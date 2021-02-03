女生語錄｜10句關於孤獨的金句： 即使結婚　也要保有獨處的習慣

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-03 15:01

「I am alone，but not lonely.我孤獨，但我從不寂寞」還記得電影《情約一天》裡，Emma對 Dexter 說得這句話嗎？孤獨是治癒，並不等於寂寞。是給自己的時間與空間，並不等於空虛。

吃飯的時候，總要找個人做伴；旅行的時候，也總是想找個旅伴。一旦落單了，就感到惶惶不安；一點點被排擠的可能，都讓你焦慮難忍嗎？

「我孤獨，但我從不寂寞」？10句關於「孤獨」的金句摘錄（按圖查看）▼▼

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說穿了，這源自於我們對孤獨、對「一個人」的恐懼。

所謂的「孤獨」，其實塞滿了幸福的種子。我們真正該做的，是從這片名為「孤獨」的土壤找到播種的「幸福種子」，再細心地呵護這些種子成長。

這些幸福的種子將綻放美麗的花朵，這些花朵就是所謂的自我實現，也就是夢想與願望達成。有些種子會開出名為事業成功的花朵，有些則會開出從興趣與學習得到充實人生的花朵，有些則是自我成長的花朵，許多不同的花朵都是以「孤獨」為養份才得以盛開。

本書作者植西聰告訴我們：「孤獨」「一個人」並不可怕，也並不等於寂寞。孤獨這樣的狀態，其實是我們極為重要的資產。當我們受傷時，總會說「讓我一個人靜一靜」，這是因為孤獨有療癒的效果。也只有孤獨，能讓我們避開他人眼光的影響，活得像自己。不想甘於平淡的人，最好也能夠學會與孤獨為伍。因為隨著「合群」而來的「妥協」，只會讓富有個性的想法化為平庸。

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也只有孤獨，能夠讓我們能夠鑽研自己有興趣的事物，甚至沉迷於其中，因此而深入而精通。

英國前首相邱吉爾說：「孤獨的樹如果成長，就會成長得非常茁壯」；約翰·連儂說：「人在孤獨裡，在真正的孤獨裡，將成就前所未有之事，也將因此振作」；日本文豪高村光太郎在孤獨中寫出《智惠子抄》，也在孤獨中面對曾經歌誦戰爭的自己，寫出另一部經典《典型》﹔大發明家尼古拉 ‧ 特斯拉則認為，創意就是要待在不受干擾的孤獨環境下才能得以發揮。

孤獨是一種能力，卻非與生俱來。而當我們學會如何孤獨、掌握孤獨，也就形同找到一處避風港，一個自我實現的法門。能夠讓我們活得更自在，更勇於追尋自己的夢想；讓我們在陷入困境時，能夠重獲活力而新生。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「我孤獨，但我從不寂寞」懂得孤獨的人，才能做自己、享受自己，甚至成就自己】