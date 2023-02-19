千萬富翁竟為省2元吃貓糧、限時洗澡 背後有暖心原因！錢只花在這

假如有一天你成為千萬富翁，你會肆意揮霍還是會投資理財？在美國就有一位身價530萬美元（約港幣4149.6千萬港幣）的女富豪，卻過著比無數人更節儉的生活，為了省30美分（約港幣2.35）竟以貓罐頭當一餐，就連招待朋友也是！而這種節儉到極致的方法，也吸引到美國TLC節目《Extreme Cheapskates》（省錢出絕招）採訪介紹。



女富翁為省錢出盡絕招

千萬女富翁為省錢出盡絕招（YouTube@TLC）

這位女富豪名叫伊莉莎白（Aimee Elizabeth），她自稱是「世上最節儉的百萬富翁（美金）」，在美國節目中分享她現時住在前夫送給她豪宅中，會控制每月花費在1000美元（約港幣7829），為了達到這個目標她會把家中所有支出減到最低，能省則省，但她在一個地方卻願意大手筆花錢。

伊莉莎白（Aimee Elizabeth）只會在必需要時才會購買，像是洗碗海綿已持續使用幾年，綠色清潔面都已經花了，但她卻認為除非海綿腐爛才會丟掉；另外整個廚房只有一把水果刀，她表示每次用完擦乾淨收起，可以用很久。不僅這樣伊莉莎白還會限制熱水器開啟時間，只會在洗澡前22分鐘打開，時間一到就關閉電源，利用累積的熱水洗澡，這樣每月可節省80美元（約港幣626元）。

為省2元吃貓罐頭 招待朋友也是如此

為省2元吃貓罐頭，招待朋友也是如此（YouTube@TLC）

伊莉莎白（Aimee Elizabeth）不僅在生活上約束自己，在飲食上也是如此，她會選購「貓用吞拿魚罐頭」代替普通罐頭。而且不僅自己用這樣食用，當朋友來作客時，她也會用貓罐頭來製作餐點招待朋友，而她朋友也直言伊莉莎白很富裕，但真的超級吝嗇。而伊莉莎白對於這樣的評價只表示，這樣可以節省30美分（約港幣2.35）。

為省錢可以開4小時車 蹭免費飛機

為省錢可以開4小時車 ，或是蹭免費飛機（YouTube@TLC）

伊莉莎白（Aimee Elizabeth）也並不是沒有收入來源，她除了現居的豪宅外，還有物業出租，每月都有穩定收入。但她偶爾需要從拉斯維加斯到洛杉磯出差時，約四小時的路程她都會開車前往，她表示這樣只需80美元（約港幣626）的油費，而不是250美元（約港幣1957）的機票，能節省超多！但如果遇上緊急事時，她也不會買機票，而是前往私人機場問有沒有人打算「試駕」，然後就順理成章獲得免費飛機，為了節省金錢，真是用盡一切方法！

節儉背後的原因 卻願意這地方大手筆花錢

節儉背後的原因，卻願意幫助她有相同背景的青少年（YouTube@TLC）

而她這樣節省的個性，其實是與她年輕時有關，伊莉莎白（Aimee Elizabeth）在15歲就被酗酒的母親趕出家門，導致她明白到金錢的重要性，還習慣省錢和儲錢，即使她現在積蓄能讓她衣食無憂。但她在幫助她有相同背景的青少年上，是不遺餘力，會定期接濟他們，並教他們如何脫貧。但看完伊莉莎白（Aimee Elizabeth）的故事和經歷，節儉是美德，但極端的省甚至吃貓罐頭、用已經沒有清潔力的海綿洗碗，真的很容易影響身體健康，反而得不償失。