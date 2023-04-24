少女迫地鐵慘遭風扇捲頭髮終忍痛全剪！日醫：高溫吹風扇反易中暑

一名台灣女網民日前發帖文表示，早上乘坐地鐵時，要硬擠上車才能上車；她亦明白地鐵內空氣過於侷促而且不流通，不少人都會攜帶隨身小型風扇外出人使用。距料，日前她坐地鐵時被旁人的電風扇捲走頭髮，惟當時人手忙腳亂，一度難以關好風扇，使頭髮越捲越入，最後要剪掉被捲走的頭髮，才得以解脫。整過過程都相當危險！



台女迫地鐵慘遭風扇捲頭髮 1招終解脫

事主於《爆廢公社公開版》發帖文，日前早上乘坐地鐵時，慘遭旁人的隨身小型風扇捲走頭髮，唯一度無法關好風扇，導致頭髮越捲越入，最後只好用剪刀剪掉被捲走的部分，才令自己從尷尬狀況解脫。事後，帖主慨嘆表示：「我知道你很熱，但上班日早上就是那麼擠，請注意保持好安全距離好嗎？」、「讓我最生氣，是本來最近一直掉髮，頭髮少已經夠煩，還運氣不好頭髮被捲走！」

台女迫地鐵慘遭風扇捲頭髮 1招終解脫（《爆廢公社公開版》截圖）

事主坦言發文非想公審痛罵對方，理解對方是無心之失，但她鄭重表示，希望大家使用手持小型風扇要小心，而且盡量忍耐別在擠逼環境下使用風扇，不然道歉多少遍都無法補回頭髮。帖文一出即時引來不少網民的熱議：「這還滿值得公審的啊，如果捲到我頭髮，我會爆怒」、「恐怖，幸好頭皮沒被掀起來，應該禁止在人多壅擠的大眾運輸工具上面使用電風扇。」、「在狹窄空間使用小風扇真的要小心。事主生氣難過很正常，願你一切安好！」

事主坦言發文非想公審痛罵對方，理解對方是無心之失，但她鄭重表示，希望大家使用手持小型風扇要小心。（《爆廢公社公開版》截圖）

日醫：高溫下吹風扇反易中暑

據日媒報導，日本江東醫院副院長三浦邦九表示，若果當天氣超過攝氏35度的話，小型風扇所吹出來的風如同電風筒的熱風，而當熱風吹向身體時，身體反而變得熱，故此在高溫情況下使用小型風扇不但未能有效消暑，反而有機會導致身體嚴重脫水，甚至中暑。醫生指出最有效使用小型風扇的消暑方法，就是在頸上掛一條浸毛巾，再用風扇吹向毛巾，讓毛巾水分令熱風轉成涼風，有助身體散熱。

隨身小型風扇7大注意 用錯恐怕爆炸

隨著天氣變得悶熱，夏天逐漸逼近，很多人會選擇購買隨身小型風扇，帶著它到哪裡都能享受涼風。然而，現在的隨身風扇多使用可充電的鋰離子電池，使風扇能夠長時間運轉，但也帶來了爆炸的風險。

隨身小型風扇7大注意 用錯恐怕爆炸。（HK01）

台電的粉絲專頁「電力粉絲團」曾發文提醒大眾如何安全選購和使用隨身小型風扇。專頁指出，可充電的鋰電池外觀與3號電池相似，但電壓和容量更大。此外，由於過去已經發生過鋰電池爆裂的事故，電池的品質也非常重要。在選購這種含鋰電池的小風扇時，務必要選擇經過驗認的電池。

隨身小型風扇使用7項注意事項：

1. 應確認盒子上的廠商資訊和電器規格標示清晰。

2. 使用前應詳細閱讀使用說明書和注意事項。

3. 充電後建議及時拔除電源，以避免過度充電。

4. 鋰電池怕摔、怕重碰、也怕高溫。

5. 儲存時應避免與易燃物或金屬放在一起。

6. 不要在潮濕的環境中使用。

7. 若有故障或異常現象，應立即停止使用。



資料來源：FACEBOOK@爆廢公社