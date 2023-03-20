專訪｜移民以色列嫁猶太人　睹導彈飛襲不驚慌：最重要有人在身邊

移民以色列｜近年戰火不斷，更慶幸居於安逸的社會。香港女生Pink則敢於闖蕩，隻身飛到以色列，為愛定居陌生的國度。從報章不時得知，以色列長年飽歷戰爭，四面環敵，不僅鄰國巴勒斯坦、加沙和敍利亞投射導彈，阿拉伯人還會策動恐怖襲擊，聽得令人膽戰心驚。Pink直言，曾看過無數導彈，於上空引爆散落，但她都不曾憂心，「最重要是身邊有人與你在一起。」



移民以色列｜香港女生Pink敢於闖蕩，隻身飛到以色列，為愛定居陌生的國度。(受訪者提供)

在香港，戰爭是件難以想像的事，但世界幾乎每天都在發生。Pink於26歲移民以色列，現時居於特拉維夫（Tel Aviv），期間曾看過數次導彈飛襲，近年因政治和宗教衝突加劇，局勢更為混亂。她表示，鄰國多以襲擊耶路撒冷（Jerusalem，以色列及巴勒斯坦多年來爭奪主權的地方）為主，而在每次發動襲擊前，對方都會提前預告，「如今晚凌晨兩、三時，我們會發動襲擊。」

多次目睹導彈飛襲：不用想太多，始終生活也要過

Pink曾在市中心居住，由於那裡住屋較舊，沒設防空洞走避，因此每次導彈飛來時，都只得躲於屋內，「看得很清楚，導彈在天上爆開，每次都很多，整幢房屋都在搖曳。」她又試過收到附近的阿拉伯組織，預告將在她家附近策動恐怖襲擊，於是迅即逃離，於好友家中住一晚，幸而最終沒事發生，「如果他們要做的話，是比宣布發射導彈更恐怖的事。」

戰火無情，彷彿掌權了人的生死大權，不過Pink依然態度堅定，認為以色列非傳媒所述般危險，「這裡在四面環敵的情況下，仍可建國多年不倒，總有它厲害之處。」她更讚揚當地治安，表示非常安全，「不會有人打劫，夜半不關門出街也可以。」

面對死亡迫近，難免使人驚慌失措，而Pink的淡定，讓筆者不禁好奇。她面帶笑容回應，自言是位活在當下的人，雖不信佛，卻篤信輪迴，「大自然有它們的定律，大部分人都會怕死，有多怕便是另一回事。對我而言，我較重視每日我過得如何。」若真要面對死亡，她指反正當下甚麼都做不到，「那就不用想太多，始終生活也要過，保持平常心，整個人才能繼續運作。」

移民以色列｜Pink在8年前，透過社交應用程式Tinder，結識了當時在港任職攝影師的猶太人老公Nadi。(受訪者提供)

因Tinder情定以色列男生

選擇移民以色列，只因一個衝動。事源Pink在8年前，透過社交應用程式Tinder，結識了當時在港任職攝影師的猶太人老公Nadi，「那時Tinder是個認識異性的新途徑，我嘗試主動識人，沒抱有期望。」在遇上Nadi前，她曾與幾位男生交談，但都不適合，故當收到Nadi的邀約時，她都一度拒絕，覺得無謂浪費時間。

直至跨年夜，由於家人、好友都不在港，她便主動約對方出來喝一杯，「那晚我們約會了8小時，由晚上8時至凌晨4時，期間傾談不少話題。」她認為兩人非常投契，同是旅遊愛好者，「他分享不少亞洲區旅遊的經歷，因旅遊方式跟我很不一樣，我聽後覺得很有趣，接著便很順理成章地在一起。」

由於Nadi在港工作一年後，回到以色列生活，兩人展開長達一年多的異地戀，「他問我想不想到以色列生活？大家經常飛來飛去，或不會有甚麼進展，所以他問『不如你來以色列生活，我們嘗試同居，看看大家可否相處得來？』」Pink認同，指兩人當時拍拖兩、三年，故決定膽粗粗飛以色列過活，「不如試一下，否則便回港。」

移民以色列｜受猶太教傳統影響，以色列是個母系社會，會注重母親的信仰，如果不是猶太人，則不能在當地結婚，子女種族也會跟隨母親。(受訪者提供)

非猶太教女生不能在當地結婚？

受猶太教傳統影響，以色列是個母系社會，會注重母親的信仰，如果不是猶太人，則不能在當地結婚，子女種族也會跟隨母親。Pink解釋，「母親是猶太人，子女才是猶太人，可直接拿取身份證和護照；母親不是猶太人，子女可選居住地，若要居留以色列，需經繁複申請程序，其後亦要考試合格，才可正式入籍。」

有趣的是，以色列雖對入籍要求嚴謹，但政府為吸納更多在二戰時期逃離的猶太人回國，特別推出「伴侶簽證」，只要證明你與猶太人伴侶是情侶，便可於當地居住、打工和交稅。Pink初時也是透過這項簽證，於以色列居住，而約在一年多前，兩人更決定結婚。由於Pink不是猶太人，同時受疫情影響，未能回港領單身證等證明文件，於是兩人飛往僅需護照就能簽紙的格魯吉亞 （Georgia）結婚。

兩地情侶因「和而不同」關係更深

兩人雖在不同環境成長，但Pink認為感情維繫的重點，是在於「和而不同」，「我們看待事物的角度可以很不同，我會覺得他的觀點很有趣，在很多不同範籌可以聊很久。溝通是關係裡很重要的里程碑。」她亦表示，慶幸Nadi家人想法開放，「如果他是非常傳統的猶太人，我們根本不可能在一起。」

移民以色列｜相較香港男生，Pink直指服完兵役真有差別。(受訪者提供)

初到以色列曾被騙、讚當地男生主動勝港男

近年愈多人移民，不消數個月便出現一堆不滿。Pink坦言，自己初時也是人生路不熟，而且那裡華人不多，走在街上會受注目禮，更曾被上司看準亞洲人的忍耐個性，一直從她身獲取好處，「他答應我的事沒實現，還迫我繼續幫他做事。」雖有很多不習慣的事，但她從未想過放棄，「回港後又可以做甚麼呢？」她更指出，初時選擇移民，是自己和Nadi兩人的決定，但若單方面想回港，對大家都不公平。

相較香港男生，Pink直指服完兵役真有差別，「由於男女都需服役，對男女平等的觀念較強，會較尊重你，不做令你感不適的事。他們做事方式也很不同，如會很主動直率，若遇到心儀的女生，會主動邀約。港男則受亞洲文化影響，個性較不主動，同時認為女生較矜貴，需要溫柔對待。」此外，她亦欣賞以色列家庭觀念重，雖然離婚率也高，但整體個性都很專一，「如果你有第三者，身邊朋友會疏遠你，因為他們會不同意你的想法。」

移民以色列｜Pink和Nadi以往每年都會飛內地茶園4至5次採茶，其後因為疫情，發掘出更多採茶點，如印度、泰國和台灣。(受訪者提供)

以色列辦「茶館」、周遊列國採茶

居住以色列數年，Pink也找到理想職業，自言不習慣朝九晚六的工作，並在好友們鼓勵下，決定與Nadi開展一番事業，於當地開設茶館「Ho Yum Tea」。兩人原沒創業想法，純粹因Nadi在港生活時，喜歡飲茶文化，因此兩人每次回港，都會買很多茶具回家，並用來招待好友。她表示，兩人在創業的頭3年，仍在摸索階段，需靠副業幫補，之後開始有盈利，才投放更多時間，慢慢轉移至採茶事業。

能夠將事業發展有聲有息，Pink認為主因是親力親為，由採茶到講解不同地方的茶文化，以及背後的茶藝故事，更見出兩人對茶的熱誠，「不只是一杯茶」。兩人以往每年都會飛內地茶園4至5次採茶，其後因為疫情，發掘出更多採茶點，如印度、泰國和台灣。除了喜歡喝茶給予的平靜感覺，Pink更深信是兩人一直想做的事，會憑著冒險家精神，去一般茶商不去的地方，接觸當地文化和環境，採摘更多不同風味和意義的茶葉。她現時的目光更放遠全球，冀望將來有機會的話，可在更多地方開店。