52歲工藤靜香揭凍齡身材秘訣　坐直、躺著也能練成纖腰和長腿

【工藤靜香｜減肥瘦身操】日本有著眾多凍齡美魔女，現年52歲的女星工藤靜香，雖然為兩孩之母，但都沒受年紀綑綁，體態仍然纖瘦，擁有好看的身形曲線。工藤靜香昔日為當紅巨星，女兒現亦受時尚品牌愛戴，予人時尚家族的形象。近日她於社交網站分享 UNIQLO 褲子造型，不僅被網民讚好看和時尚，服飾價錢亦展現出貼地一面。適逢出道35周年，工藤靜香今年復出樂壇，推出重唱專輯，亦亮相音樂節目。為保持美好身段，工藤靜香亦積極做健美操，並大方公開自己的做法，以下的其中4個，大家不妨試試。



【工藤靜香｜減肥瘦身操】現年52歲的女星工藤靜香，雖然為兩孩之母，但體態仍然纖瘦。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】近日工藤靜香分享UNIQLO褲子造型，得到網民讚好看和時尚。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】工藤靜香於社交網站分享健美操。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】健美操一：瘦大腿贅肉操



不少女生對減大腿內側感苦惱，工藤靜香便推介一個動作，即便整日工作很累，也可躺在床上操練，讓人感到較為輕鬆。工藤靜香分享，首先側躺在床上，然後屈曲雙腿呈90度，再抬起左腿，上下來回移動5下。完成後，可以伸直，重覆上下動作5下，並換右腳伸直重覆動作，最後趴轉身體、抬左腿5下，再反向重做剛才的所有動作。另一邊也做同樣動作，工藤靜香表示，雖然影片分享每個姿勢做5下，但她平日都會做10下，以增添減腿效果。

【工藤靜香｜減肥瘦身操】工藤靜香都會集中鍛鍊腿部。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】健美操二：原地踏步法



要增強腹部及大腿核心肌力，工藤靜香指可靠深蹲及踏步的方式鍛練。她會將雙腳打開站立，與兩肩呈同一垂直線，然後屈曲雙腿，身體保持挺直，再左右交替原地踏步，盡可能做愈久愈好。為減輕辛苦感覺，她表示會每隔一陣子便轉動身體，以分散注意力。

【工藤靜香｜減肥瘦身操】工藤靜香分享的方法都較簡單易懂。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】健美操三：減寒背、練腰線



除了長腿，背部筆挺也可讓身材看來更美。不過，生活有不少習慣易加深寒背問題，故工藤靜香分享1個伸展動作，先將雙手緊握、向上伸直，然後雙腿左右交替向側邊提起，這時身體亦要向同方向彎曲，讓腰部的肌肉也得以伸展。這動作不僅能鍛鍊背肌，也可以活動側腰，讓身形更有曲線。

【工藤靜香｜減肥瘦身操】即使坐著，工藤靜香也有方法鍛鍊身材。（IG@kudo_shizuka）

【工藤靜香｜減肥瘦身操】健美操四：坐著也能瘦？



這個動作適合辦公室女生進行，即便坐著也能瘦。工藤靜香分享，會交叉雙手，然後轉動身體、左右抬腿，讓膝蓋碰到手肘，這樣便可鍛練腿部和腰部，同時也可達收臀效果。這個動作看似簡單，但活動幅度算大，容易不自覺屈曲身體或做錯姿勢，因意進行時需注意腰背部是否挺直。