逸東酒店推出全新海鮮主題自助餐，可以無限任食多款新鮮海鮮，包括生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、青口等，以及黑胡椒香辣蟹煲、酸菜魚、照燒澳洲肉眼等超過200款特色菜餚！農曆新年期間亦會供應限定賀年菜式，如發財好市、龍蝦三文魚「撈起」等，即睇價錢及供應時間！

逸東酒店全新海鮮自助餐！供應逾200款菜式 無限任食生蠔、龍蝦

逸東酒店普慶餐廳推出全新「海鮮饕宴」自助餐，提供超過200款特色菜式，包括招牌海鮮冷盤，不同時段將會無限供應新鮮生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹及青口等，亦有用不同手法烹調的海鮮菜式，如黑胡椒香辣蟹煲、炭燒波士頓龍蝦、日式吉列炸蠔壽司、酸菜浸鮮魚等，滿足各位海鮮迷的胃口！

招牌海鮮冷盤將會無限供應新鮮生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹及青口等。（圖片來源：逸東酒店）

除了歎海鮮，自助餐亦有供應各式刺身、壽司、照燒澳洲肉眼、古法炆黑草羊腩、香酥肉排刈包等，以及由米芝蓮餐廳逸東軒主理的燒味，包括即切片皮鴨、蜜汁叉燒及脆皮燒腩仔等。

甜品方面，則有威士忌雜莓忌廉鬆糕、日式抹茶柚子蛋糕、泰式奶茶慕絲杯、意式芒果芝士蛋糕、奧地利朱古力蛋糕等。

於1月22日至29日（年初一至年初八）期間，普慶餐廳將於不同時段推出新春限定意頭菜，如龍虎獻長壽（蝦蟹燴伊麵）、發財好市（生菜蠔豉花菇煲）、蠔皇鮑片伴玉掌、新年必食龍蝦三文魚「撈起」及限定甜品Bombshell等，年初一至四（1月22日至25日）亦會加推花膠蟲草花煲烏雞湯，非常窩心！

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想更加盡興，無限暢飲優惠每位只需加港幣$90，任飲精選氣酒、紅白酒、韓國米酒、燒酒及汽水等。

逸東酒店「海鮮饕宴」自助餐

供應日期：由2022年1月1日起

自助午餐供應時段：中午12時至下午2時30分

自助午餐價錢：（星期一至五）成人$358、小童及長者$248；（星期六、日及公眾假期）成人$438、小童及長者$348



自助晚餐供應時段：晚上6時30分至9時30分

自助晚餐價錢：（星期一至四）成人$628、小童及長者$458；（星期五至日及公眾假期）成人$688、小童及長者$498



年初一至四（1月22日至25日）

午市（下午12時至2時30分）：成人$558、小童及長者$398

晚市（晚上6時30分至9時30分）：成人$798、小童及長者$568



*以上所有價錢須另收加一服務費



逸東酒店普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 190

