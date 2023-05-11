婚宴佈置｜婚禮統籌師3招防中伏　首要決定這一項避免追加費用

婚宴佈置3大要點要注意！婚禮一生人一次，當然想做到盡善盡美。除證婚場地、酒席，不少新人會聘請公司，好好為婚宴場地佈置一番。不過，當中原來有很多細節要留意，一不留神，容易「中伏」失去預算。



不少新人以為，婚禮佈置只涵蓋證婚會場、宴會的花飾佈置，不過，婚禮統籌公司Afternoon 90s創辦人彭綺慧（Donut）表示，大至婚宴的背景板，小至每枱餐桌的花卉、現場的音響等都屬於婚禮佈置的範疇之一。婚禮佈置公司需要預早計劃材料及價格，新人宜早於婚宴前約半年便要選定心儀的佈置公司。

按圖看Donut建議3大要點

【婚宴佈置要點第一步：決定人數】

一對新人結婚，當然想身邊的一班親朋好友一同見證。Donut表示，新人需要在決定舉行婚禮時就要預計出席人數，因為佈置公司需要就出席人數，計算需要枱花數量。如果新人決定進行戶外證婚儀式，佈置公司或者需要安排音響，若然出席人數有變，婚宴佈置公司或者未能及早準備一切，有機會會向新人追加費用。

新人宜在決定行禮的日期後，就要決定好大約的出席人數，讓婚宴佈置公司作好準備。（圖片來源：afternoon90s@IG）

【婚宴佈置要點第二步：小心隱藏條款】

新人在決定好婚禮佈置公司之後，都會要求簽署合約，以保證雙方的權益。不過Donut坦言，新人有時會忽略了合約中的細節，例如追加條款等。她說：「有新人喜歡在戶外草地舉行證婚，不過佈置公司在合約時有細項指，如果場地太遠的話，亦有機會追加費用。」

新人在簽約前，應該仔細留意合約上的細項，避免有隱藏收費。（圖片來源：Pixabay）

【婚宴佈置要點第三步：記錄所有往來】

新人決定好佈置公司後，一般都需要簽訂合約及下訂，以保障雙方的權益，不過除了合約要好好保管之外，原來通訊軟件（如電腦或電話）上的內容都需要好好記錄下來。Donut指，萬一佈置內容、價格等有出入，要追討損失時，都可依據合約和文字往來作賠償。

婚禮統籌 新人輕鬆打點婚禮各項安排

Donut坦言，一場圓滿的婚宴需要涉及不同公司團體，甚至朋友的協助，新人需要統籌的事項不少，如果新人不熟悉或沒有能力統籌婚禮的各項細節，倒不如尋求婚禮統籌公司的協助。

她說：「婚禮統籌師一般都可以照顧到普遍新人都會忽略的細節，包括枱花的設計、音響和音樂、證婚會場的佈置等，而新人只需要提供意見或方向即可。而且婚禮統籌師可以為新人提供專業意見，令他們可以在大日子中好好享受屬於二人的浪漫時刻。」