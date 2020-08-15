時尚傳奇｜98歲Iris Apfel的人生態度：皺紋像是勇氣的勳章

Iris Apfel 那令人眼花撩亂的個人風格，以及毫不做作的人生態度，讓早過90歲的她，至今依舊是最討喜的時尚偶像。

俗話說，長輩的話要聽！這位總是五顏六色，全身堆疊誇張飾品的老奶奶，早已年過90歲。Iris Apfel 的背景，其實不是總和時尚息息相關的。與已經過世的先生經營紡織公司，也身兼室內設計師。專攻骨董織品的他們更曾經包含為杜魯門、艾森豪、甘迺迪、詹森、尼克森、福特、卡特、列根、克林頓等九位總統任內的白宮做室內裝飾設計。

因為業務關係遊歷各個國家，也讓她開始收藏了許多具有異國風格的服裝和飾品，漸漸地，Iris Apfel 養成了獨一無二的個人風格，不僅紐約大都會博物館曾以她的收藏為主題舉辦展覽，甚至 Netflix 上也有一部以她為主角的風格紀錄片。也許她的時尚品味，是許多人注意她的原因，但她的人生態度，才是我們應該參考的指標。

10句Iris Apfel的人生態度金句（按圖了解）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：長輩系穿搭始祖，Iris Apfel 的態度金句一生都受用。】