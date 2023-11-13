木村拓哉生日！光希貼父母甜蜜照！工藤靜香為愛棄事業做好賢內助

木村拓哉工藤靜香｜今天是日本天王木村拓哉的51歲生日，女兒光希（Kōki）和心美（Cocomi）分別於社交媒體，分享父母的親密合照，並送上生日祝福，認真和睦溫馨！木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚，相戀23年感情深厚，當年木村更豪言「非她不娶」，足見工藤靜香在其心中佔重要的地位。



適逢木村拓哉的生日，兩位女兒都準時慶生，於社交媒體即時分享與父親的合照，展示出溫馨有趣的家庭日常，並同樣表示木村為她們的「最佳好友」。而在一堆照片中，兩人都張貼父母的甜蜜日常，工藤靜香更依偎在木村身上，看來非常情深。

今天是日本天王木村拓哉的51歲生日，女兒光希（Kōki）和心美（Cocomi）分別於社交媒體，分享父母的親密合照（圖左），並送上生日祝福。（IG@cocomi_553_official）

光希和心美同樣表示木村拓哉為她們的「最佳好友」。（IG@koki）

木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚後，近年多次傳出兩人婚變消息，今年初更有消息傳出，兩人準備宣布離婚，而且與工藤靜香的前男友YOSHIKI有關？有日本記者向工藤靜香查詢，而她的回應亦獲網民大讚高情商！

工藤靜香是昔日紅極一時的 J-Pop 天后，但與「國民男神」木村拓哉結婚後就頓時成為了全日本女人的公敵，但她卻一直以高情商面對，她亦在婚後放下天后光環，淡出演藝圈，把重心投放在相夫教女上。木村拓哉曾直言「非她不娶」，究竟這位成功收服男神心的工藤靜香擁有甚麼魅力呢？

木村拓哉工藤靜香｜日本天王木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚，兩人近年多次傳出婚變消息。（Weibo@木村拓哉）

木村拓哉工藤靜香｜工藤靜香5大魅力 收服木村拓哉獨寵23年

現年53歲的工藤靜香，早於1987年就以偶像組合「小貓俱樂部」出道，是昔日紅極一時的 J-Pop 天后！在工藤靜香當紅時，木村拓哉還只是一個寂寂無名的新人。後來木村拓哉憑著幾部日劇成功走紅，正值事業巔峰時，木村拓哉竟然在演唱會上突然宣布將要結婚，當時婚訊一傳出，瞬間轟動了整個娛樂圈！

當傳媒問到結婚對象是否工藤靜香時，木村拓哉就霸氣回應到：「除了她，還有誰？」木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚，作為「國民男神」的木村拓哉受盡萬千粉絲寵愛，外界就不斷批評工藤靜香配不上男神，頓時成為了全日本女人的公敵，更位列「日本人最討厭女藝人」的榜首，尤竟工藤靜香擁有甚麼魅力成功收服男神，更令木村拓哉當時非她不娶呢？

木村拓哉工藤靜香｜工藤靜香5大魅力，收服木村拓哉獨寵23年！（kudo_shizuka＠IG）

工藤靜香魅力1：為愛放下天后光環

工藤靜香在婚後淡出演藝圈，把重心投於在相夫教女上，昔日的天后願意為愛放下光環，這個決定並不易下，曾經有傳媒問過她會否懷念昔日的風光，但工藤靜香就認為生命中有木村、有女兒，這樣的生活就己經很幸福美滿！

工藤靜香魅力1：為愛放下天后光環（kudo_shizuka＠IG）

工藤靜香魅力2：高情商回應外界評論

工藤靜香在婚後由昔日天后，變成了女人公敵，負評源源不絕，被狠批配不上男神，甚至收過千千萬萬封來自木村拓哉粉絲的恐嚇信，但工藤靜香依然默默承受。即使是早前被指兩人婚變，工藤靜香也表示：「大家可以隨便寫，我覺得這不是一個需要讓大家特意找我詢問的問題，我也不會回答」，其後更大笑離開。面對流言蜚語以一笑而過，事實自己知道就好了！

工藤靜香魅力2：高情商回應外界評論（kudo_shizuka＠IG）

工藤靜香魅力3：成熟知性

工藤靜香在初出道時，已憑著精緻的樣貌輪廓，以及高雅出眾的氣質而令人留意，加上她比木村拓哉年長2年，又比男方早入行，思想較成熟，所以可以理解及體諒到木村的演藝工作，亦能為對方給予意見。

工藤靜香魅力3：成熟知性（kudo_shizuka＠IG）

工藤靜香魅力4：多才多藝 把家庭打理妥當

這位天后除了擁有出眾的外貌，私下更是多才多藝，動靜皆宜！除了音樂，工藤靜香也愛衝浪、畫畫。淡出演藝圈後，她仍然不忘發展自己的事業，創立了個人設計的珠寶品牌，同時也把家庭及女兒照顧得很妥當，讓木村拓哉可放心在外面打拼！

工藤靜香魅力4：多才多藝 把家庭打理妥當（cocomi_553_official＠IG）

工藤靜香魅力5：不忘本

渡邊有三是工藤靜香的恩師，她亦是工藤靜香不少暢銷金曲的製作人，工藤靜香昔日如此成功，很大的功勞都要歸功於渡邊有三！工藤靜香也對恩師心感敬佩，即使恩師已離世，工藤靜香在往後再推出專輯，也必定會寫上恩師的名字。在人生之中，對事業、對家人、對愛情，懂得不忘本實在難得，或許這就是工藤靜香最具魅力的素質吧！