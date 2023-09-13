短髮造型｜13女星減齡參考：許瑋寗型格Bebe Cut、圓臉可這樣梳？

【短髮造型｜減齡女仔】隨著夏天來到，女星張曦雯、楊采妮、沈卓盈及泫雅等都換上清爽短髮造型，予人煥然一新的年輕感覺。以往長髮女生都帶女神魅力，現時愈多女生則喜歡短髮造型，不僅感覺活力，而且方便打理，同樣可以塑造多個風格，散發清新性感的氣質。不過，短髮亦講究層次感，若然過於累贅，或顯得更疲倦，因此不妨根據以下女星們的減齡短髮參考，為自己打造一個年輕清新的女神造型。



減齡短髮造型女星1. 許瑋寗 中分Bebe Cut

近日換上超短髮的許瑋寗，早前出席CHANEL Beauty活動時，由於頭髮稍為生長，髮型轉成型格的中分Bebe Cut。這個髮型與鮑伯頭相似，髮尾則較長，以在展現清爽可愛的同時，保留少女般的甜美感覺。Bebe Cut帶有復古和純粹的感覺，予人更自然的魅力。

【短髮造型｜減齡女仔】近日換上超短髮的許瑋寗，早前出席CHANEL Beauty活動。(IG@anno8o7)

減齡短髮造型女星2. 安俞真 偷薄髮尾

韓國女團IVE成員安俞真，日前如願剪了一頭清新短髮，並維持原來的空氣瀏海，予人小孩般的活力感覺。為減少齊剪的累贅感，她特意在髮尾位置偷薄，以保持圓拱頭形，讓人將視線焦點提高，集中在其水汪汪的雙眼上，看來更加甜美。

【短髮造型｜減齡女仔】韓國女團IVE成員安俞真，日前如願剪了一頭清新短髮。(IG@ivestarship)

減齡短髮造型女星3. Winter 空氣感內捲

帶有帥氣兼甜美外貌的韓團女團Aespa成員Winter，以多變的短髮造型，展現出型格和獨有個性。平日最常見其髮型為空氣感內捲，會將頭髮捲成微彎，讓頭型更圓更顯臉小。擁有瓜子臉的她，捲髮時會將拱起的位置，弄在耳下方，這樣能平衡頭形比例，讓整體更自然好看。

【短髮造型｜減齡女仔】(IG@imwinter)

減齡短髮造型女星4. 朴志效 微濕曲髮

在夏日時分以微濕髮的型格魅力示人，韓國女團TWICE隊長朴志效，以微捲曲髮搭濕髮，展現出俐落性感的氛圍。近期亦流行濕髮，不僅予人日雜的清涼感，而且散發時尚味道，不過較適合悠閒或充滿夏天感的造型。

【短髮造型｜減齡女仔】(IG@_zyozyo)

減齡短髮造型女星5. 小松菜奈 小狼尾剪

日本女星小松菜奈的厭世臉，配搭帶有自由叛逆味道的小狼尾剪，展現出獨特的型格個性，更深得CHANEL喜愛，成為品牌大使。小狼尾剪是在經偷薄後零碎的髮尾上，向外捲曲，以締造出整齊俐落的層次感。

【短髮造型｜減齡女仔】(IG@konichan7)

減齡短髮造型女星6. 張曦文 空氣瀏海梨花頭

現年32歲的張曦雯，由於樣貌輪廊較深，而且瘦削，因此在早年播出的《白色強人》中，曾被網民指其「開始有老態」。近日她將多年的長髮剪去，以空氣瀏海短髮示人，感覺青春不少，早前更將頭髮內捲，弄出梨花髮型，搭襯黑白性感服飾及Anteprima手袋，於石級邊拍照，伴隨涼風稍為吹起瀏海，頓時散發知性年輕的感覺。若想增添成熟感，亦可像她將髮尾外捲，提升知性魅力。

【短髮造型｜減齡女仔】近日張曦文將多年的長髮剪去，以空氣瀏海短髮示人，感覺青春不少。(IG@kelllycheung)

減齡短髮造型女星7. 楊采妮 耳下五公分

當年被封為「玉女接班人」的楊采妮，日前出席台灣Tiffany & Co.珠寶展時，亦以全新短髮造型示人。現年48歲的她，頭髮長度約為耳下五公分，以簡潔利落的風格，展現出成熟魅力的氣質，感覺精神爽利，但不會過於「扮年輕」。為減少沉悶感，楊采妮特別將頭髮三七分界，提升頭形弧度，並將較少髮量的一邊撓到耳後，露出側面輪廓，有瘦面的效果。

【短髮造型｜減齡女仔】當年被封為「玉女接班人」的楊采妮，日前出席台灣Tiffany & Co.珠寶展時，亦以全新短髮造型示人。(楊采妮Facebook)

減齡短髮造型女星8. 沈卓盈 八二分界打造小臉

被不少網民封為女神的沈卓盈，髮型一般都是及肩的中長髮，近日則再挑戰剪短，並在社交媒體表示，「原來頭髮是會越剪越短的，短髮真的肩清爽。」她同樣將頭髮拉直，並以八二分界，讓面部看來更細小，打造出九頭身比例。這款髮型亦適合西裝外套和闊褲，以營造出女強人的強勢氣場。

【短髮造型｜減齡女仔】沈卓盈近日挑戰剪短，並在社交媒體表示，「原來頭髮是會越剪越短的，短髮真的肩清爽。」(IG@jessie_sum)

減齡短髮造型女星9. 泫雅 斜剪短髮

個性大膽、敢於挑戰的泫雅，近日換上較短的短髮造型，以頭髮長度線條，打造出叛逆和時尚氛圍。她的頭髮以斜剪方式，由短至長向前修剪，並碎剪瀏海以提升層次感，同時將部分頭髮稍為夾出大波浪，減少沉悶感。不過，這髮型較難駕馭，建議事前先問髮型師意見。

【短髮造型｜減齡女仔】個性大膽、敢於挑戰的泫雅，近日換上較短的短髮造型，以頭髮長度線條，打造出叛逆和時尚氛圍。(IG@hyunah_aa)

減齡短髮造型女星10. 楊恭如 波浪短髮

曾獲亞洲小姐冠軍的楊恭如，現年49歲的她近日在小紅書分享近況，可見她剪去長髮，修剪成耳下的長度，同時將頭髮卷曲，以整齊的波浪，增加層次感，並將頭髮梳到耳後，長現出精神的感覺。由於她的輪廓較深和明顯，肌膚仍然白嫩無瑕，因此這樣可以提升個人特徵，讓她看來更為年輕。

【短髮造型｜減齡女仔】曾獲亞洲小姐冠軍的楊恭如，現年49歲的她近日在小紅書分享近況，可見她剪去長髮，修剪成耳下的長度。(楊恭如抖音)

減齡短髮造型女星11. Angelababy C型內彎短髮

Angelababy向來以長髮造型示人的她，近日為雜誌拍攝照片換上了淺栗子色齊肩短髮，髮尾微微內彎，將她的混血兒深邃五官更立體突出，照片一公開不少粉絲都大讚「漂亮」、「回到早期混血兒的時期」。Angelababy換上的「C型內彎短髮」很適合不擅長使用圓梳吹出捲髮的女生，這個髮型只在燙出一個C字彎，再每天邊吹頭髮邊用手指繞捲圈，就能吹出自然的C字捲度！

減齡短髮造型女星12. 侯佩岑 漸層染短髮＋「木馬捲」短髮

侯佩岑出道逾20年一直都是以知性長髮造型示人，近日也換上了短髮造型，配上淺棕色的上深下淺漸層染，以及強調唇色的妝容，第一眼看真的有點像是韓星泫雅，而且立即減齡10年！而當她為短髮燙上了韓系「木馬捲」短髮，以不同方向的S波浪打造出蓬鬆感，絕對是扁塌細軟的髮的救星﹐而且靈動的捲度增添了不可愛感！

減齡短髮造型女星13. 倪晨曦 日系「一刀剪」短髮配齊瀏海

倪晨曦近日喜迎第二個寶寶，而她在寶寶出生前換上一頭清爽的短髮，再配上齊瀏海，非常有少女感，完全不像已經有二個寶寶的媽媽！日系「一刀剪」更清爽俐落，長度位於臉頰兩側，有修飾臉型效果並且看起來非常減齡，而且只需用直髮夾微微整理即可，非常方便！