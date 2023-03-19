12生肖指定催運植物及水晶　添對旺財增好運　屬兔開運要戴拉長石

很多時候，我們難免會遇上不順遂的狀況。



除了轉換自己的心態，以及試著透過經驗和自身的能力解決以外，雨揚老師在Youtube影片中透露，其實每個生肖都有自己專屬的旺運植栽以及水晶，讓你可以時時簡單地打造屬於自己的小幸運～

12生肖命定的旺運植栽與水晶，好運就要這樣招！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生肖鼠

屬鼠的人低調謙虛、聰明有禮且點子很多，五行屬水，開運植物是藍玫瑰，開運配飾可選擇銀色、水藍色的水晶寶石，像是藍晶石、綠螢石可以強化屬鼠的人聰明靈巧的特質，能讓靈感更加豐富且機靈，在工作或者投資也會更有策略。

生肖牛

屬牛的人誠懇踏實、使命必達且耐力十足，五行屬土，開運植物是太陽花，開運配飾可選擇黃色、紅色系水晶寶石，像是虎眼石、紅硃砂可以強化屬牛的人的動力，做起事更有衝勁、魅力與競爭力。

生肖虎

屬虎的人樂於學習、重視朋友，是很棒的社交達人，五行屬木，開運植物是竹葉青，開運配飾可選擇綠色、藍色或黑色系水晶寶石，像是綠髮晶、青金石，能帶旺屬虎的人的人緣運勢，大大吸引貴人結緣。

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+ 16

生肖兔

屬兔的人溫柔安靜、善於研究且觀察細膩，五行屬木，開運植物是黃金葛，開運配飾可選擇抹茶色、海水藍水晶寶石，像是孔雀石、拉長石可以幫助屬兔的人將細膩的想法轉化為有效的工作或理財方法，讓智慧更運用得宜。

生肖龍

屬龍的人求心求變、企圖心強且越挫越勇，五行屬土，開運植物是瑪格麗特菊，開運配飾可選擇橙紅色、金黃色系水晶寶石，像是硃砂、鈦晶能讓屬龍的人在面對挑戰時氣勢如虹，並讓耐力化為實力，實力變財力！

生肖蛇

屬蛇的人追求完美、外冷內熱且細心沉穩，五行屬火，開運植物是康乃馨，開運配飾可選擇碧綠色、酒紅色系水晶寶石，像是綠螢石、紅石榴石能讓屬蛇的人內在的熱情在人群中輕鬆表現，不但能魅力四射，更能散發號召力。

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生肖馬

屬馬的人善於競爭、渴望關注且喜歡領先，五行屬火，開運植物是牡丹花，開運配飾可選擇綠色、正紅色系水晶寶石，像是綠幽靈、紅髮晶可以幫助屬馬的人在面臨選擇及考驗時不再猶豫，更有魄力與動力去排除萬難，邁向成功。

生肖羊

屬羊的人喜愛哲學、善於思考且享受慢活，五行屬土，開運植物是桂花，開運配飾可選擇胭脂紅、深棕色系水晶寶石，像是紅石榴石、黃色方解石能幫助屬羊的人不再裹足不前，能化想法為行動，讓好的想法變成好的成果。

生肖猴

屬猴的人充滿創意、樂於改變且富有主見，五行屬金，開運植物是百合花，開運配飾可選擇大地棕、白金色系水晶寶石，像是黃碧璽、白水晶能幫助屬猴的人專注目標，不再因他人的閒言閒語而自我懷疑，不再被干擾鬥志，全心全意地完成目標。

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生肖雞

屬雞的人能言善道、想法創新且號召力強，五行屬金，開運植物是海芋，開運配飾可選擇焦糖棕、金黃色系水晶寶石，像是茶晶、黃鐵礦可以幫助屬雞的人將腦袋中的想法，轉換成行動力，成為有想法又有作為的強者。

生肖狗

屬狗的人忠誠可靠、勤勞儉樸且真誠友善，五行屬土，開運植物是跳舞蘭，開運配飾可選擇蜜桃粉、茶色系水晶寶石，像是草莓晶、黃玉能讓屬狗的人不再因別人的意見而裹足不前，敢說、敢做，天天都能信心滿滿！

生肖豬

屬豬的人天真浪漫、善良感性且樂於分享，五行屬水，開運植物是鬱金香，開運配飾可選擇透明、米金色或天藍色水晶寶石，像是白幽靈、海藍寶能讓屬豬的人將想像力變執行力，能同時展現細心與堅強意志，將天馬行空的想法轉換成馬到成功！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】