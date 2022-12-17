巴西名模與Tom Brady離婚 身價31億卻被批只想拿贍養費
42歲巴西名模 Gisele Bündchen 上月宣布與美式足球傳奇四分衛 Tom Brady 分別發表離婚聲明，結束 13 年夫妻關係。Gisele Bündchen 同時是里安納度的前度，情場向來都是媒體的焦點。職場成績也同樣亮眼的Gisele，在成名前竟曾被模特兒經紀公司拒絕高達 42 次，幸好她並沒有放棄夢想，才取得現在此番成就。
Gisele Bündchen在 1980 年出生於巴西，年紀僅 14 歲便出道。根據 Celebrity Net Worth 的統計，就算不走時裝騷， Gisele 身價也高達 4 億美元，即約31億港元，甚至比前夫 Tom Brady 的 2.5億美元，約 19 億港元更高。
不過，誰又料Gisele的成名路途甚是艱辛，17歲在國際舞台上還是寂寂無名的Gisele在時裝周試鏡中，足足被拒絕了42次，全因當年比起健美型模特兒 ，大眾更喜歡 Kate Moss 的骨感「Heroin Chic」。不過機會是留給有準備的人，1998年 Alexander McQueen 春夏時裝騷中，Gisele憑卓越的外型及氣場，成功在人群中脫穎而出，成為全場焦點。
這個行業準備好了改變，那是最正確的時機，那一晚我是最應該出現在那裏的模特。我是行業裡的異類，但行業已經準備好接受這樣的異類。
雖然Gisele的氣質出眾艷壓全場，背後卻帶著無限辛酸。當時只有 17 歲的 Gisele 被要求裸體上陣，Gisele心底裡雖然難以接受，卻又深知要是拒絕了便再也沒有設計師找她走秀。最後幸得遇上化妝師 Val 幫她用白色顔料畫一件上衣，才鼓起勇氣，踏上台階才換來現在擁有的名氣。
2000 年，Gisele以當時破紀錄的 250 萬美元，約 19,465,125 港元簽約 Victoria Secret，成為當家天使；2015 年，巴西版 VOGUE 更花了 80 頁介紹她一人，打破當時雜誌 40 年銷售紀錄；翌年，她在里約奧運會上代表祖國巴西行騷。
Fake it till you make it——這句話對我真的管用！
愛情是女人的命根，作為獨立女性的Gisele同樣是戀愛大過天的。13年來，她與丈夫 Tom Brady 非常恩愛，是外界眼中的金童玉女，可惜最後也迎來盡頭，有指是因為 Tom 在今年宣布退役後40天，再次宣布重返賽場。
我的朋友們總是問我，作爲一個巴西人，是怎麽忍受新英格蘭的寒冷的。因爲我有一個超級溫暖的人形毛毯——Tom Brady
不過愛得轟烈的Gisele敢愛，同樣敢恨。在今年 9 月的一次劇烈爭吵後，她直接離家，二人分居多時，最後各自請律師進行離婚手續，結束 13 年的婚姻。 離婚一事讓Gisele受盡球迷責罵：「那女生只是想離婚拿贍養費吧！」大眾更指：「女生照顧家庭就是理所當然，男生就是犧牲」等歧視的話語。Gisele一於懶理，繼續活出自己的精彩生活。