12星座2023財運排行榜　雙子人緣旺但發達等多年　一夜暴富的是？

雖然錢不是萬能的，但是！沒錢萬萬不能！



隨著2022年進入年底，日前，「清水孟國際塔羅小孟老師」也預言了2023年12星座的財運排行榜。

12星座2023財運排行榜，快來看看明年財運如何吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 12：雙子座

2022年雙子座的事業運很不錯，不過，尚未產生實質的利益，因此財運並不出色，到了2023年，去年所累積的社會人脈與良好的評價，會令雙子座可能成為義工團隊，展現精神層面的善心，有慷慨捐獻的行為。因此，在2023年，雙子座對於追求財富顯然並不熱衷，不過，人脈的培養將令2024年的財運大暴發。

TOP 11：金牛座

2022年底時，可能因為事業企圖心強，令謹慎的金牛座反常地從事高風險的行為，造成財務上的損失，而這情況恐延續到2023年初。所幸，2023年上半年，金牛座將有貴人相助，財務損失不至於擴大，到了2023下半年初，貴人將使財運更亨通，懂得把握時機，將有機會創造新的財富巔峰，否則只是看得到吃不到，錯失大好機會。

TOP 10：天蠍座

天蠍座在2022年多將時間花費於娛樂和愛情，到了2023年則更有心表現於工作上，不過，建議注意健康問題，恐有醫療花費支出。此外，將與他人有合作的關係，切忌過度慷慨，造成收支不平衡。

TOP 9：獅子座

2022年獅子座的偏財運不錯，2023年獅子座則有機會進修與學習，雖有金錢的收益，卻容易因外出、長途移動或是旅行，令開銷增多。所幸，到了2023年下半年，獅子座在工作上將增加曝光機會，也需要承擔相當的責任，財富上才能有所收獲。

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TOP 8：巨蟹座

2023年開始巨蟹座有機會在工作上受到貴人的提攜與幫助，甚至接觸政商名流，不過，通常是名大於利，名聲旺，財富效益則有限。2023年下半年，巨蟹座雖然人脈更廣，但也因此增加了拓展人際關係的花費，要注意，這段時間名利是無法雙收的。

TOP 7：人馬座（台譯：射手座）

人馬座在2022下半年，有造化弄人的現象，有時得經歷極度辛苦，才能有所收獲，到了2023年，人馬座的心態反而顯得過度隨意，會有大膽投資的想法，忌過度盲目而賠錢。2023年下半年，人馬座會願意花時間在工作上，將受到上司、同事或貴人的幫助，雖然不至於大發財，但仍能創造穩定的收入。

TOP 6：水瓶座

2023年建議水瓶座不妨利用下班空閒時間，學習新知識或新技能，將在財富上創造好運；2023年下半年，若想發展事業，則建議選擇在家鄉地經營，將得到家人或家族的幫忙，另外，好好守住錢財，忌揮金如土。

TOP 5：山羊座（台譯：摩羯座）

山羊座在2022年只要有踏實工作，大部份在正財方面都有賺錢，到了2023年，花時間研究買賣不動產將有機會獲利，並且能得到家庭的幫忙。2023年下半年，山羊座的偏財運不錯，投資方面屬於高風險、高獲利，因此，切記見好就收！若本身從事藝術買賣或古董收藏，也有機會在他人的鑑賞之下，賣出好價錢。

TOP 4：天秤座

天秤座在2023年上半年有機會因為穩定的工作而走入婚姻，同時得到伴侶的幫助，獲得財富的累積。2023年下半年，天秤座有望透過商業合作獲利，除了商業頭腦、投資理財能有獲利，天秤座的創意也將得到貴人的賞識，天秤座的2023年，只要人際關係不錯，就有機會賺錢。

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TOP 3：處女座

處女座在2022年在人脈上已維持了不錯的成就，到了2023年有機會合夥，商業結盟之下，事業版圖有望擴張、營業收益將提升更多。此外，處女座的偏財運也較以往更好，有風險的投機財增加，有機會成為暴發戶。2023年下半年，財神將會在離開家鄉的地方等待處女座，多點努力、多點感恩，財運將經由處女座的福報而來。

TOP 2：雙魚座

2023年上半年，幸運星落於財帛宮，提升了雙魚座的自我認同感，心態更正面，對於賺錢很有想法，也更有效率。與朋友將有互利互惠的狀態，是朋友眼中的小財神，善加利用投資，帳戶存款將有所累積，成為名符其實的小富翁。

TOP 1：白羊座（台譯：牧羊座）

2023年財運將會重回財帛宮的位置，首先，上半年，木星坐落於本命宮，這時對白羊座來說機運非常好，眼光也看得長遠，當木星到了財帛宮時，財運會大暴發，正財穩當當，商業方面的投資理財，也能精準賺取獲利，財庫滿滿而無憂慮。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】