曹永廉入行28年發展平平！$0禮金娶姜大偉愛女　為養家劇接劇捱病

【曹永廉｜法證先鋒】TVB劇集《法證先鋒》第5輯現正熱播，過去幾輯一直大受觀眾歡迎，每次開播續集都掀起一陣煲劇熱潮！不過，《法證先鋒V》跟過去幾輯的演員班底大有不同！

在頭2輯《法證先鋒》，重案組警長「沈雄」一角由曹永廉飾演。入行28年的曹永廉，一直以來也是發展平平，曾經因為拚命工作而捱出病。雖然曹永廉在演藝事業上沒有大紅大紫，名氣也不高，甚至當年迎娶太太時沒有給予分毫禮金，但作為外父的姜大偉也表示不介意，更大讚他很顧家。



【曹永廉｜法證先鋒】在頭2輯《法證先鋒》，重案組警長「沈雄」一角由曹永廉飾演。（《法證先鋒》劇照）

曹永廉在年幼時父親生意失敗，成長於貧困家境之下，被逼在中五畢業後就要踏進社會工作賺錢養家，當時不論是甚麼工種，只要可以賺到錢的都會做，所以快餐店、清潔工人、女性胸圍銷售員等，曹永廉在入行前都有做過。

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉在年幼時父親生意失敗，成長於貧困家境之下，被逼在中五畢業後就要踏進社會工作賺錢養家。（chowinglim＠IG）

曹永廉歌手入行曾患情緒病欠巨債 靠這女星相助還清卡數

曹永廉向來熱愛唱歌，後來在朋友鼓勵之下，於30歲高齡鼓起勇氣參加歌唱比賽，並簽約唱片公司入行做歌手！初初入行，曹永廉在歌唱路上的成績頗為亮眼，在2年之間就推出了3張個人專輯，不過做歌手收入有限，服裝要自費，支出相當驚人，欠下了10幾萬卡數！雖然如此，但可惜唱片並不賣座，加上公司倒閉，最終令曹永廉的歌手夢破碎！

1999年，曹永廉經朋友推薦之下加入了TVB拍劇，初初加入TVB，奈何月薪只得幾千元，根本不足以還清所欠下的卡數，但幸好曹永廉在拍攝劇集《妙手仁心》時認識了邵美琪，觀眾也十分喜歡這對CP，當時有不少工作機會邀請兩人一同登台出騷，邵美琪因得知曹永廉欠債纍纍，即使本來不喜歡登台，也主動答應與曹永廉情侶檔演出，讓曹永廉增加收入，幫助他盡快還清卡數，走出低谷重新開始，曹永廉也直言邵美琪是自己的最大恩人。

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉也直言邵美琪是自己的最大恩人。（《妙手仁心》劇照）

不過，曹永廉入行多年發展平平，曾經有9個月時間沒劇拍，事業起起跌跌令他一度患上情緒病！曹永廉工作態度認真也相當敬業，每次拍攝前都會做足功課，最終努力也終於得到肯定，在2016年憑著劇集《公公出宮》勇奪「最佳男配角」殊榮，後來開始劇接劇，並在2019年在劇集《她她她的少女時代》中終於初次擔正做男一，演藝事業發展總算開始捱出頭了！

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉在2016年憑著劇集《公公出宮》勇奪「最佳男配角」殊榮！（《公公出宮》劇照）

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉在2016年憑著劇集《公公出宮》勇奪「最佳男配角」殊榮！（《萬千星輝頒獎典禮2016》截圖）

曹永廉$0禮金娶姜大偉愛女 外父不介意籍籍無名大讚顧家

至於感情方面，曹永廉於2007年與拍拖5年的女友兼姜大偉女兒姜依蘭結婚，當時姜依蘭意外懷孕，打亂了兩人本來的計劃，最終兩人奉子成婚。結婚計劃來得突然，當時曹永廉忙於拍劇分身不暇，只好把婚禮事宜全交給妻子處理，本來兩人打算低調結婚就好，並不打算大排筵席，但外父姜大偉就堅持擺酒，又指：「禮金可以不收，但酒一定要擺」，最終讓曹永廉$0禮金迎娶愛女。

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉於2007年與拍拖5年的女友兼姜大偉女兒姜依蘭結婚。（chowinglim＠IG）

曹永廉與姜依蘭的出身顯然不同，兩人結婚時，曹永廉也只是一個籍籍無名的小演員，但曹永廉曾透露外父姜大偉從沒有嫌棄或覺得他配不上女兒，姜大偉更曾在節目中公開大讚曹永廉顧家：「阿廉不夠膽不乖啦，他很顧家」。

曹永廉與姜依蘭婚後育有一子一女，曹永廉不時在社交平台上載一家合照，可見一家四口幸福溫馨，曹永廉又曾透露即使工作繁忙也會抽時間跟太太一起顧家、分擔家務，希望在照顧孩子上也可以參與多點！

【曹永廉｜法證先鋒】曹永廉與姜依蘭婚後育有一子一女，曹永廉不時在社交平台上載一家合照，可見一家四口幸福溫馨！（chowinglim＠IG）

曹永廉為養家劇接劇捱到五勞七傷

在鏡頭前不時看到曹永廉的演出，也看得出他的確勤於工作努力賺錢養家，但不斷劇接劇令曹永廉身體也吃不消。曹永廉於早幾年前，當時正在拍攝劇集《愛美麗狂想曲》，曹永廉這突然發現心臟不適，所以做了身體檢查，發現血管栓塞要做「通波仔」手術，但曹永廉為了不想阻慢劇組進度，竟然硬著頭皮拍完才入院接受手術，幸好在手術後並無大礙。

曹永廉後來曾經因為腎結石而入院，其後又在拍劇期間出現耳水不平衡，令觀眾及演員朋友們也相當關心他的身體狀況！不過，曹永廉為了養活一家，很多時都只可以硬著頭皮工作，曾坦言家人就是他工作動力，「做很多都是為了小朋友、為他們將來」。不過，賺錢固然重要，但身體健康也絕不能忽視啊！