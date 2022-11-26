41歲郭晶晶理大演講　霍啟剛「無時無刻出現」贏得美人歸

「跳水皇后」郭晶晶早前在香港理工大學舉辦公開講座，慶祝理大85周年校慶，郭晶晶分享了自己的運動員生涯，認為堅持最重要：「成功就是強迫自己堅持下去，不是看到了希望才去堅持，而是堅持下去才能看到希望。」郭晶晶的跳水姿態不但令她獲得金牌，還獲取了富家公子霍啟剛的歡心。



「跳水皇后」郭晶晶早前在香港理工大學舉辦公開講座，慶祝理大85周年校慶，郭晶晶分享了自己的運動員生涯。（微博 @霍啟剛）

霍啟剛自小喜歡游泳，2004奧運時也特別注意跳水項目，那時候他在電視機上看到郭晶晶，並對她一見鍾情：「佢跳水無論美態、樣子結合埋一齊都好好。」霍啟剛與郭晶晶在訪港交流匯演中首次相遇，平日鮮有主動跟名人合照的霍啟剛，那時看到郭晶晶也化身成小粉絲跟郭晶晶合照，還一共找她合照兩次。

霍啟剛自小喜歡游泳，2004奧運時也特別注意跳水項目，那時候他在電視機上看到郭晶晶，並對她一見鍾情。（微博 @新浪綜藝）

在第二次合照時，郭晶晶問：「你剛剛不是拍了嗎？」霍啟剛害羞回答：「剛剛是大合照，我拿不到照片。」不過就是因為一天被要求拍兩次合照的事件，讓霍啟剛在郭晶晶腦海裡留下深刻印象。後來霍啟剛得悉交流匯演第二站是澳門，他為了爭取見郭晶晶而選擇跟大隊一起坐船去澳門，在船上見到對方時更主動問對方電話，並說自己常常去北京，看看到時候能不能碰面。

因為一天被要求拍兩次合照的事件，讓霍啟剛在郭晶晶腦海裡留下深刻印象。（微博 @霍啟剛）

後來郭晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車，霍啟剛馬上飛到上海與郭晶晶相見，甚至跟到北京，兩人才正式結識。郭晶晶憶述當時自己的感受：「我當時不知他是誰，第一次見面就兩度要求合照，他想怎樣呢？之後無論我去到哪裡，又一定見到他。」霍啟剛則笑稱自己那時侯的追女策略就是「死纏爛打，死跟爛跟」。不過那份死纏爛打、無時無刻出現在郭晶晶眼前，打動了郭晶晶。霍啟剛的細心，令慢熱內向的郭晶晶打開心房，成為彼此的戀人、終成眷屬。

郭晶晶已習慣了凡事親力親為，不使喚司機及家傭姐姐，親自接送兒子上下課。（微博 @霍啟剛）

其實當年霍啟剛除了死纏爛打之外，還特地為了郭晶晶學普通話，而且每天都會發訊息關心她。郭晶晶曾有過一段低潮期，霍啟剛正正在那個時侯在她身邊給予莫大的支持和鼓勵，讓她重新振作起來。

他是另一個世界的人，很照顧我，覺得可以跟他相處一下。 郭晶晶

隨著二人在不同的活動場合見面及聊天機會多了，關係也漸漸走近。雖然如此，兩人在交往過程卻一點都不容易。由於郭晶晶是國家隊運動員，生活上也有不同的規限，訓練期間也很難隨時接聽電話：「國家隊封閉式管理，就算上到北京，我入不到宿舍她要出來，都只有周末日的少許時間，見一面很難。」而且當年科技未很發達，長途電話費亦不便宜，霍啟剛為了可以多見郭晶晶，一定會到場支持郭晶晶的每一次比賽，更曾在深圳問朋友借車，開車5小時去看她在汕頭的比賽。

霍啟剛煮飯不佳，卻因為郭晶晶生完第一胎時後想餵母乳，因此堅持每天早上5時給她煲湯才去上班。（微博 @霍啟剛）

郭晶晶在2009年郭晶晶宣布退出國家隊，2012年11月11日跟霍啟剛結婚，至今已育有三名孩子。兩夫婦平日喜歡結伴逛街市買餸，霍啟剛煮飯不佳，卻因為郭晶晶生完第一胎時後想餵母乳，因此堅持每天早上5時給她煲湯才去上班，下班後亦會回家做晚飯，相當寵愛妻子。

不過郭晶晶也與一般的豪門少奶奶不一樣，個性低調親民，深得大家的喜愛。雖然交往初期，郭晶晶曾被指攀龍附鳳，她卻反駁：「他是富豪，我還是奧運冠軍呢！」可見她為自己感到驕傲，也絲毫沒有看低自己。而且作為國家級運動員的郭晶晶，已習慣刻苦耐勞的生活，即使嫁入豪門也不甘願只當少奶奶，對此霍啟剛大力護妻：

她是比較怕醜、靜態、被動、隨意的人，常被人誤會她活得像少奶奶，她絕對不是，亦不甘心做少奶奶。或許因為當過運動員十分辛苦，她已習慣了凡事親力親為，不使喚司機及家傭姐姐，親自接送兒子上下課。 霍啟剛

郭晶晶也與一般的豪門少奶奶不一樣，個性低調親民，深得大家的喜愛。（微博 @霍啟剛）

郭晶晶平常也愛穿平價服飾，而且為人低調。在過去郭晶晶常被拍到經常買平價貨品，霍啟剛也大讚太太對朋友大方，但是對自己則低調樸實。郭晶晶不會穿戴名牌服飾、手袋或飾品，絲毫沒有有錢人的架子。為人也非常上進，現時郭晶晶已退出國家隊、三個小孩也漸漸長大，多了些時間可以發掘興趣，所以利用時間學韓文同縫紉。

除此之外，郭晶晶也非常遷就人和孝順，霍啟剛表示家人對郭晶晶沒有太大要求，因為郭晶晶本身很遷就人，為人孝順，深得家人的喜愛。