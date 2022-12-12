33歲慳妹靠5招上車做業主擁3棟物業：每日只可用$14解決三餐？

理財儲錢是可以花上一輩子去學習的一回事，加上香港樓價高企，港人慳來儲來都只是為了買「磚頭」、做樓奴！日本就有位人妻用了15年時間靠「慳」儲錢，在34歲前已擁有3個物業，而她努力慳錢儲錢竟是因為一個感人原因，立即看看這位女生的故事吧！



日本節目《幸せ！ボンビーガール》曾經訪問過一位日本人妻田母神咲，她自從畢業後就在地產公司上班，每次出糧都把大部分薪金儲起，節衣縮食努力慳錢，最終用了15年時間，在34歲前就成功置業，手握3個物業！可能大家會質疑，怎可以用日本的樓價與香港相比，但田母神咲的慳錢大法也絕對值得參考，即使沒辦法在香港買下3棟物業，但至少也能有助成功儲錢吧！立即看看田母神咲的慳錢上車大法！

日本慳妹節衣縮食努力慳錢，最終用了15年時間，在34歲前就成功置業，手握3個物業！（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

慳錢上車大法1：規定每日伙食費

田母神咲規定自己每日三餐合共費用不可超過200日圓（當年約14元港幣），她向節目組透露自己每一餐實際花費只有50日圓（當年約3.7元港幣），如果每一餐都是這樣的話，150日圓（當年約11元港幣）就解決到一日三餐！

慳錢上車大法1：規定每日伙食費（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

慳錢上車大法2：趁特價購入平價食物

「食」一般都是大家花費最多金錢的一個範疇，為節省飯錢，田母神咲就只會購買平價食品，亦會趁特價時購入食物，又習慣一日三餐都以廉價烏冬填飽自己。

慳錢上車大法2：趁特價購入平價食物（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

慳錢上車大法3：衣物全由朋友、家人送贈

女生的消費不外乎「衣、食、住、行」，很多時候儲不到錢都是因為逛街購物忍不到手，田母神咲平日不會胡亂購物，平日穿的服飾全都是由朋友及家人所送贈的二手衣物，所以基本上不用花費金錢行街買衣服了！

慳錢上車大法3：衣物全由朋友、家人送贈（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

慳錢上車大法4：在街上撿家具

至於家具，田母神咲也當然不會花錢購買！田母神咲的家具很多都是在街外撿回來的，實在是慳到不少！

慳錢上車大法4：在街上撿家具（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

慳錢上車大法5：記錄所有收入與開支

每次分享理財貼士及儲錢大法，很多人都會提議要把收入、支出通通記錄下來，田母神咲也不例外，她每天晚上都會把每日的開支詳細地記錄在私人賬簿之中，就算是用了1日圓都會記下來，在她的賬簿之中的確記錄了超過10年的收入及開支，而這方法確實有效控制及分配使費！

慳錢上車大法5：記錄所有收入與開支（《幸せ！ボンビーガール》截圖）

田母神咲充分體現了成功上車置業全靠「慳」！努力慳錢15年，令田母神咲成功上車置業，更是3棟物業的業主，她亦辭去了地產公司的工作，單靠出租房子賺取租金來維持生計，雖然已成功置業，但田母神咲仍然沒改掉慳錢個性，節目組發現田母神咲家中雪櫃依然擺放著廉價烏冬。

慳錢原因有洋蔥 不只為上車而是為了救助流浪貓？

田母神咲努力慳錢的目標除了為了上車之外，原來還有一個感人的原因。田母神咲在節目中透露，以前曾經收養過一隻流浪貓，貓咪一直伴隨自己歷盡人生高低，對流浪貓萌生起一份情意結，所以決心想救助流浪貓咪。

不過，要救助它們需要大量金錢，所以就決定要在34歲前成為業主，再用慳起來的錢開設貓咪咖啡室收養流浪貓，為它們給予一個「家」，即使咖啡室虧損，也有資金把咖啡室繼續營運下來！

田母神咲在節目中透露，以前曾經收養過一隻流浪貓，貓咪一直伴隨自己歷盡人生高低，對流浪貓萌生起一份情意結，所以決心想救助流浪貓咪。（《幸せ！ボンビーガール》截圖）