【籌備婚禮懶人包】準新人做齊8步驟　結婚當天只留回憶不留遺憾

男友向自己求婚了，感動暖心之餘，下一步當然就是開始籌備婚禮囉！相較於西方人，東方人在傳統禮數上總是比較講究，這時新人們就必須在兩個家庭中不停地溝通、達成共識，辦一個雙方都滿意且溫馨的婚禮！



以下正是編輯籌備婚禮時的經驗談，當然每個人的狀況不同，可以事情況調整或改變，希望大家都能實現夢寐以求的美好婚宴喔。

籌備婚禮的8個步驟，準新人們快看看做齊了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

步驟 1：婚期確定

有了結婚的打算後，第一步就是要「看日子」。在香港，長輩們多半會習慣將新人的生辰八字找師傅算，並選出一些良辰吉時讓新人挑選，包含登記結婚的日期、訂結婚宴客日期、安床日期等；若家裡沒有特別的想法，兩人也可以選擇一些對彼此有意義的日期或節日，訂定好時間後，才能安排接下來的後續準備。

步驟 2：宴客地點預訂

如果大家和編輯一樣，都是經由師傅算出婚期的話，最好早一點訂好宴客的場地會比較保險！原因在於，一年中所謂的「好日子」就那麼幾天，要準備結婚宴客的人也不可能在少數，若有心目中理想的宴客地點，就先抓個大概桌數，趕緊洽談確認，確定後再依場地、酒店規定支付訂金，婚禮籌備等於就已經完成一半了。

同埸加映：跨得過愛情長跑，卻敵不過籌備婚禮？求婚後3個必然要面對的問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

步驟 3：婚紗拍攝

再來，當然就是所有女孩們最期待的拍婚紗囉！編輯建議如果時間允許的話，多試幾間也不無不可，因為每間婚紗店、工作室的風格不太一樣，慢慢看才有機會找到自己的「命定款」喔！

配合新人的婚紗照、宴客時都需要穿禮服，婚紗業者多半都有推出所謂的「包套價」，簽約之前一定要先看清楚合約項目，裡頭提供了哪些週邊、哪些則需要自己準備。簽約後，即可敲定拍婚紗的日期，建議在婚宴的前半年就拍攝完畢，才有更充足的時間製作相本、謝卡，甚至運用到之後的婚禮喜帖或影片上。

步驟 4：人選確定：伴娘／新娘秘書／攝影師

解決了婚紗之後，再來就是要敲定宴客當天的各種人選、角色。像外部的主持人、新娘秘書、婚禮記錄攝影師等，當心目中的人選檔期 OK 時，就要二話不說趕緊支付訂金預約下來；接著就是像媒人婆、儀式主持人、伴娘、伴郎、花童、其他要來幫忙的親友等內部角色，最好也是要在三個月前先跟對方確定時間，好讓大家事先把時間空下。

步驟 5：喜餅預訂

喜餅的準備相對單純，新人們可以在婚宴的三個月前確定就可以了。編輯當時就常常趁著休假的時間，預約不少喜餅店家的試吃，當做下午茶，也是給自己在忙碌中的一點小確幸！

選好確定的店家支付訂金後，大約在宴客的一個月前店家會和新人確定內容物和包裝，兩個星期前確認盒數，建議可以多訂個10到20盒，以備不時之需。

步驟 6：週邊物品準備

婚宴倒數的一至兩個月，正式進入「最瘋狂的忙碌時期」，因為這個時候，許多前面已經預定的事情要來回確認外，還有喜帖的確認與寄出、婚禮小物的採買，婚宴當天所播放的成長影片、愛情故事影片、會場的布置等等，種種瑣事加起來更是讓新人蠟燭兩頭燒。

編輯建議像一些小物、影片製作等，能越早做好越好，免得時常在外奔波一整天，回家還要處理這些事情，真是太折騰人啦！

同埸加映：婚禮｜掟花球5大禁忌 搶到花球的人要在半年內結婚否則要等6年？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

步驟 7：細節最後確認 / 禮俗用品準備

差不多到了婚宴前的一兩個星期，不論在宴客婚紗的挑選、喜餅盒數確認，還是婚禮流程、影片進度、當天播放的音樂等，都要做最終的確定。另外，還有像是一些傳統的禮俗用品，如訂婚用的木盛盒、金飾盒以及一些六禮、十二禮、男女的頭尾禮等，都需要在此時一一準備完成。

建議那種可能只會用一次，之後就不會再用到的東西，如擺放頭尾禮的木盛盒，就到禮俗用品店租借即可。

步驟 8：照顧好自己，做好保養！

雖然準備婚禮的過程非常繁瑣又辛苦，但千萬要記得，該做的保養還是要做，不管新郎還是新娘，都要定期敷面膜、去角質，到時候才會較好上妝；平常不要吃太油膩、太甜、太鹹的食物，以免造成身材走樣或當天水腫的情況發生，就無法美美地出場囉！

宴客的前一晚，因為新娘大部分都要很早起床準備妝髮，新郎也要出門準備迎娶，盡量早一點休息睡美容覺、養精蓄銳，好迎接隔天的大日子喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】