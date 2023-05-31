移民英國逾半年嘆寄人籬下　被歧視誤當侍應、亞洲女易成小偷目標

專訪｜有云「隔離飯香」，有時我們只見別人的好，但其實對方也有辛酸的一面。移居英國逾半年的鄧潤雪（Snowy），不時在社交媒體分享遊山玩水，生活看來悠遊自在，令人不禁憧憬海外的日常。不過，在接受《01女生》專訪的時候，她一語道破這美好幻想，「始終不是自己地方，很多事需重新開始，有種寄人籬下的感覺。」



專訪｜鄧潤雪（Snowy）曾在20歲時飛往英國讀書一年，現時移民英國，修讀倫敦政治經濟學院（LSE）碩士課程，至今逾半年時間。(IG@snowy.tang)

對於選擇移民英國，Snowy解釋是為追夢，而且在多年前，她便已努力搭建理想，盼穩固地達到目標。生於香港的她，曾在20歲時飛往英國讀書一年，其後搬住上海，任職英國公司，最後決心回到英國，修讀被稱為「菁英貴族大學」的倫敦政治經濟學院（LSE）碩士課程，間中也會準備TED演講，「即使現時也會一直鋪路，慢慢向目標努力，至於現在擁有的事業，此前也曾計劃過。」

移民英國並非天堂！

雖然搬往英國，但她形容並不是嘆世界︰

英國不會像大家想像中，有如天堂一般，沒一個國家或城市是完美的。 Snowy

由於香港社會由經濟主導，而英國則著重藝術和音樂發展，故她承認當地較適合自己的事業發展。但她也同時提醒，旅遊和生活是兩碼子的事。

你來旅遊時會看音樂劇，不需面對居住問題。倫敦生活也不易，會有很多的困難。 Snowy

專訪｜鄧潤雪（Snowy）認為移民英國「有種寄人籬下的感覺。」(IG@snowy.tang)

英國遇歧視：被錯認侍應

在他國重新適應生活，初時未免不慣，甚至出現文化衝突。Snowy舉例，租屋問題便是其一，當地文化也較Close Off（封閉），「需花時間得到別人信任，以融入圈子。」她續指出，亞洲人較重規則和整潔，當地人則未必注重衛生，並謂生活上或多或少會感受到種族歧視，如去咖啡店、餐廳和酒吧時，常被認錯為侍應。

「英國小偷都覺亞洲學生有錢」

Snowy同時提醒，倫敦較香港危險，需時刻注意隨身物品，「特別你是個亞洲女性，就會較易成目標對象，因小偷會覺得亞洲學生都有錢。」她曾有好幾位同學，在車站或人多的地方被搶電話，「那時真的在光天化日下也被偷」，令其不時擔心自己的單車和手機成目標。

專訪｜雖在英國生活，也有不愉快的一刻，但鄧潤雪（Snowy）都不曾感後悔。(IG@snowy.tang)

「沒生活是完美的」

雖在英國生活，也有不愉快的一刻，但Snowy都不曾感後悔︰

我覺得這條路是自己選擇，事前已預想到自己的利弊，我對獲得的感滿足，甚至有損失也沒問題。 Snowy

在任何地方生活，也會遇上不同形式的問題，正如Snowy提到，「沒生活是完美的。」不過無論搬往哪裡，她寄語「始終移民是移民，不要有太高的期望，會比較開心。」並解釋，當地政策必先考慮當地人的困難和需要，不會特別由亞洲社區角度出發。