Mirror演唱會︳傷者阿Mo為So Ching男友　拍情侶舞蹈片3互動超甜

【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】昨晚(28/7) MIRROR演唱會發生嚴重意外。在成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)演出期間，舞台上空一塊電子屏幕突然墜落，造成5人受傷、3人送院。事發影片於網上瘋傳，其中傷勢較嚴重的舞者李啟言(阿Mo)，被大屏幕直接撃中倒地，據悉其頭部及頸椎受創，或影響日後活動能力，現時留醫深切治療部病房。李啟言女友、女團Collar成員So Ching聞悉後，亦迅即趕往醫院等候消息，有指她當時神情憂愁。



【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】昨晚的MIRROR演唱會期間，有電子屏幕突然墜落，直接撃中舞者李啟言(阿Mo)。(IG@momo.lky)

【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】李啟言為So Ching的男友。(IG@momo.lky)

主辦單位「MakerVille」隨後宣布取消接下來的所有場次，行政總裁魯庭暉亦於凌晨前往探望傷者，同時就事件鞠躬道歉，承諾將查明事發原因。事件引起全民關注，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及勞工及福利局局長孫玉菡今早到紅館視察，初步得知大型屏幕其中一條鋼索斷開，繼而釀成意外。

大部分網民於網上集氣，祈求李啟言平安無事，亦有人湧到So Ching的Instagram留言安慰和打氣，指「加油撐住，願你男友大步檻過」。李啟言及So Ching是對高調公開關係的情侶，不時於Instagram分享合照放閃，由於兩人熱愛跳舞，更會拍攝情侶舞蹈影片，看來非常登對和恩愛。

大部分網民於網上集氣，祈求李啟言平安無事。(IG@momo.lky)

【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】李啟言和So Ching常到主題樂團打卡。(IG@momo.lky)

【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】So Ching去年與李啟言家人一同慶祝男友的生日，氣氛樂也融融。(IG@momo.lky)

Mirror演唱會︳So Ching融入阿Mo家庭生活

雖然So Ching為Collar成員，李啟言亦小有名氣，曾參與《全民造星》及多個Mirror舞台演出，但兩人都不會避忌，更會一同出外遊山玩水，到主題樂團打卡，跟一般的蜜運情侶無異。兩人拍照時更會表現鬼馬，相處顯得自然自在，So Ching去年更穿著悠閒的寬身Tee，與李啟言家人一同慶祝男友的生日，氣氛樂也融融，就似一家人般。

Mirror演唱會︳不時合拍情侶舞蹈片 阿Mo力撐So Ching：已被招粉

李啟言和So Ching視跳舞為人生重要的一部分，在遇上喜悅或挫折時，也會互相鼓勵和扶持。除了日常的情侶舞蹈，So Ching在參與《全民造星4》首輪比賽時，李啟言亦為其編舞，行動上支持女友參賽。而在總決賽當晚，他更化身伴舞同台演出，並過後在Instagram稱讚對方表現，「最鍾愛從容不逼(迫)的態度，然後聲音真的超出預期地好聽，已被招粉。」兩人更會不時合拍情侶舞蹈片，盡顯兩人甜蜜程度爆燈。

李啟言在So Ching生日大送禮品。(IG@soching_nat)

Mirror演唱會︳So Ching生日、阿Mo寵女友送情信

兩人年紀相差不大，但李啟言對So Ching疼愛有加。在So Ching今年的26歲生日，李啟言為對方準備日式大餐，並送上一部iPhone13。有見女友貪吃，他亦購入一個漂亮的綠色多士爐，並附上一封情信，上面寫著So Ching的愛稱「蘇寶寶」，簡直羨煞旁人，連隊友Ivy So亦留言表示羨慕。

【MIRROR演唱會】Q&A