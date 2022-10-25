面相｜無私付出遭埋怨！註定今生福少命薄，辛苦一輩子4大手面相

面相｜不求回報的付出無疑是一個最為高尚的行為，但是在無私地付出全部的自己以後，仍有人會得寸進尺埋怨給得未夠多。其實真正的善良一定要有自己的底線，而且是對事不對人，在適當時候懂得果斷拒絕，在某些事情絕不讓步，堅守自己的原則，才不會過份「當」好人。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了「常付出卻不被珍惜」的手面相，擁有以下特徵的女士不被珍惜更可能被家暴？快來看看自己有沒有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的感情之路及婚姻生活，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵注定天生苦命的女士手面相。

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

不求回報單純付出卻不被珍惜！4大女生天生苦命的手面相特徵

黃老師表示，所謂的付出不一定是指丈夫，而是子女、小孩，甚至父母都有機會。這類人為了家人付出卻不被珍惜，老師把這種女人的長相特徵分為4項出來，並且把其特徵標為60分、70分、80分、90分。而60分就比較低分一點，數字愈大代表愈高分，就代表愈不被珍惜。

手相｜ 1.手指併攏縫隙多 （不被珍惜拍數 60%）



老師這項特徵一般女士或者工作的一些人員都會看到，她們的手指併攏的時候，會發現有很多的縫隙。當然有大、有多有少，有些體型肥胖的人真是會完全找不到縫隙，而瘦削的人固然較多空隙。不過在面相學角度，手指併攏縫隙多的人一定是十分勞碌，由於指節會比較凸出來，因此指節大的人一定是做事、工作勞碌。在一般女士而言是做家務，為家庭、為孩子、為丈夫，愈做縫隙愈多，亦表示沒有福氣，甚至其付出會被視為理所當然。

手相｜ 手指併攏縫隙多 （不被珍惜拍數 60%）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜ 2. 印堂洞痕或山根橫紋 （不被珍惜拍數 70%）



印堂洞痕即是指眉毛間有個洞痕，老師表示有可能是小時候受傷或者小時候生痘痘、青春痘，有可能是一點點的小痘疤，算是瑕疵了。

面相學角度上，印堂是人長相的命宮最為重要的部位，不只是代表事業、錢財，也代表婚姻。再者山根橫紋是代表雙眼之間有橫線，這種女士通常很認命，儘管婚姻不順或有不如意的事，就是認命地接受一切，因此他人對待自己不好，都會「硬食」。老師直言擁有這種特徵的女士通常婚姻都較坎坷，付出很多都無法得到幸福。

面相｜ 印堂洞痕或山根橫紋 （不被珍惜拍數 70%）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜3. 風當低小 （不被珍惜拍數 80%）



風當亦可稱風擋，是用來擋風保護耳朵。老師表示若果風當很低很小幾乎沒有的，第一是她健康有問題，風當是代表一個人的腎部、腎功能，腎氣足不足；第二風擋用來保護耳朵，就代表她們無法保護自己；第三就是人家疼惜自己或否，但是風當太小通常都得不到人家的疼惜。

面相｜風當低小 （不被珍惜拍數 80%）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜4. 面大鼻小 （不被珍惜拍數 90%）



最後一項特徵是最典型為人家付出，整體來看臉部較大，鼻子小小，有種不搭配的感覺。這種女士經常做到流汗，被嫌到流涎，最為極端可能是丈夫常賭博花錢，反而回來向太太索取金錢，即使太太沒工作沒收入也好，甚至有可能被丈夫家暴。