木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）一向被媒體譽為「最強星二代」或「最美星二代」，兩人各自也遺傳父母木村拓哉與工藤靜香優良基因，長得標緻外，更擁有獨特氣質，難怪剛出道的木村光希與木村心美，也分別各自登上日本版的時尚雜誌《ELLE》與《VOGUE》封面。近日兩人在網上開直播與網友互動時，分享了「理想老公六大條件」，被網民笑言，根本就是木村拓哉。

木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）各自也遺傳父母木村拓哉與工藤靜香優良基因 (IG@koki)

木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）分別也都跟隨父母的腳步踏入娛樂圈，前者於15歲之齡以「Koki」之名登上《ELLE JAPON》封面而出道，不但以最年輕歲數成為高端品牌Bvlgari的代言人，更成為品牌Chanel的美妝大使與代言人。後者，木村心美剛於18歲時，登上日本版《VOGUE》而出道，隨後也成為品牌Dior的彩妝代言人，兩姐妹可說是各自在星途上大放異彩。

網民笑言兩姐妹的「理想老公六大條件」根本是父親木村拓哉的寫照

木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）於網上開直播時，透露兩人的「理想老公6條件」(IG@Koki)

從少便感情深厚的木村光希與木村心美，不時會二人合體，並於網上開直播與粉絲互動一番。每當兩人有意開直播時，總會事先向網民收集問題，從中挑選問題後於直播中解答。當兩人被網民問到心目中理想的男友條件時，兩人更異口同聲地表示「希望未來的另一半比爸爸年輕時還帥」外，更分別說出「理想老公六大條件」，分別是肩膀要寬、需要有背肌、有吸引力的低沉聲線、手要好看、適合穿西裝和最重要的能好好保護自己等的條件，而木村光希（Koki）更忍不住衝口而出說：「好想早點結婚。」。

木村拓哉穿上西裝時，簡直令他個人更有吸引力，難怪木村拓哉的兩位女兒也想找一個如父親一樣的男友與丈夫 (IG@takuya.kimura_tak)

雖然條件看似十分貼地，但不少網民卻發現一個亮點，就是木村光希與木村心美所指明的「理想老公六大條件」與父親木村拓哉是完全吻合，所以為數不少的網民便於直播中表示：「說的就是木村呀！」、「喜歡的男生條件跟爸爸好像哦！」、「果然爸爸就是理想型」和「難度太高啦！」等令人哭笑不得的留言。

木村光希與木村心美還是小女孩的時候，父親木村拓哉便十分保護女兒們的私生活，不讓傳媒的追訪影響她們的生活，更給予她們優良的學習環境，當兩人出道時，木村拓哉更在IG上分享二人小時候的照片，更說：「go FLY‼my ANGELS‼（飛吧！我的天使們！）」為兩位可愛的女兒獻上最真摰的祝福，加上一家四口生活融洽快樂，難怪木村光希與木村心美也將父親木村拓哉的影子投射到未來的「擇偶條件」上，也許源於「戀父情結」。

【按下圖看更多】有「最美星二代」之稱的木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）近照：

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女神也有「戀父情結」 ？不同星座對「父親」的愛有不同見解？

「牛奶白皙肌」女神許瑋甯自嘲自己有點戀父情結 (anno8o7@IG)

擁有「戀父情結」，交往對象要像爸爸的女星不只木村光希兩姐妹，台灣的「牛奶白皙肌」女神許瑋甯，與男星阮天經分手後，終於在2017年承認與攝影師劉又年戀愛，兩人隨即打得火熱，甚至相戀翌年傳出兩人已秘密結婚的消息，更被傳媒拍到無名指戴上婚戒的照片，雖然許瑋甯否認婚訊，但她卻不忌諱表示與對方穩定交往中，更表示劉又年照顧她的方式令人戀入心。

許瑋甯在訪問分享說自己從小被外公與外婆帶大，外公對她更甚為細心 (IG@anno8o7)

許瑋甯在接受其他媒體訪問時表示：「理想的婚姻，是過着平淡的日子。」男友劉又年「暖男」的一面，更讓她感受到平淡相愛的甜蜜。許瑋甯在訪問分享說自己從小被外公與外婆帶大，外公對她更甚為細心，替她削鉛筆和縫衣服外，更心疼她受傷，她更笑說：「看到我被罰跪，都立刻叫我起來，擔心我有瘀傷。」有一次許瑋甯回到家時，發現男友劉又年把家中桌子的尖角全都黏起來，原來是對方留意到她經常撞到桌角而受傷，面對男友細心一面的許瑋甯，便想起他像外公一樣細心，更笑言說：「這樣說好像有點戀父情結！」

雖然「戀父情結」看似無跡可尋，但原來有些星座對與父親相似的男生情有獨鍾，身為巨蟹座的許瑋甯，在有「戀父情結」的星座排行榜中高居第二名。不知屬於水瓶座的木村光希與是金牛座的木村心美的排名，是否都位列較前的位置？

【按下圖了解更多】「有戀父情結」的十二星座女排行榜