麥明詩坐經濟艙、梁凱寧一件衣服穿十年　盤點10位慳家女星

「十優港姐」麥明詩3年前離巢無綫後，便淡出幕前轉戰法律界擔任商業顧問。今年7月，麥明詩自爆蜜運中，已經到了談婚論嫁的階段。日前麥明詩則被拍到與前機師盛勁為以情侶裝打扮前往北海道旅行，在飛機上更甜蜜地靠在男友肩膀上睡覺。報導刊登後，麥明詩前男友林作再次「挑機」稱要與盛勁為在擂台決鬥，更有網民將重點放在麥明詩坐經濟位上，直指這樣省錢非常Cheap，麥明詩則高情商自嘲回應自己還是用快要過期的Asia miles（亞洲萬里通）換回來的。除了麥明詩以外，圈中其實還有不少慳家女星，以下10位大家又知道嗎？



麥明詩則被拍到與前機師盛勁為以情侶裝打扮前往北海道旅行，在飛機上更甜蜜地靠在男友肩膀上睡覺。（IG @louisa_mak）

圈中慳家女星｜1. 葉璇

現年42歲的葉璇轉戰內地發展後人氣大增，除了拍戲、成立工作室、擔任製片人之外，手持多個樓盤收租及公司股份的她還轉型當淘寶直播，身家早已過億。不過葉璇雖然身家豐厚，卻毫不揮霍，依舊節儉。幾年前葉璇則拍攝短片，表示自己在某家高級餐廳進食時，看到剛離開的鄰座客人飯桌上仍有許多餸菜剩下，令她感嘆扔掉的話會非常浪費且可惜，因此竟詢問侍應可否吃掉剩餘的飯菜。她認為：「很多地方的人連飯都沒吃飽，這樣糟蹋不好。」

葉璇雖然身家豐厚，卻毫不揮霍，依舊節儉。（微博 @葉璇）

不過葉璇最後也補充，自己並不是要鼓勵大家吃別人的剩菜，只是提倡大家珍惜食物，不是要貪小便宜。除此之外，葉璇也有其他「貼地」行為，她不時就會坐巴士或者地鐵，以公共交通工具代替駕駛私家車，既環保又省錢，毫無明星架子。

圈中慳家女星｜2. 張柏芝

作為八、九十年代香港娛樂圈最吸金女星之一的張柏芝，年紀輕輕已經成為當紅女星，23歲已獲得金像獎最佳女主角。現時張柏芝手持多套豪宅物業，2018年還成立了個人時尚品牌，事業更上一層樓。昔日的張柏芝曾經是一位崇尚奢侈名牌的購物狂，但自從當上媽媽，又與謝霆鋒離婚後，需要獨立撫養兩個兒子，便一改揮霍的壞習慣，獨自「擔起頭家」。

被譽為「廿四孝媽媽」的張柏芝每天都會為兒子準備一日三餐，她先前在節目《女人三十》中更大方呈現自己的簡樸日常。（微博 @張栢芝）

被譽為「廿四孝媽媽」的張柏芝每天都會為兒子準備一日三餐，她先前在節目《女人三十》中更大方呈現自己的簡樸日常。原來張柏芝經常會親自到街市買菜，就連菜檔老闆都和她熟絡起來。她更透露由於早上的菜會打折，所以自己會一早就到街市排隊買餸，精打細算得跟普通「師奶」毫無分別，還一邊買菜一邊拍片說：「早上的街市真是漂亮，剛剛開檔，魚很新鮮！」

此外，張柏芝還會在市場相熟的嬰兒服裝攤檔置入小兒子的衣服。她認為寶寶的成長速度驚人，買名牌服裝非常浪費金錢。張柏芝更不時和兒子們逛百貨公司和超市，然後坐地鐵回家，遇到粉絲也會親切合照、閒聊家常。

圈中慳家女星｜3. 邱淑貞

身家至少有數10億，大可以過上豪門闊太奢侈生活的邱淑貞，私底下卻過得十分低調樸素。（《古惑仔之2猛龍過江》劇照）

讓一眾男士為之神魂顛倒的一代性感女神邱淑貞，自從嫁給IT時裝集團主席沈嘉偉後就淡出幕前，專心相夫教子，相當賢良淑德。邱淑貞和沈嘉偉共同持有60%的公司股份，身家至少有數10億，大可以過上豪門闊太奢侈生活的邱淑貞，私底下卻過得十分低調樸素，就連身上穿著大部分的衣服都是自家公司的服裝，從不追求名牌。邱淑貞更不時被媒體拍到素顏逛超市購買日用品、到連鎖藥房購買平價護膚品，凡事都親力親為。

沈嘉偉平常與邱淑貞帶女兒一起到平民茶餐廳用餐，吃一碗數十元的地道魚蛋粉。（IG ＠yuetyuetxx）

邱淑貞也會用佛家學說教導女兒如何看待金錢和物質，並經常教導女兒知足常樂的道理：「生命中有很多東西都不是很重要的，例如物質，存在慈悲心和做到生活和諧，比其他都來得重要。」而自小在華富邨長大的丈夫沈嘉偉，雖然如今已貴為時裝集團主席，卻明白一切得來不易，十分懂得感恩和珍惜。沈嘉偉平常與邱淑貞帶女兒一起到平民茶餐廳用餐，吃一碗數十元的地道魚蛋粉，二人絕對是內外都富有的象徵。

圈中慳家女星｜4. 郭嘉文

曾被稱為「千億女友」的郭嘉文現時雖然家世顯赫，向來卻作風低調，貫徹一向的慳家生活態度。（IG ＠karmen_kkm）

曾被外界稱為「千億女友」的郭嘉文向來卻作風低調，貫徹一向的慳家生活態度，沒有因為有錢而變得拜金。郭嘉文先前更於Instagram分享穿搭技巧，直指自己平日愛購買小資服裝，甚至更會淘寶。

圈中慳家女星｜5. 陳凱琳

近日再度甜蜜宣佈有喜的陳凱琳雖然出生富貴，卻會為了省錢，選擇乘搭$2.6的電車，再走路回家。（IG @ghlchan）

近日再度甜蜜宣佈有喜的陳凱琳雖然出生富貴，卻會為了省錢，選擇乘搭$2.6的電車，再走路回家，非常節儉。

▼▼▼按圖看更多圈中慳家女星▼▼▼