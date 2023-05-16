告別年齡焦慮！9件事讓妳安心踏入30歲　經濟獨立、思想跟上潮流

20歲至30歲的時光裡，是所有女生最美好的青春年華。在這段時光裡，我們剛剛踏入社會，或許會遇到很多不同的人事物，也是成長最快的十年。



隨著社會的變化和進步，現在有越來越多的女性的獨立意識開始覺醒，不管是單身的還是已婚的女性，她們都清楚地知道要讓自己實現經濟獨立，凡事都靠自己，不依靠男人，在生活中實現自己的價值，讓自己變得更加優秀，然後慢慢活成自己喜歡的樣子。在這裡，小編要告訴每個女孩，在30歲以前讓自己實現的9件事，才能讓自己在更有信心地踏入30歲！

9件事讓自己安心踏入30歲，活成自己喜歡的樣子！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 至少要有一個車牌

要成為一個堅強獨立的女生，首先第一步就是要去考車牌。無論你是否擁有車，但一定要有一個車牌，這樣你出門的時候，才不用一直依靠男人的載送。

2. 有能力買一輛適合自己的汽車

有了車牌後，當然是要買一輛屬於自己的小汽車，才能夠讓自己的生活和工作更加便利。不過要記得買車之前，儘量選擇適合自己經濟能力的，掂量自己的銀行存款有多少，而不是為了滿足虛榮心，而讓自己負擔太重，成為不折不扣的車奴。

3. 有一張看起來小過自己實際年齡的臉蛋

別以為自己還年輕，就不需要保養，就可以鬆懈，長期熬夜，讓自己變得憔悴。保養這件事，並不是等你30歲了才來做，要知道越早保養，才能夠讓自己的肌膚停一直留在那個年齡裡。現在開始保養，等你到時候30歲了，還能夠看起來像25歲。

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4. 擁有一個屬於自己的房子

女孩們， 其實也應該要有屬於自己的一套房子，它不一定要很豪華大間，也不一定要裝修很美，但一定是要屬於自己的。有了房子，你才能夠獲得更有底氣，才能夠為了自己的夢想，而更有動力去打拼。即使有一天你被拋棄了，你也別擔心無家可歸，最起碼你還有一個屬於自己的避風港。

5. 銀行裡至少有5位數的存款

在30歲以前，要答應自己努力賺錢，並且在懂得消費的同時，也要懂得存錢，讓自己的銀行戶口裡至少有5位數的存款，而不是用6位數的密碼，去保護兩位數的存款。

6. 有能力去買自己喜歡的東西

看到喜歡的東西，有能力就去買，錢不是省下來的，而是賺出來的，花錢也是賺錢的動力。如果在自己的消費能力範圍內。那為什麼不去買來討自己的歡心呢？你賺錢不就是為了讓自己開心嗎？

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7. 讓自己的思想追上時代

社會是不斷進步的，而你的思想也是需要跟著時代的轉變，而慢慢去適應和接受，不要讓自己局限在思想的框框內，否則你很難跟外面的世界接觸、跟別人有效地溝通，並和這個世界產生了距離。女孩們，讓自己成為一名思想先進的新時代女性，如果你的思想跟不上時代，一定要想辦法去跟上趨勢。（在這個前提下，還是要保護自己）

8. 生活中需要適當的有「儀式感」

一個優秀的女孩要過得精緻，要追求生活的儀式感是沒有錯的。但千萬別被這些儀式感，而讓自己活在生活的假象裡，然後無限放大自己的欲望，而產生過度的消費。別讓「偽精緻」，讓自己欠下各種卡債，毀掉你的人生。

9. 有一顆善良又溫柔的心

在這個時代，長得漂亮美麗的女孩已經是很常見的事，但是又美麗又善良的女生，才是一個真正難得的存在。要知道，只有你內心善良，這個世界才能夠溫柔對你，而身邊的人也才會真正覺得你是一個值得交往的朋友。不過，要記得你的善良並不是當一個爛好人。

最後，願每一個女孩們都能夠活出自己想要的樣子，成為那個最好的自己。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】