，又帶點浪漫。這類女人通常都懂得進退得宜，即是有好風采都會先把老公推出去，而自己在背後默默推動。

第三個「圓」是臀圓，就是屁股。不過老師表示並非指臀部要十分大及豐滿，在面相學角度臀部是代表穩定，家庭的安定及照顧，亦代表財庫。所謂的興家旺夫正是指臀圓。

面相｜2. 三厚



首先第一個「厚」是下巴厚，這類人通常人際關係都不錯，會照顧孩子及老公外，跟奶奶的相處都十分得宜。之後是耳朵厚，耳朵也是指財帛及福氣，不但是衣食無缺，而是整個家庭老公及孩子都能夠分享，所以是旺夫的特徵。最後就是手掌厚，手掌厚本身是財氣，也代表她的手腕很好，即是可推動家中及老公的專業，讓其工作成功及順利。

旺夫面相｜三厚（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜3. 三璇璣



「三璇璣」是指北斗七星中的兩顆星，一顆是天璇、一顆是天璣。不過在旺夫面相特徵中是指兩個痣，三璇璣正是三個痣在頭部或臉部。老師表示臉上的痣最好不太明顯，最好長在臉的角落或暗藏在頭髮及眉毛中，「三璇璣」是指三個好的痣的意思。

旺夫面相｜三璇璣（youtube@命運好好玩 官方頻道）

第一個是草裡藏珠：眉中痣，這是代表她個性有點收斂，並非爭強鬥勝不會比老公強。面子都會全部留給老公，同樣是在背後默默推動。第二個痣是旺夫益子痣：耳廓的痣，這亦代表聰明、中間又名孝順，下面就叫財富，因此這是一個超級旺夫的特徵。第三個是天倉的痣，天倉的痣以夫為天，即是把老公好好捧在上面，夫妻相敬如賓又恩愛。