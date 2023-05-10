周大福結婚金器推介！中式婚禮過大禮習俗：龍鳳鈪金豬牌這樣送

【中式婚禮過大禮習俗｜周大福結婚金器推介】香港有不少新人依然會選擇傳統中式婚禮，中式婚禮涉及眾多傳統習俗、儀式，而其中一個嫁聚必備儀式就是「過大禮」，男家會擇好吉日至女家送上聘禮，向對方家人作出照顧新娘一生一世的承諾！周大福就分享了5大中式婚禮過大禮習俗，各位準新人不妨參考一下！



中式婚禮過大禮習俗1：龍鳳鈪一定是一對

龍鳳鈪可說是傳統中式婚禮中必備的金器，但龍鳳鈪一定要一對，寓意一對新人成雙成對、龍鳳和鳴，同時象徵著忠貞的愛情。

中式婚禮過大禮習俗1：龍鳳鈪一定是一對（laurinda_ho＠IG）

中式婚禮過大禮習俗2：男方同樣可以收金？

在中式婚禮上，一般都是見到新娘戴滿金飾，但原來收金器並不是新娘的專利，新郎都同樣可以收金，刻上好意頭字句的金戒指或金項鍊、金吊墜，一樣可以代表祝福，祝願新人白頭偕老、幸福甜蜜！

中式婚禮過大禮習俗2：男方同樣可以收金？（laurinda_ho＠IG）

中式婚禮過大禮習俗3：男家父母送金豬牌

金豬牌頸鍊一般是由男家父母，即老爺奶奶所送，寓意一對新人開枝散葉、多子多褔、兒孫滿堂！金豬牌主要分為兩款，一款是一隻豬仔下吊著小豬，寓意兒女眾多；另一款一層一層金豬牌，就寓意添丁發財。

中式婚禮過大禮習俗3：男家父母送金豬牌（shi_ga＠IG）

中式婚禮過大禮習俗4：女家父母送花形頸鏈

女方家長就較少會送贈金豬牌，女家比較常見揀選花形頸鍊給女兒，有黃花歸女覓得如意郎君的寓意！

中式婚禮過大禮習俗4：女家父母送花形頸鏈（chowtaifookjewellery＠IG）

中式婚禮過大禮習俗5：過大禮流程

除了金飾外，一般過大禮都會準備禮金、龍鳳燭、龍鳳禮餅、嫁女餅、三牲金、海味、生果、上頭套裝、包羅萬有利是等等。送餅是寓意著分享甜蜜、共享溫馨，所以過大禮的食品千萬不要自己享用，應把禮餅派給親友，將幸福分享給你愛的人！

中式婚禮過大禮習俗5：過大禮流程（shi_ga＠IG）

10款周大福結婚金器推介

了解完中式婚禮過大禮的傳統習俗，《01女生》就為大家盤點10款周大福結婚金器推介，讓大家在揀選婚嫁金飾時，可以有個參考！

周大福結婚金器推介｜1. 「迪士尼經典」系列 米奇米妮足金工藝精品項鍊 港幣$48,700

除了傳統結婚金器款式，現有不少金飾珠寶都與時並進，融合傳統吉祥寓意及時尚設計，打造多款別具特色的婚嫁金器。適逢迪士尼踏入100周年，周大福亦與迪士尼聯乘推出迪士尼經典系列首飾，這款米奇米妮足金工藝精品項鍊尤其適合迪士尼迷準新人！

周大福結婚金器推介｜「迪士尼經典」系列 米奇米妮足金工藝精品項鍊 港幣$48,700（周大福 提供）

周大福結婚金器推介｜2. 「迪士尼經典」系列 「囍」米奇米妮 999足金工藝精品手鈪 港幣$13,500

除了金項鍊之外，在迪士尼經典外列之中的這款米奇米妮 999足金工藝精品手鈪也值得選擇！手鈪採用999足金打造而成，鈪上飾有「囍」字，寓意「成雙成對」，男女之間承諾對彼此不離不棄、白頭偕老，配合米奇米妮圖案，完美融合吉祥寓意及新穎設計！

周大福結婚金器推介｜「迪士尼經典」系列 「囍」米奇米妮 999足金工藝精品手鈪 港幣$13,500（周大福 官網）

周大福結婚金器推介｜3. 牽囍系列: 999.9黃金手鏈 港幣$9,406

周大福的「牽囍」足金婚嫁系列，採用了百合花、報春花、蝴蝶蘭和繡球花多個花種，融入金飾創作之中，寓意喜慶、富貴、幸福、美滿！

周大福結婚金器推介｜牽囍系列: 999.9黃金手鏈 港幣$9,406（周大福 官網）

周大福結婚金器推介｜4. 傳承系列: 「吉祥美滿」999足金吊墜 港幣$19,716

周大福的「傳承系列」希望透過糅合傳統工藝和新時代設計，打造出富有層次及設計感的黃金首飾，這款999足金吊墜採用了精巧工藝打造而成，設計亦富有祝福含意，寓意一對新人「吉祥美滿」！

周大福結婚金器推介｜傳承系列: 「吉祥美滿」999足金吊墜 港幣$19,716（周大福 官網）

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