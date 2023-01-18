洗米華（周焯華）為澳門太陽城集團創辦人，情史一向豐富，感情糾紛鬧得轟轟烈烈。除當年公開認愛「最強小三」Mandy Lieu，大方承認婚外情，亦有不少撲朔迷離的傳言。而正印陳慧玲（洗米嫂）一直深受考驗，雖從當年「爭米大戰」中曾傷心欲絕兩度提出離婚，但仍多次原諒老公洗米華。

而澳門法院今日（18日）宣判洗米華各項罪名，合共需判監18年，洗米嫂都仍然選擇與老公禍福與共，更有可能要共同承擔高達八千萬之債務！反觀當年「最強小三」Mandy Lieu雖與洗米華有過一段長達5年的三角關係，但從洗米華被捕至宣判並沒有現身，而是繼續和4個孩子在國外逍遙快活。



多次感情糾紛，作為正印陳慧玲（洗米嫂）身心必然深受影響，普遍女生應該會無法接受如此打擊，但是洗米嫂多年來一直以積極正面的人生態度生活，令人敬佩！女生們從洗米嫂身上，多少也學到受傷時該如何自處！

洗米華案｜洗米嫂經常運動健身

洗米嫂為人所知熱愛運動，一直都勤於健身，令自己可以保持最佳狀態！近年更曬得一身健康膚色，再加上幾乎零贅肉的絕好身材，有前有後的魔鬼身材絕對令人羨慕！

從洗米嫂社交網站上載的短片及照片可見，她家中不單設置私人健身房，擁專業健身器械外，還有兩層樓高的攀石牆！運動健身除有助女生身型管理，更是維持健康的一大關鍵，不只強健肌肉，更有助心理健康釋放壓力。女生們，今天開始動起來吧！

洗米華案｜洗米嫂熱愛生活

從洗米嫂的社交網站點滴中不時會相約朋友戶外活動，行山、瑜伽、攀石、健身等。除此之外，洗米嫂亦十分珍惜與家人相處時光，一直都保持社交生活，在家中露台開派對及不時與家人外遊。

根據 Bowlby、Ainsworth 等學者提出之依附理論，與家庭，朋友完全投入地相處有不少正面影響！可有助親密感連結，增進幸福感以及正向情緒。女生們，不如今天試試放低手機，一同享受高質素相處！

洗米華案｜洗米嫂發展自我

洗米嫂成功因素並不單單維持極佳的自我形象，主因更是並無因為老公事業成功而放棄自己的事業，反而學懂多元化發展，而洗米嫂的事業範圍涉及餐飲、公關、設計等，相當有衝勁。

在老公洗米華被捕期間，洗米嫂仍有專注於事業，在澳門開設結合種植、盆栽、花藝的咖啡廳 hclifeconcept，在社交平台不時落力宣傳。

洗米華案｜洗米嫂注重保健

洗米嫂凍齡秘訣一直受到關注，早前曾有網民請教她的養生凍齡的心得 ，洗米嫂分享道：

心態最重要。不能夠懶，自己比較不依賴面膜外用，多數食用保健食品。 洗米嫂

除了保健食品，洗米嫂最近亦開始食素。而食素好處多多：可減輕腸胃負擔、降低體內毒素、減少慢性病，癌症風險等。女生們都可在日常生活中嘗試輕素食，在三餐中以一餐素食作起步！

洗米嫂正面積極人生態度｜注重保健 （ @heidi.honey ）

洗米華案｜洗米嫂正面積極人生態度

洗米嫂在過去風風雨雨點滴中，雖然當年「爭米大戰」中曾傷心欲絕兩度提出離婚，但仍多次原諒老公洗米華，甚至老公被捕後更親身到場旁聽以示支持，可見雖受過傷害，但無阻其愛意及信念！

洗米嫂一向被網民稱人美心善，能高情商面對負面新聞；身心大力全面支持老公洗米華，鐵定對老公不離不棄。而洗米嫂亦一直悉心照顧家人，難能可貴地對洗米華跟前妻所生的兒子視如己出，展現出好太太的一面！

老公洗米華被捕後，洗米嫂似乎亦開始遠離煩囂，一改以往高調，將社交平台封鎖，設定為朋友可見。在煩囂的現今社會，筆者認為適當遠離社交平台給予自己適度的空間，有助自我定位，不用被碎片化的資訊充斥，接受過量的訊息及評語。