農曆新年和情人節快到了，知道大家肯定想找一些地方可以放鬆下身心，遠離煩囂，可以好好地享受假期。Staycation應該還是不錯的選擇，今次記者實測開箱數碼港艾美酒店，試住轉角海景房，試食精緻美式下午茶，試飲創意雞尾酒，究竟艾美酒店質素如何人，又適不適合大家呢？立即看看吧！



數碼港艾美酒店重新翻新之後，酒店整體設計風格色調變得柔和，記者認為既精緻又小華麗的感覺拿捏得剛好，不會令人感覺有負擔。尤其是Umami garden在入夜後，樹木、池魚非常有氛圍感，十分適合晚飯後和伴侶或朋友一起閒談及品酒。休閒設施方面，酒店亦配有泳池、健身室等，更設有寬闊的海景證婚室。

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今次試住的熱門房型—轉角探索海景房，房間面對270度海景，記者還未試過「躺平」就可以看日落景觀，如果大家和伴侶入住就可以一起「躺平」看日落了，絕對夠浪漫，建議列入「與伴侶要做的100件小事」。

日落房間景觀（歐嘉樂 攝）

Celebration package本身包括迎賓禮物，雙份人的甜品和布朗尼蛋糕，酒店會有專人送到房間，儀式感還是非常足。所以，如果不想在餐廳吃下午茶，也可以在房間裡面一邊欣賞海景日落，一邊品嚐布朗尼蛋糕，「佳肴」及「美景」齊了，還可以少花另外餐廳的下午茶費用。房間隔音效果方面，房間隔音非常好，記者入住期間睡眠質素極高，而且四周環境寧靜清幽，旁邊還有少少山的景觀，真·遠離煩囂。

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房間設施方面，插座、燈制等都在床頭兩邊，非常就手，而且數量亦都很足夠。浴室的空間非常大，還有大浴缸。而酒店提供的護理產品是紐約美容品牌MALIN&GOETZ。另外，Mini bar上都配有義大利品牌illy咖啡機和飲水機。

在餐飲方面，記者試食了「味游紐約」雙人下午茶，十款的精緻甜點和鹹點非常值得一試，不單止賣相吸引，而且每款甜品味道確實能夠帶來新意，建議約三五知己前往品嚐，而下午茶亦都會送MALIN+GOETZ套裝一份。

另外，UMAMI日式居酒屋的晚市套餐，套餐包括前菜（三文魚蠻漬+合鴨煮）、還有三款主菜選擇，不得不說最後上的甜品實在深得人心，酸酸甜甜白桃粒和柚子泡沫配上鬆軟煙韌的蛋糕塊，解膩又清爽。早餐方面，餐廳以半自助的形式。有中、英、本地風味等不同款的早餐選擇，另外亦有提供自助形式的其他食物，例如水果、麵包等，種類及質素都令人非常滿意。

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酒店設有酒吧，Latitude 22的名字與數碼港艾美酒店地理位置相關。記者就拜託了帥氣的調酒師調了幾款適合女孩子口味的雞尾酒，試試質素如何。雞尾酒的造型都非常靚，味道易入口略甜，一杯分量對於酒量淺的女孩子來說，剛好可以達到微醺的程度。

如果擔心數碼港位置太偏，又不知道周邊有什麼可以玩，大家可以參考酒店設計的遊玩路線，探索更多周邊的景點。附近熱門景點包括有古蹟伯大尼教堂、西環泳棚，而沙灣徑就很適合帶寵物放電，和寵物拍照。另外，酒店都有提供免費的穿梭巴士來往香港站及酒店之間，路程大概10-15分鐘，所以交通還算便利。

性價比上，以Celebration package來說，絕對是慶祝週年或紀念日的好地方，遠離人群又可以享受美景，更加可以帶上家中的「仔女」（寵物）一起入住。Pet friendly是艾美酒店的優勢之一，從食（寵物專屬餐單）、玩（大草地空間）的角度都照顧到了寵物的需求。對於養寵人士，吸引力max。價錢方面，我認為也合理，開揚又安靜的大海景都值得這個價錢，更何況還有大浴缸。另外就是甜品，艾美酒店甜品非常出色，儘管大家未必入住，都前往推介一試。

Celebration Package Price 主題慶祝住宿計畫

價錢：$2800

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包括：入住客房一晚

主題慶祝佈置

Southside Bistro餐廳雙人早餐

Umami或 Southside Bistro雙人晚市套餐

迎賓禮物/生日迎賓禮物

數碼港艾美酒店 詳情



地址：香港數碼港道100號



電話：2980 8892

