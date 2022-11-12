面相｜五尖同在貪財又剋夫！女人中一樣特徵「殺夫」兼恐獨守空房

5大剋夫面相｜經常聽到「每個成功的男人，背後總有個偉大的女人」，眾所周知不是長得美就能夠為丈夫帶來好運，加上近年女生都追求完美的瓜子臉型，但是在相學角度而言，臉型尖尖反而是剋夫面相，傳統觀念來說「剋夫」有獨守空房的意思。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了「5種顴骨剋夫」的面相，擁有以下特徵的女士不但剋夫兼「殺夫」，且最愛貪不義之財，快來看看自己身邊有沒有朋友具有以下特徵吧！



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黃友輔老師表示，在相學角度上，有一個口訣「五尖同在，貪婪不義之徒」，即是臉上有五個尖的人，是屬於愛貪不義之財的人。所謂五尖並非五個全部齊全，只要有兩至三個尖的話已經是屬於這一類的人了。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那五尖的面相特徵既貪財又剋夫啦！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

貪財兼剋夫 五大剋夫顴骨妖怪面相特徵

面相｜1. 鼻子尖



鼻子尖是所謂的鷹勾鼻，心是一定有毒。老師指出擁有這個特徵的人通常都會把別人的錢財「吃」得乾乾淨淨，若果能偷則偷，不能偷就用搶，甚至使用更下流的方式，總之就是想盡千方百計都要「吃」對方的錢。

剋夫面相｜鼻子尖（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜2. 下巴尖



近年大眾對「美」的定義都是要擁有一雙水汪汪大眼睛、完美瓜子臉，才稱得是美女。不過在相學角度並非「美」的特徵，反而下巴尖是比較坐享其成，又不願意去付出或者個性是比較尖酸刻薄、心胸亦十分狹窄。

剋夫面相｜下巴尖（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜3. 嘴唇尖



嘴唇尖的人通常說話都是得理不饒人，經常口出惡言、尖酸刻薄去攻擊別人。在錢財方面也是一樣，嘴唇尖不但一直「吃」人的錢財，絕不會付出任何東西，從而取得正當的錢財。

剋夫面相｜嘴唇尖（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜4. 顴骨尖



黃老師表示一般人顴骨比較發達沒有任何問題，相學角度上顴骨發達是代表保護自己或者比較能夠有管理能力。至於顴骨尖是指沒有肉包起來，由於沒有肉包起來，顴骨就會顯得凸凸的。女人的顴骨尖是剋夫，擁有這種特徵的女生做事相當狠，從不給別人留後步，這樣令到丈夫完全受不住。

剋夫面相｜顴骨尖（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜5. 耳朵尖



耳朵尖最明顯是跟妖怪很相似，妖怪的耳朵都是尖尖的，老師表示妖怪做事都非光明磊落，不是公公平平做事，永遠在暗中做事，因此耳朵尖尖的話是表示這類人都是暗中奪取他人錢財。