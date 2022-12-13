鍾麗淇分享患基因病女生日片　5位對患病子女不離不棄的女藝人

母愛是偉大的，相信不用置疑。母親對於孩子的愛意與連結是與生俱來，所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，無論孩子長成怎麼樣、聰明與否，母親總是竭盡所能，傾盡一切為孩子付出。即時在娛樂圈，母愛還是能大大彰顯。46歲的鍾麗淇最近在IG上載大女兒12歲的慶生派對片段，看似幸福的她其實多年來經歷過不少辛酸。



對患病子女不離不棄的女藝人 | 鍾麗淇

鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，二人育有兩位千金Isabella及Michela。（IG @yogachung）

鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，二人育有兩位千金Isabella及Michela。大女Isabella在六個月大時證實患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫生診斷活不過兩歲及永遠無法走路。然而，鍾麗淇並沒有放棄，多年來不辭勞苦照顧愛女，把不可能變成可能。日前鍾麗淇於社交平台分享全家福，並寫道：「愛你愛你愛你，We love You！Happy 12 Birthday my Bella。」

鍾麗淇哥哥在19歲因肌肉急劇萎縮過身，當時年僅14歲的細妹鍾麗淇就歷了喪親之痛，翌年其母黎少蓮被證實患上乳癌，切除腫瘤才保住一命。但病魔並沒有就此放過媽媽，2001年母親被確診患上「漸凍人症」及「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，當時醫生說了一句話：「沒有治療方法，只能在家等死。」，令她再度陷入低谷。不過母親很快收拾心情計劃餘下人生，並堅強活多10年。鍾麗淇透露過自小母親便管教甚嚴，不過對其成長有正面影響，是她心目中最強大的媽媽。

大女Isabella在六個月大時證實患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫生診斷活不過兩歲及永遠無法走路。（IG @yogachung）

在母親離開人世的前一年，她逐漸失去控制身體的能力。鍾麗淇因此決定與圈外人Nardone Ruggero結婚，一圓母親的心願。可惜天意弄人，鍾麗淇在同年誕下的長女Isabella同樣確診罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，該症患者手腳會軟弱無力、發展遲緩。Isabella一度被醫生斷言不能走路、活不過兩歲。一個月後，鍾麗淇母親病逝。在面對著各方而來的壓力，鍾麗淇卻處之泰然：

這只是我人生其中一個部分，總會過去的，現在我要捱一會。

現時Isabella已度過了第12個生日了，近年更已能用扶架走路，一邊入讀特殊學校學習及治療。（IG @yogachung）

經過鍾麗淇無微不至的照顧，現時Isabella已度過了第12個生日了，近年更已能用扶架走路，一邊入讀特殊學校學習及治療，成為別人口中的奇蹟「戰士公主」。生命一波三折的鍾麗淇指自己靠深呼吸面對困境及鎮靜自己的情緒，才可以走到現在。鍾麗淇更成立了BEYOND Foundation以幫助與Isabella同樣有特殊需要的小朋友，幫助應付患者在醫療、實際開支方面等的費用。即使女兒仍然不會說話，鍾麗淇卻一點都不在意旁人眼光，堅持抱著或用嬰兒車推著女兒，更向路人解釋女兒在練習行路。鍾麗淇唯一渴望的是有一天女兒能叫一聲媽媽，她堅信女兒只是暫時說不到，總有一天她可以說出來的。

對患病子女不離不棄的女藝人 | 許碧姬

資深甘草演員許碧姬是無綫御用「執紙皮」、「倒垃圾」婆婆，現年90歲的她育有四名子女。

你未必聽過許碧姬這個名字，但看到她，你一定不陌生。資深甘草演員許碧姬是無綫御用「執紙皮」、「倒垃圾」婆婆，現年90歲的她育有四名子女，在去年播出的節目《日日媽媽聲》中，她透露多年來做臨時演員的原因，其實是為了患病的大女兒。

許碧姬1991年加入無綫，大女於1996年不幸中風至四肢癱瘓，當時女兒年僅36歲。65歲的許碧姬為照顧女兒，不惜日夜癲倒拍劇，等床位。

無論對白多或少我都去做，是為了我女兒。我大女一向喜歡看電視，又很喜歡明星，那我去拍戲，就可以拿好多明星合照給她看，讓她開心。她離開我好多年了，但我不時都掛念她。雖然好寂寞，但不打緊，我和她去旅行拍了好多照片，我經常拿出來看，這樣心會舒服一點。她病了19年，她辛苦我又辛苦，我也希望她能早點得到安息。

對患病子女不離不棄的女藝人 | 張慧儀

入行多年的她情路坎坷，一次去孤兒院做義工時遇到了養子Hanson。（張慧儀微博）

出演《真情》的吳芳貴，成為TVB的力捧花旦之一。後來參演王晶的電影《原始武器》中大尺度演出，讓她被封為「性感女神」。當年拍攝《真情》時與拍檔盧慶輝擦出火花並同居，可惜拍拖一年就因為性格不合而分手，張慧儀失戀後十分傷心。2002年張慧儀學拉丁舞，認識了舞王霍紹裘，兩人拍拖一年經已訂婚。可是2003年，有媒體爆出霍紹裘家暴張慧儀，甚至有傳張慧儀被「打爆眼」，警方其後更介入調查。

入行多年的她情路坎坷，一次去孤兒院做義工時遇到了養子Hanson：「他第一次張開手臂衝過來，叫了我一聲媽媽，我的血由腳板底衝上來，我當時跟自己說，我一定要收養他！」張慧儀下定決心要收養患有先天性心臟病的Hanson。可是由於她給大眾的形象是「性感女星」，一開始孤兒院院長是反對讓她收養的，認為她無法做一個好媽媽。但張慧儀連續幾個星期每天早上8點就去孤兒院服務，親自為Hanson煮飯、洗澡，無微不至地照顧Hanson的起居飲食，最終打動了院長。

張慧儀連續幾個星期每天早上8點就去孤兒院服務，親自為Hanson煮飯、洗澡，無微不至地照顧Hanson的起居飲食。（張慧儀微博）

其後年幼的Hanson動了兩次大手術！當時Hanson的存活機率很小，但張慧儀不願放棄，不斷在內地工作，只求賺取孩子的手術費。第一次大手術後，Hanson昏迷了8個星期，雖然成功活過來，但是長時間的昏迷導致Hanson日後的說話能力大受影響。第二次大手術後，Hanson更一度失憶，就連張慧儀也不認得：「只要他好起來，我什麼都願意」。幸好後來，Hanson康復了。很多人認為是她拯救了養子，但張慧儀卻說：

我反而覺得是Hanson幫了我，因為他出現在我生命最不如意的時候，正因為他，我有了寄託，才看到自己的價值！

張慧儀表示不奢求兒子有很大成就，只望他能夠健健康康。（張慧儀微博）

現年51歲的張慧儀，身邊也不乏追求者。曾經與坐擁三家公司的富豪拍拖，甚至已經談婚論嫁，到頭來卻發現對方沒能將Hanson放在第一位，張慧儀立刻選擇分手。此後也試過遇到飲食界富商，但對方不願意接受Hanson，張慧儀也寧願犧牲愛情，繼續當一位單親母親。如今依然單身的她，經常會在網上分享與Hanson的生活日常，並在放假的時候陪著Hanson到處走，也會跟兒子一起下廚、拍照，給予兒子最美好的成長環境！

我還沒遇上一個很值得愛的男人，因爲他可能會背叛你、做很多傷害你的事，但母子之間的愛是不同，總之兒子是我生命中很重要的人。

近年她也出演了不少有名的電視劇，如《女人俱樂部》等，從新讓觀眾認識她。Hanson在她的陪伴下，說話也越趨進步，她表示不奢求兒子有很大成就，只望他能夠健健康康。

對患病子女不離不棄的女藝人 | 李宇柔

台灣女藝人李宇柔曾年輕時很容易懷孕，卻一直流產10次之多。（影片截圖）

台灣女藝人李宇柔曾年輕時很容易懷孕，卻一直流產10次之多。流產後必須開刀把子宮清乾淨，其後又試過宮外孕，需要切除一半輸卵管，變得難以受孕。求子心切的她一度到美國找代理孕母，惟在2007年她再度懷孕，然而懷孕5個多月時，其子宮頸閉鎖不全，令胎兒掉到子宮口。醫生最初勸她人工流產，但她堅持留住，做手術以黑線把子宮頸綁住，不料翌日晚上羊膜破洞，羊水一直外漏，她就在床上躺臥兩個月安胎，期間不斷喝水、吃牛肉等補充羊水，最終撐到可以剖腹取出孩子的24周。

可是孩子肺部發育不全，院方用機器拍打孩子，試著激活其肺部活動，最終，李宇柔忍痛放棄搶救孩子。2年後，她再度懷孕，整個過程都戰戰兢兢，做過多次產檢，報告都顯示正常。然而當兒子出生後，李宇柔卻發現孩子不對勁，最終確診罹患罕見病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），全身都軟弱無力，病發時會眼睛上吊長達12小時、身體癱軟抽搐，醫生告知一般只能活到2、3歲。她的孩子不會說話，就連坐著都需要用綁帶綁住。在她崩潰之際，醫生卻感到興奮，更說已經想好開甚麼藥。後來李宇柔驚悉，該醫生正在進行AADC的研究，希望能多一個研究對象，竟在產檢時把能判別AADC的3個關鍵指數藏了起來，令李宇柔更為晴天霹靂。

儘管知道兒子壽命不長，李宇柔仍悉心照料他。（李宇柔Facebook）

儘管知道兒子壽命不長，李宇柔仍悉心照料他。不過她坦言自己身心俱疲，整個人生重心放在小孩身上，與丈夫的關係一度出現問題，罹患抑鬱症，更數度割脈輕生。

好幾次想要自殺，我已經想好了，你(兒子)走我就跟著你走。

為了將來兒子有人照應，李宇柔在2012年生下女兒，10年前亦凍了2顆卵，盼望能再多生一個孩子，與女兒分擔將來照顧哥哥的重擔。李宇柔幾年前一家四口前往日本旅遊，兒子雖然要需以嬰兒車代步，但可以自行坐在上看慶典表演，李宇柔已經十分非常欣慰。

對患病子女不離不棄的女藝人 | 王菲

王菲在懷胎時，女兒李嫣已被確診患上先天性唇顎裂，俗稱「兔唇」。（王菲微博）

王菲懷胎時，女兒李嫣已被確診患上先天性唇顎裂，俗稱「兔唇」。先天性唇顎裂會影響進食和表達，聽力和耳道也有機會受影響。當年王菲堅持要生李嫣，表示其信仰不允許她墮胎。李嫣3個月大時，在父母陪同下到美國做手術。後來。王菲與前夫李亞鵬更成立了嫣然天使基金，幫助同樣患有先天性唇齶裂的小孩子。經歷多次手術後，李嫣嘴唇與常人無異，不時於社交平台分享自己的影片，被指很有潛質入行，她亦積極參與基金活動，大方分享自身經歷。