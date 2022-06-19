5個跡象分辨真假閨蜜！每分享喜事都潑你冷水　妒忌你過得比她好

現在的綠茶事件多半發生在與自己最親密的姐妹情當中發生。這些會私聊閨蜜男友、背後捅刀的綠茶行為是假閨蜜無誤。



想知道身邊的她是否是假閨蜜，以下5個行跡就能讓她原形畢露。

來看看以下5個跡象證明她就是假閨蜜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 帶有目的性的邀約

平日沒有任何關心，只會在有利己的場合/節日出現，此類「閨蜜」可直接列入黑名單。例如：在她的生日時希望你為她慶祝和送禮，但你的生日卻一句祝福也沒有。她不過是向從你身上獲利或者是自己不想孤獨而已。

2. 妒忌你變好

當你遇到喜事和她分享換來的是打擊、非真心祝福甚至在背後說悄悄話，此類人妒忌你過得好但自己卻原地踏步。她想在關係獲得優越感，愛比較的心態真的不值得深入交往。

3. 藏不住秘密

閨蜜之間難免會告訴對方心裏面的一些小秘密。如果你的閨蜜不但不守口如瓶，還當成八卦和笑話散播出去，請遠離她！嚴重的還會加油添醋，顛倒是非讓你不知不覺變成人家的茶飯後的話題，實在不能再交往了。

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4. 自私自利，以自己為首

人，多多少少會以自己為中心。如果你的「閨蜜」做任何事情都自顧自己，完全不顧你的意願和心情，她可以列入黑名單了。朋友之間應該換位思考。

5. 私下聯絡你的另一半

這真的是多項中最不能原諒的一項了！這綠茶程度已經破錶！女孩們，千萬別相信「閨蜜」說的幫你把關男友質量，這種偷偷和他人男友聯繫甚至曖昧，真的直接封鎖了！

姐妹們，友誼雖難得可我們要的是一份真誠待人的友情，而不是在背後搞小動作的虛假感情。

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