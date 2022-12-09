日本興起「自婚」嫁給自己　主張永遠不與男人結婚、生兒育女

香港女性向來以獨立和工作能力強著稱，越來越多女強人不屑嫁給男人，選擇獨立工作，養活自己，精彩的過自己喜歡的生活。不過不少女性仍然會計劃30歲前結婚，甚至為了滿足這個期望而閃婚，或者透過交友軟體與認識不深的異性交往，結果抱憾終身。過了適婚年齡還未結婚的女性很多時候會被社會冠上「剩女」、「老姑婆」的稱號。不過女人是否一定要找到好歸宿，人生才算圓滿呢？是不是沒人疼，就不能疼自己呢？日本這陣子興起「自婚」儀式，主張永遠不和他人結婚、也不生孩子。



20歲的日本「自婚」女生Rina。(BBC)

據外媒報導，日本越來越流行「自婚」，顧名思義就是女性自己和自己結婚。不需要有心上人，自己也可以嫁給自己，舉行婚禮。「自婚」新娘同樣可以穿著漂亮華麗的婚紗，像公主一樣在影樓拍上一輯可愛的結婚照。相比起傳統結婚儀式，「自婚」包含：化妝、造型和拍攝的合共費用只需港幣7,000以下。

「自婚」新娘同樣可以穿著漂亮華麗的婚紗，像公主一樣在影樓拍上一輯可愛的結婚照。（IG @aliaime）

早前曾有男網民在討論區以「其實女人30歲未嫁就真係玩X完」為題，直指女人過了30歲就會失去吸引力。他續指的確有些女人年過30仍然非常有魅力，不乏追求者，但他認為那些男人都只是「想X你，想拍下拖，而唔係結婚」。因為「正常男人想組織家庭」，娶到年輕健康的女生傳宗接代，而年過30歲的女性已經開始步入高齡產婦，因此「永遠都只是次選」。

早前曾有男網民在討論區以「其實女人30歲未嫁就真係玩X完」為題，直指女人過了30歲就會失去吸引力。（《失戀朱古力》劇照）

樓主一番攻擊性的言論隨即惹來熱議，許多網民認為今時不同往日，女人不一定要依附男人、組織家庭，認為樓主的思想已經過時，單身也可以生活得多姿多彩。而且不少女性都以工作為重，踏入30歲以後才會考慮生兒育女。二人走在一起是基於愛情，而不是只為了繁殖下一代，女人更不是「生仔機器」，認為此番言論是侮辱女性。

有男網民認為年過30歲的女性已經開始步入高齡產婦，因此「永遠都只是次選」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

女人成就不應取決於婚姻，即使一輩子是單身也絕不可惜。作為女生，其實不需要追求什麼時候要結婚、生子，一切隨緣就好。緣分來到，遇到命中注定的那個他，當然好；就算遇不到，也不需要心灰意冷，因為女性不需要他人也可以活出自己的風采。