親子好去處│西環全新大型室內遊戲場Now Sooper Yoo 8必玩項目

疫情之下，大人小朋友未可以一如以前輕易地飛出香港去旅行，家長也要花些心思發掘香港有什麼親子好去處。位於香港堅尼地城西寶城的「Sooper Yoo」，將於明日(23日)正式開業，佔地超過10,000平方英尺，分8大好玩遊戲區，結合互動技術、體能訓練的遊戲場，即帶大家睇睇有什麼好玩。



Sooper Yoo 除了讓小朋友在學習同時訓練身體，亦為家庭提供一個有趣的體驗場所，適合一家人共同享樂，增進家庭關係與樂趣，全場分成8大遊戲區，即睇內容：

Sooper Kix



這個足球比賽由三種模式組成，需要孩子們運球和射門，這遊戲模式旨在訓練孩子們的身心協調能力。足球從此不再局限於戶外活動。

Digi-Decks



這款可觸摸書桌上將8款智力遊戲數碼化，旨在培養孩子在幾秒鐘內分析和控制自己身體協調。孩子們需要點擊正確的答案、序列或給出正確的命令才能贏得遊戲。無論是個人戰還是團體合作對戰，這些小遊戲可讓小朋友動動腦筋。

Sooper Slap



幾行幾列會發光的瓷磚出現在孩子面前，他們需要鬥快發現並拍打亮著燈的瓷磚。眼明手快的孩子一定能贏得這場比賽。

YooZoo Racer



優秀的跑步者應該來這裡挑戰與動物賽跑。每位挑戰者有機會揀選與一種動物比賽，你認為你能超越獵豹嗎？準備好，出發。

VR Cave



無需戴上VR眼鏡，即可進入虛擬世界，拍打牆上飛快移動的物件獲取分數。

Formula Yoo Sooper Loop



這場比賽正在招募四名挑戰者，挑戰他們腿部的爆發力！為了控制在賽道上的迷你賽車，孩子們需要騎在「自行車」上踩動腳踏，踩得愈快，賽道上的迷你賽車就可以更快地飛馳。喜歡運動的孩子千萬不要錯過這個遊戲。

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Sooper Yoo Scramble Course



沒有孩子可以抗拒冒險和探索！在Scramble Course內，有不同類型的障礙物、遊樂場滑梯、海棉球玩具槍、鞦韆等……小朋友要敏捷地以超高速度和平衡力去完成融合奧運項目的多層障礙迷宮。

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Now Virtual Studio



有沒有想過你的孩子可以成為一名電視主持人/主播？在這個虛擬演播室中，孩子們將有機會在綠幕前主持電視節目，看看他們身後套用上不同虛擬背景的神奇效果。此外，家長還可以錄製孩子的「小主播」視頻，記錄珍貴而神奇的時刻！如果想參加Now Virtual Studio，需要提前預約生日派對才能加購。

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除了玩樂，Sooper Yoo場內亦設有Cafe，當小朋友玩到累時可以吃雪糕，家長可以歎杯咖啡充充電。

Sooper Yoo詳情及收費:

單場門票 （2小時為一節）星期一至五 $250(小童門票 （4歲或以上）包括一張免費成人陪同門票)、星期六、日及公眾假期 $320(小童門票 （4歲或以上）包括一張免費成人陪同門票)

額外成人陪同票（18歲或以上）$80

Sooper Yoo 防滑襪 $30

開放時間：

星期一至日:10:00 - 19:30

每節開放時間：10:00｜12:30｜15:00｜17:30 (每節兩小時)

地址：香港堅尼地城西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）