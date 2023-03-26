最新「孤獨排行榜」難度升級！一個人露營僅第三級！這兩事難做到

在聽過林家謙的《一人之境》、湯令山近期的新歌《國際孤獨等級》，都讓人發現一個人又有甚麼可怕！其實除了近年討論度極高的國際孤獨等級表外，日本電視節目《笑ってコラえて！＋今夜くらべてみました合体！話題の女子が大集合3時間SP》採訪了100位日本女生及4位享受一人時光的日本女藝人，分享她們享受一人時光的樂趣，節目組更將此製作了日本女生版「孤獨排行榜」，分為5個等級，其中更有驚人發現！



日本女生版「孤獨排行榜」：一個人吃火鍋、喝酒更開心、放鬆

曾在網上瘋傳的「國際孤獨等級表」，列出10個生活習慣，因應一個人難完成程度，來排成第一級到第十級。在這「國際孤獨等級表」中，一個人去唱卡拉OK已是第六級，然而在日本女生版「孤獨排行榜」竟只是第一級，可見日本女生很享受一個人時光。在日本節目中，訪問到一位女生表示自己突然想吃烤肉，但會覺得找朋友一起太麻煩，自己隨時隨地只要想到就可以去吃；而另一位日本女生更分享到自己會一個人去吃火鍋和去酒吧喝酒，一個人更開心、放鬆！

日本女生認為一個人更開心、放鬆！（ 日本電視台《笑ってコラえて！＋今夜くらべてみました合体！話題の女子が大集合3時間SP》）

孤獨排行榜：第三級是一個人露營 竟不是最高等級

日本電視節目在街訪中，採訪了100位一個人走在路上的女生，最終整理出這個日本女生版「孤獨排行榜」分為5個等級。由最容易做到的第一級，是一個去吃飯、卡拉OK、家庭餐廳、看電影、迴轉壽司等；而第二級則是一個人去自助餐、按摩或桑拿，主要是在多人的地方，一個人安靜的吃飯和放鬆休息；第三級是一個人去打保齡球、動物園和露營，在大眾印象這些地方都與朋友一起玩樂，當你一個人去到這類場所，真的是對於不少人來說很尷尬！

孤獨排行榜：第三級是一個人露營竟不是最高等級（ 日本電視台《笑ってコラえて！＋今夜くらべてみました合体！話題の女子が大集合3時間SP》）

孤獨排行榜：第五級一個人去迪士尼樂園

日本女生版「孤獨排行榜」第四級是更高級的體驗，是一個人去俱樂部玩、吃高級壽司、參加大型節慶活動等，應該是對不少人來說是極限！然而第五級才是終極「孤獨」，是一個人去迪士尼樂園，或一個人享用法式高級料理，其實原因也是在主題樂園中，大家都是與家人、朋友一起開心玩樂，但假如你是一個人就顯得有點格格不入。

享受一個人的寧靜（《若是一個人》劇照）

享受一個人的寧靜

在這個日本女生版「孤獨排行榜」出現後，在網絡上掀起不少熱議，有人會認為第五級太極端了，想想一個人去吃法式料理，旁邊都是情侶、家庭聚餐，你就一個人太孤單。當然也有人認為一個人更開心，去任何地方或吃任何美食，都不用等朋友或遷就他人，更自在。其實想想也是，在平日都是在人群喧嘩中，在悠閒時間可以好好享受一個人的寧靜，也是很不錯的！