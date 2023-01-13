移民芬蘭專訪｜港女嫁芬蘭人移居海外　當地人自我中心只需顧自己

移民芬蘭｜芬蘭，被譽為世界上最幸福的國家，亦是聖誕老人的故鄉，給人一種夢幻悠閒的感覺，當地人的生活或許令不少港人夢寐以求，但實際上在芬蘭生活是怎樣的呢？一位移民芬蘭港人 Anja，2015年到澳洲工作假期時認識到來自芬蘭的丈夫，兩人相戀然後結婚，最後Anja跟隨老公移居芬蘭生活。

移居芬蘭至今已經3年，Anja歷盡各種文化及生活習慣上的差異，她直言芬蘭人比起華人自我中心，很少需要顧及其他人感受，一切也是以自己為先。Anja更直言在芬蘭生活過之後，讓她領悟到，原來「所謂嘅愛、孝順、包容，某程度上都是華人的精神勒索」。



移民芬蘭｜移居芬蘭至今已經3年，Anja歷盡各種文化及生活習慣上的差異！（受訪者提供）

移民芬蘭｜香港女生嫁芬蘭人移居當地 帶同貓貓移民：絕不棄養

Anja 於2015年手執工作假期簽證隻身前往澳洲，在草莓農場認識來自芬蘭的老公，她坦言當時覺得這個男生很純品，「真是很純品，沒見過這麼純品的男生」，又指與自己以前在香港認識的男朋友很不一樣，很單純沒機心，後來兩人就發展成戀人然後決定結婚。

與男友決定結婚，要一起生活就要其中一方移民到另一個國家居住，「香港與芬蘭，那就當然去芬蘭，誰會想過來香港生活？」Anja又表示香港的生活環境並不適合老公，若果他真的要移居香港又不知道可以做甚麼工作，所以Anja就抱著「「Why Not？」的心態跟隨老公移居芬蘭。

Anja在香港其實有養貓，當初決定移民時也毅然要帶同貓貓一同移居芬蘭，坦言貓咪對自己非常重要，所以必定會帶同它們離開，幸好寵物移民芬蘭其實也很常見，程序簡單、友善，而且不需要隔離，直接過關就可以一起回家。

我的貓比我的生命還更加重要，所以一定不會棄養。 Anja

移民芬蘭｜Anja在香港其實有養貓，當初決定移民時也毅然要帶同貓貓一同移居芬蘭，坦言貓咪對自己非常重要！（受訪者提供）

移民芬蘭｜香港女生嫁芬蘭人移居當地！（受訪者提供）

移民芬蘭｜歷盡文化差異回味香港美食：芬蘭食物超難吃！

移民海外對於在香港土生土長的港人而言無疑會有點不習慣之處，Anja表示最掛念就是香港的多元化美食。Anja自小就很愛吃，移居芬蘭3年，經常做夢回香港吃飯，「燒味、點心、車仔麵、火鍋、米線、生腸」通通都令Anja相當懷念！Anja提到，其實在移民前自己都到過3次芬蘭旅行，旅行時覺得所有事都很新鮮，但真正在這裡生活過後就發現：「食物真的很難吃」！

食物沒有就沒有，有錢都買不到，香港人從小到大吃慣多樣化美食，來到芬蘭簡直就是……唉…… Anja

移民芬蘭｜Anja表示最掛念就是香港的多元化美食。（受訪者提供）

移民芬蘭｜語言不通成最大障礙 當地人自我中心

除了飲食文化上的不適應，其實語言不通也是Anja在芬蘭生活的一大困難。雖然Anja已經有自學過一年芬蘭語，但要流利地與當地人溝通，當然不是單靠學習1、2年就可以做到吧！Anja表示其實在芬蘭生活，最簡單到超市買東西就已經要懂芬蘭語，在剛剛到芬蘭時，Anja每次外出都要拖住老公，過了一段時間之後就想自己試下。

當時Anja打算到超市買蘋果，怎料她站蔬果區域中一直在看，蘋果的芬蘭語Anja當然知道，但原來單是蘋果已經有分不同種類，至少要知道商品的編號才能付錢，Anja完全無從入手！雖然最後成功找到人協助，但對方不懂英語，兩人指手畫腳搞了很久才解決得到，令Anja頓時發現：「原來去超市購物都是一件很困難的任務」。

移民芬蘭｜除了飲食文化上的不適應，其實語言不通也是Anja在芬蘭生活的一大困難。（受訪者提供）

移民芬蘭｜芬蘭人自我中心只需顧自己：所謂的愛與孝順只是華人的精神勒索？

Anja直言芬蘭是一個相當自我中心的地方，她認為在亞洲地區生活很多時候都需要顧及其他人的感受，「從出世開始就要顧及家人、親戚感受，職場上又要與同事維繫好關係」，但在芬蘭就不同，因為你只需要顧及你自己。

「華人結婚擺酒為了父母，甚至現在說移民，父母一句不想自己移民就不走」，但在芬蘭就只需跟隨你自己的想法去做」，即使對住長輩或老爺奶奶也如是。Anja記得，老公的家曾經叫過自己煮下中餐給他們一嚐，但老公就跟她說，「你想就做，不想的可以拒絕，不需要因為他們是我父母，而令你覺得有責任一定要做」。

你可以拒絕，你永遠對住所有人，只要你不想，你就可以說不，他們都不會有不好的感受。 Anja

對於這樣的文化，有些人會覺得很無情、有欠愛，但可能在芬蘭生活完之後，令Anja也開始覺得：「所謂的愛、孝順、包容，某程度上都是華人的精神勒索」。華人比較著重階級觀念，入屋要叫人、吃飯要等齊人是不少港人心目中的尊重，但這些文化在芬蘭其實完全看不見。

所謂的愛、孝順、包容，某程度上都是華人的精神勒索。 Anja

移民芬蘭｜Anja直言芬蘭是一個相當自我中心的地方。（受訪者提供）

移民芬蘭｜芬蘭人重視生活質素 不用賣命工作、不用對公司有歸屬感

在職場上就是最能看到芬蘭是一個重視生活質素的地方，香港打工仔工時長、假期少、加班更是理所當然，Anja在香港做牙醫助理，放假會兼職炒散飲食業廚房或侍應，一星期做足14日，年中無休，在香港要賺多些金錢就要這樣，對於這種工作模式其實很多香港打工仔都絕不意外。

但在芬蘭工作，每週平均工時只有38小時，年假有30至90日之多，Anja在芬蘭當餐廳的廚房助理，坦言職場上沒有是非、歧視，很和階。Anja又指，芬蘭人賺錢是為了屋企人或其他的人生興趣，不用賣命工作、不用對公司有歸屬感，做好你的工作、準時下班就好，個人生活質素才是最重要。

對於這一點，其實Anja有過很深的體會，她試過在芬蘭銀行辦貸款，銀行員工會因為自己要放假而不跟進你的個案，亦都不會交給另一個同事處理，只能夠苦等到該員工放假回來才可以繼續辦理，「就算你多著急都沒辦法，他們都不會理會」。

移民芬蘭｜Anja在芬蘭當餐廳的廚房助理。（受訪者提供）

移民芬蘭｜芬蘭網上預約是常態 對港人來說很浪費時間

另一點令港人難以習慣的文化就是芬蘭所有服務都要網上預約，「看醫生、睇牙醫、剪頭髮全部都要預約」，即使看到髮型屋裡好像沒有客人，但你都要先到網上預約，這種文化對向來追求快的港人來說，是非常浪費時間！雖然文化差異多，但Anja沒後悔移民的決定。

從小到大移民都是我的個人目標，所以沒有掙扎。 Anja

移民芬蘭｜另一點令港人難以習慣的文化就是芬蘭所有服務都要網上預約。（受訪者提供）

移民芬蘭｜芬蘭聖誕原來這樣過！生活輕鬆沒壓力「超幸福」

芬蘭是傳說中「聖誕老人的故鄉」，港人總會幻想當地的聖誕節究竟是怎樣？當地人是否會大肆慶祝充滿節日氣氛呢？Anja就指出，在剛過去的聖誕節，她只是簡簡單單的在家中陪伴貓咪及探望老爺奶奶而已，又指「香港的聖誕節是商人用金錢堆砌出來的賺錢活動」，但芬蘭的聖誕就相反，所有超市、餐廳都通通關門，所有人都會回家陪伴家人。不知道與大家想像中的有沒有不同呢？

移民芬蘭｜芬蘭聖誕原來這樣過！（受訪者提供）

芬蘭被譽為「最幸福的國家」，Anja就認為不知道是否為之「最好」，但至少對她而言已經足夠幸福，因為「當地生活質素絕對真的很優質，芬蘭做甚麼都很慢、很安靜，我在芬蘭沒有壓力，很快樂輕鬆」！