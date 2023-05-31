MUJI官方4個正確風扇擺位！吹身非最涼做法、放在冷氣機同方向？

風扇消暑推薦擺法｜天氣近日非常炎熱，稍為出門行一會，已經汗流浹背。面對焗促的天氣，不少人都開冷氣乘涼，認為電風扇的馬力，還不夠消暑。無印良品MUJI早年分享電風扇的正確擺法，以提升清涼感覺，效果甚至媲美冷氣，同時耗電較少。以下整理出4大做法，大家不妨試試。



消委會曾在2019年，評測市面14款循環電風扇，當中無印良品MUJI在省電方面出眾，得到較高評價，足見出品牌對風扇非常講究和專業。此前無印良品MUJI亦曾分享有關風扇的心得，只要風扇擺放位置正確，便有效提升風力，讓室內更加清涼，自己也較身心舒暢。

風扇消暑推薦擺法｜無印良品早年分享電風扇的正確擺法。(《晝顏》劇照)

風扇消暑推薦擺法一：面向窗口更清涼？

相信不少人都會將風扇擺向自己，讓空氣直接吹乾身上的汗水。不過根據無印良品的做法，則會打開門窗，以增加空氣對流，同時將風扇吹向窗外，把悶熱驅走，並提升室內壓力，以吸進更多新鮮空氣。

風扇消暑推薦擺法｜風扇消暑推薦擺法一：面向窗口更清涼？(MUJI)

風扇消暑推薦擺法｜無印良品風扇。(IG@muji_hongkong)

風扇消暑推薦擺法二：放在冷氣機同方向

由於熱空氣會上升，在開啟冷氣機時，若將涼風吹向地面，會令室內溫度變不平均，因而浪費電力。因此，要提升冷氣機的效能，可以電風扇作輔助，放在冷氣機同一面牆的另一角落，然後稍為扭轉45度，讓風扇吹向對角位置，便可加強空氣循環，讓室內各處都能感受到涼意。

此外，有日本節目曾進行實測，發現把冷氣溫度調高至約攝氏28度，會較低溫更感清涼，這是因為將暖空氣吹向地面，可促進冷空氣下降，加快室內的空氣對流，使身體更快降溫，同時減省耗電。

風扇消暑推薦擺法｜風扇消暑推薦擺法二：放在冷氣機同方向 (MUJI)

風扇消暑推薦擺法｜若要增強風扇的效用，原來最重要是注意它的送風距離！(《魔進戰隊煌輝者》劇照)

風扇消暑推薦擺法三：重點在於送風距離！

若要增強風扇的效用，原來最重要是注意它的送風距離！可以先觀察屋內最長的距離，一般都是對角線，因此在牆角放置一把風扇，吹向對角位置，就能提升空氣循環，同時驅散濕氣，減少黏笠或焗促感覺。

一般風扇建議擺放在身體高一點位置，如桌面等，這樣才能驅散室內上方的熱空氣，降低室內的焗促感覺。

風扇消暑推薦擺法｜風扇消暑推薦擺法三：重點在於送風距離！(MUJI)

風扇消暑推薦擺法四：擺放在床尾

在較細小的房間內，使用風扇時，可以平行放在床尾位置，讓部分涼風穿過床底，然後打往牆壁，吹向天花板，以驅散熱空氣。這樣可以增加涼快感的同時，也能避免風扇直接吹向身體，影響健康。

風扇消暑推薦擺法｜風扇消暑推薦擺法四：擺放在床尾 (MUJI)