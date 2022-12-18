專訪｜香港女生嫁日男隨夫移日　戀愛觀差異拍拖經驗多好過無經驗

移日港人｜近年移民熱潮持續，除了英國、澳洲是大受港人歡迎的移居之地外，亦有不少港人選擇移居日本！港人Elise移居日本踏入第五年，與日本人丈夫由異國異地戀到嫁到日本，歷盡港日文化差異。大家平日看日劇，可能會很嚮往日本人妻每日目送孩子、老公出們，再慢慢處理家庭這些慢活生活，但事實上是否真的如此呢？



港人Elise移居日本踏入第五年，與日本人丈夫由異國異地戀到嫁到日本，歷盡港日文化差異。（受訪者授權使用）

一見鍾情由異國戀到遠嫁日本 對方深情表白超心動

移日港人Elise 當初是在香港遇上日籍丈夫的，Elise當時還在香港工作，而丈夫就因工作關係來港公幹。Elise 憶述初次與丈夫見面的情境，那天丈夫剛好到 Elise 工作的地方逛街購物，本來在協助他的同事因為語言不通，所以叫在學習日語的 Elise 上前協助，之後對方竟然主動問自己拿聯絡方法！

Elise 當時因為正在上班，所以拒絕了對方2次，怎料丈夫離開了2小時後竟然折返，再問她拿聯絡方式，當時對方表示：「我真的要回日本了，如果今次真的拿不到我的聯絡方法的話，應該再也見不到了，會後悔一世」，最終 Elise 也被他的真誠感動到，就這樣為這段異國戀情揭開序幕。後來，兩人再提起這事，丈夫跟 Elise 說，第一眼看到她就覺得是命中注定，對她一見鍾情。

還記得第一次約會，「其實也不能說是約會吧，坐下來喝杯酒慢慢溝通互相了解對方背景」，當時對方就已經開門見山地跟 Elise 說：「結婚前提に俺と付き合ってください」（請讓我以結婚為前提跟我交往）」，當時 Elise 感到相當驚訝，或許是香港人還是在這方面比較保守吧，很少會這樣正面地表白，「當時我就想這是在拍日劇嗎？還是有鏡頭在拍整人節目？」但老實說，聽到對方這麼真誠的告白，的確有一絲心動，但 Elise 就冷靜地跟他指：「從朋友開始吧」！

丈夫跟 Elise 說，第一眼看到她就覺得是命中注定，對她一見鍾情。（受訪者提供）

努力維繫異國異地戀：感謝現在的電子科技

因為當時丈夫只是來港公幹而已，當他返回日本後，只能靠短訊及電話聯繫，「由於當時我的日語程度還很低，雙方都是一半日語一半英文地傳訊息。」這樣過了1個月，對方終於有假期可以再來香港，這時兩人也終於開始正式交往。

不過，維繫異地戀情其實絕不容易，他們當時會不斷留意住廉航機票優惠，一旦可以請假2、3日，即使要收工趕飛機、落機後要直接上班，他們都會努力爭取更多相處及見面時間。雖然如此，Elise 也抱著樂觀的心態面對！

感謝現在的電子科技，如果是20年前的話，就只能寫信和等信了！ Elise

維繫異地戀情其實絕不容易，他們會努力爭取更多相處及見面時間。（受訪者提供）

決定結婚前有掙扎 居日生活理想現實大不同

由戀人到結婚，Elise 坦言在決定跟丈夫結婚時的確有一點點掙扎，始終兩地文化有很大差異，即使自己是很喜歡日本這個國家，也喜歡日本文化，但旅行與到當地生活也確實是兩碼子的事，擔心自己會承受不到當地的生活及壓力，加上捨不得在港的父母，「曾經說過要照顧父母到老，卻自己一個人嫁到外國」，但最終 Elise 始終覺得應該「嫁雞隨雞」，所以選擇到見步行步，決心嫁到日本，婚後更育在1女。

最不捨得是在香港的父母。説過要照顧父母到老，卻自己一個人嫁到外國。 Elise

大家可能覺得日本人妻的生活真的如日劇般夢幻，留在家中當家庭主婦、每天目送小孩、老公出門，再慢慢處理家庭，假日又可以到新宿、澀谷行街逛逛，但 Elise 坦言至今已在日本生活第五年，但幾乎以上一樣都沒有出現過。Elise 指出，日本比香港的經濟更困難，樓價、物價、車費樣樣都貴，所以夫妻共同工作其實已經日漸普遍。

Elise 指出，日本比香港的經濟更困難，樓價、物價、車費樣樣都貴，所以夫妻共同工作其實已經日漸普遍。（受訪者授權使用）

居日5年見盡職場苦況 重男輕女觀念仍存在

提到日本職場，大家第一時間聯想到的關鍵字可能是「辛酸」、「社畜」、「加班」、「階級觀念」，但現實中的日本職場是否真的如此？答案是：「是！」Elise 現在日本有一份文職工作，她透露日本職場上下關係確實很嚴謹，「如果你的老闆真是如皇上，你就是旁邊的太監。」所以切記要小心言行舉止！

在香港，由同事變朋友的例子有很多，但在日本職場就很難跟同事做到朋友，因為他們一般都會保持一定距離。不影響互相的私人生活，但上司就會瘋狂要求下屬加班使用他們的私人時間。Elise 又指，日本社會表面上支持男女平等，但事實上重男輕女的觀念依然存在，而且相當嚴重，坦言香港女生到日本工作無疑是會比較困難，笑言如果真的要來日本工作，要把自己的「氣量」大大降低啊！

香港女生比較強勢，女強人也比較多，但來到日本之後要把自己的氣量10度中減低8度！ Elise

Elise 現在日本有一份文職工作，她透露日本職場上下關係確實很嚴謹！（受訪者提供）

移居日本生活習慣要重新適應 列3大港日差異

港人移居日本，除了在職場上要重新適應，日常生活中也避不免會遇到一些難以習慣的文化差異。Elise 指出，日本人很有禮貌，但就很婉轉，可以拖足一個星期才說出重點來，對於向來習慣直說直話、性急的港人確實需要一點時間適應。另外就是日本重視環保人所共知，掉垃圾的方法，Elise 直指：「實在太麻煩了！」交通方面，在香港習慣了通街都是巴士、小巴，地鐵站出口也很多，但在日本，如果沒有車或單車，出入就非常不方便。

港人移居日本，除了在職場上要重新適應，日常生活中也避不免會遇到一些難以習慣的文化差異。（受訪者提供）

港日戀愛婚姻觀存差異：日本人離婚次數越多越自豪？

Elise 除了要適應生活上的文化差異，跟日籍丈夫戀愛觀及家庭觀上的差異也需要磨合。Elise 指出在婚姻觀上，最大的差別就是日本離婚率很高，當地人竟然有一種文化就是「寧願自豪地告訴別人自己曾經離過幾次婚，都不夠膽跟別人說自己從來未結過婚。」

日本人普遍想法是與更多人交往就可以更清楚甚麼少是適合自己，「多經驗好過無經驗」，但始終 Elise 作為港人，思想還是認為作為女孩子，不論是身體還是心靈上都應該好好保護自己，這也是 Elise 仍然堅守的價值觀，這也是成為了媽媽後其中一個很擔心的問題，導致與老公在教育下一代的想法上存有差異。

日本男生普遍給人的印象是很大男人，Elise 也不否認，直指日男自尊心較強，但正因為這樣，令 Elise 覺得日男比港男更能依靠。加上日本男生對工作很更熱誠，很多人更會一份工做一世，所以感覺較安穩，或許這就是日本男生的魅力吧！

日本男生自專心較強，所謂的較『大男人』，不過這一點，感覺比香港男生較能依靠。 Elise

日本男生普遍給人的印象是很大男人，Elise 也不否認，直指日男自尊心較強，但正因為這樣，令 Elise 覺得日男比港男更能依靠。（受訪者提供）

維繫國際婚姻靠2招

夫妻之間需要互相遷就與磨合才能好好維繫關係，尤其是國際婚姻就更需要一套夫妻相處之道，Elise 與老公的相處貼士就是要盡量平分家務，好好分工，例如女方負責煮飯的話，男方就幫忙洗碗，另外吵架也不可超過24小時！

家務要盡量平分，例如是我煮飯的話，他負責洗碗。互相做自己擅長的，幫助對方做不擅長的。 Elise

維繫國際婚姻靠2招！（受訪者授權使）

Elise



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