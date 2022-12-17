巴西名模與Tom Brady離婚　身價31億卻被批只想拿贍養費

42歲巴西名模 Gisele Bündchen 上月宣布與美式足球傳奇四分衛 Tom Brady 分別發表離婚聲明，結束 13 年夫妻關係。Gisele Bündchen 同時是里安納度的前度，情場向來都是媒體的焦點。職場成績也同樣亮眼的Gisele，在成名前竟曾被模特兒經紀公司拒絕高達 42 次，幸好她並沒有放棄夢想，才取得現在此番成就。



Gisele Bündchen在 1980 年出生於巴西，年紀僅 14 歲便出道。（IG @gisele）

Gisele Bündchen在 1980 年出生於巴西，年紀僅 14 歲便出道。根據 Celebrity Net Worth 的統計，就算不走時裝騷， Gisele 身價也高達 4 億美元，即約31億港元，甚至比前夫 Tom Brady 的 2.5億美元，約 19 億港元更高。

17歲在國際舞台上還是寂寂無名的Gisele在時裝周試鏡中，足足被拒絕了42次。（IG @gisele）

不過，誰又料Gisele的成名路途甚是艱辛，17歲在國際舞台上還是寂寂無名的Gisele在時裝周試鏡中，足足被拒絕了42次，全因當年比起健美型模特兒 ，大眾更喜歡 Kate Moss 的骨感「Heroin Chic」。不過機會是留給有準備的人，1998年 Alexander McQueen 春夏時裝騷中，Gisele憑卓越的外型及氣場，成功在人群中脫穎而出，成為全場焦點。

當時只有 17 歲的 Gisele被要求裸體上陣，Gisele心底裡雖然難以接受，卻又深知要是拒絕了便再也沒有設計師找她走秀。（IG @gisele）

這個行業準備好了改變，那是最正確的時機，那一晚我是最應該出現在那裏的模特。我是行業裡的異類，但行業已經準備好接受這樣的異類。 Gisele Bündchen

雖然Gisele的氣質出眾艷壓全場，背後卻帶著無限辛酸。（IG @gisele）

雖然Gisele的氣質出眾艷壓全場，背後卻帶著無限辛酸。當時只有 17 歲的 Gisele 被要求裸體上陣，Gisele心底裡雖然難以接受，卻又深知要是拒絕了便再也沒有設計師找她走秀。最後幸得遇上化妝師 Val 幫她用白色顔料畫一件上衣，才鼓起勇氣，踏上台階才換來現在擁有的名氣。

2000 年，Gisele以當時破紀錄的 250 萬美元，約 19,465,125 港元簽約 Victoria Secret。（IG @gisele）

2000 年，Gisele以當時破紀錄的 250 萬美元，約 19,465,125 港元簽約 Victoria Secret，成為當家天使；2015 年，巴西版 VOGUE 更花了 80 頁介紹她一人，打破當時雜誌 40 年銷售紀錄；翌年，她在里約奧運會上代表祖國巴西行騷。

Fake it till you make it——這句話對我真的管用！ Gisele Bündchen

愛情是女人的命根，作為獨立女性的Gisele同樣是戀愛大過天的。（IG @gisele）

愛情是女人的命根，作為獨立女性的Gisele同樣是戀愛大過天的。13年來，她與丈夫 Tom Brady 非常恩愛，是外界眼中的金童玉女，可惜最後也迎來盡頭，有指是因為 Tom 在今年宣布退役後40天，再次宣布重返賽場。

我的朋友們總是問我，作爲一個巴西人，是怎麽忍受新英格蘭的寒冷的。因爲我有一個超級溫暖的人形毛毯——Tom Brady Gisele Bündchen

不過愛得轟烈的Gisele敢愛，同樣敢恨。（IG @gisele）

不過愛得轟烈的Gisele敢愛，同樣敢恨。在今年 9 月的一次劇烈爭吵後，她直接離家，二人分居多時，最後各自請律師進行離婚手續，結束 13 年的婚姻。 離婚一事讓Gisele受盡球迷責罵：「那女生只是想離婚拿贍養費吧！」大眾更指：「女生照顧家庭就是理所當然，男生就是犧牲」等歧視的話語。Gisele一於懶理，繼續活出自己的精彩生活。