So Ching退團COLLAR！IG發文︰曾以為快樂很易，但非每人輕易擁有

So Ching確定退團COLLAR！今早（10/5）傳出So Ching（蘇芷晴）或退出COLLAR團隊，COLLAR所屬公司MakerVille，今突發發出通知，在下午3時在ViuTV舉行記招，是次為「COLLAR最新動向發布會」，交代成員So Ching去向，記者會上只有7位成員出席，而So Ching並沒現身記招。



So Ching確定退團COLLAR！（IG@soching_nat）

上周Chill Club頒獎禮，COLLAR獲「年度新人女歌手」金獎及「年度組合」銅獎兩個獎項，唯So Ching未有出席，成員表示So Ching因患感冒缺席頒獎禮，因而八缺一。

COLLAR獲「年度新人女歌手」金獎及「年度組合」銅獎兩個獎項，唯So Ching未有出席。（葉志明 攝）

So Ching確定退出COLLAR IG感性發文

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）在下午2時半在個人IG附上白色圖片並發文，表示決定退團，以下為So Ching 完整IG 內容：

各位朋友：



自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡



在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR



過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。



我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。



感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。



最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。



很感恩一直有你們陪伴



謝謝大家。

